Wimbledon 2023: Quanto custa o ingresso médio?

Sesde 1877, o All England Lawn Tennis and Croquet Club sedia o torneio conhecido como wimbledon em suas quadras de grama.

Com o tempo, o torneio evoluiu e agora compreende cinco eventos principais, juntamente com os eventos Juniores e por Convite.

Djokovic come grama para provar que quer vencer Wimbledon novamente

É amplamente considerado o torneio de maior prestígio no tênis calendário, então a emoção está se formando antes do dia de abertura na segunda-feira e muitos fãs de tênis estão se perguntando como conseguir um ingresso para Wimbledon 2023.

Wimbledon 2023 está programado para começar na segunda-feira, 3 de julho de 2023, e terminará com a final masculina de simples no domingo, 16 de julho de 2023.

Quanto custam os ingressos para Wimbledon?

Com Wimbledon 2023 prestes a começar, os ingressos agora são muito difíceis de conseguir e muito caros, chegando a 5.000 dólares para a sessão principal na segunda-feira de abertura.

Mas, quando os ingressos começaram a ser vendidos, uma vaga na quadra central no dia da abertura custava apenas 80 libras, o que equivale a 101 dólares.

Os ingressos para a final de simples masculino custavam 255 libras pelo valor de face, ou seja, 323 dólares, mas agora os fãs de tênis teriam que desembolsar muito mais do que isso para adquirir um.

Você pode ir a Wimbledon sem um ingresso?

A resposta é não. De acordo com o site oficial do torneio, apenas os torcedores que tiverem ingressos para Wimbledon 2023 poderão entrar no local.

“A entrada no recinto só será autorizada mediante a apresentação de um bilhete válido (que deverá ser electrónico dentro de ‘myWIMBLEDON’ que pode ser acedido em www.wimbledon.com ou através da aplicação oficial, propriedade e gerida pela AELTC ou, em casos limitados casos, um bilhete de papel quando expressamente permitido pelo AELTC por escrito), passe ou credenciamento emitido por ou em nome do AELTC e evidência fotográfica pessoal válida do tipo exigido pelo AELTC de tempos em tempos, que deve incluir uma carteira de motorista e passaporte”, diz o site oficial.