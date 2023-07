Wimbledon 2023: O que acontece se chover em Wimbledon?

Tinício de julho é uma das épocas mais mágicas do ano no mundo do têniscomo wimbledon está acontecendo no All England Club.

Claro, com Wimbledon sendo baseado no Reino Unido, o clima britânico às vezes pode afetar os procedimentos e Wimbledon não é estranho a atrasos de chuva.

Djokovic come grama para provar que quer vencer Wimbledon novamente

A boa notícia é que A quadra central e a quadra nº 1 têm tetos retráteismas as quadras ao ar livre não têm esse luxo e a chuva pode causar um grande problema em termos de agendamento de Wimbledon.

A chuva parou de jogar em Wimbledon?

Já, a chuva interrompeu o jogo em Wimbledon 2023. A chuva persistente na terça-feira cancelou 69 partidas, enquanto a chuva também causou um atraso de 90 minutos na manhã de quarta-feira, antes que o tempo melhorasse à tarde.

Ainda assim, os organizadores do torneio já estão tendo que se atualizar por causa de todas essas partidas canceladas.

Como Wimbledon é um torneio de duas semanas, geralmente há tempo suficiente para reagendar e concluir o torneio dentro do cronograma, o que significa até domingo, 16 de julho.

O que acontece se chover em Wimbledon?

Quando chove em Wimbledon 2023, as quadras ao ar livre devem ser cobertas e o jogo retomado quando a chuva parar, mesmo que isso signifique no dia seguinte.

Quanto às quadras com teto, que são a Quadra Central e a Quadra nº 1, haverá um pequeno atraso enquanto o teto retrátil estiver fechado e possivelmente outra espera para que a grama seque, mas o jogo poderá continuar.

Você recebe um reembolso se chover em Wimbledon?

Quanto à política de reembolso de ingressos de Wimbledon quando se trata de paralisações por chuva, os termos e condições do torneio são bastante claros sobre isso.

“Se houver menos de uma hora de jogo na quadra para a qual os ingressos foram comprados, o candidato vencedor será reembolsado pelo preço de compra desse(s) ingresso(s)”, explica Wimbledon.

“Os portadores de ingressos de passes de campo (exceto aqueles adquiridos após as 17:00) terão direito a um reembolso total de tais passes de campo se a quantidade média de jogo nas quadras acessíveis com um passe de campo e para o qual o jogo foi originalmente programado for inferior a uma hora.

“Se houver mais de uma hora de jogo, mas menos de duas horas de jogo, os reembolsos serão limitados a metade do preço de compra.”