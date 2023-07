Wimbledon 2023 Seeds: uma olhada em como estão os novos jogadores até agora

Tele wimbledon O torneio individual masculino está em andamento e temos uma prévia dos 32 primeiros classificados. O lendário Novak Djokovic está em segundo lugar e com sete vitórias em Wimbledon, incluindo os últimos quatro torneios consecutivos, Djokovic é, sem dúvida, uma força a ser reconhecida.

Djokovic continua sendo o grande favorito para conquistar o título pelo quinto ano consecutivo. As casas de apostas o instalaram em -140 para vencer, com Carlos Alcaraz arrastando em +350. As probabilidades então dão um salto significativo para Medvedev em +1600. Djokovic já triunfou no Aberto da Austrália e a Aberto da Françacolocando-o na metade do caminho para alcançar o cobiçado Grand Slam do ano civil.

A sensação sérvia está determinada a quebrar mais recordes no SW19 este ano, tendo recentemente superado Rafael Nadal na corrida pelo maior número de títulos masculinos de Grand Slam. Djokovic está apenas um atrás Margaret Courtexcelente recorde de simples de 24 slams e também pretende igualar Roger Federerimpressionantes oito títulos de Wimbledon.

Para aumentar o espanto, Djokovic não perde uma partida completa em Wimbledon desde 2016. Ele ostenta uma seqüência invencível na quadra central desde 2013 e acumulou impressionantes 86 vitórias aqui, superando o total combinado de vitórias do restante do top 20 masculino, que é de 85 .

Quem é o cabeça-de-chave em Wimbledon?

Embora Carlos Alcaraz seja o cabeça-de-chave em Wimbledon, está claro que todos os olhos estão voltados para Novak Djokovic como o grande favorito no individual masculino.

Principais cabeças-de-chave para Wimbledon Masculino Individual:

1. Carlos Alcaraz

2. Novak Djokovic

3. Daniel Medvedev

4. Casper Ruud*

5. Stefanos Tsitsipas

6. Runa Holger

7. Andrei Rublev

8. Jannik Pecador

9.Taylor Fritz

10. Frances Tiafoe

11. Felix Auger-Aliassime*

12. Cameron Norrie

13. Borna Coric*

14. Lorenzo Musetti

15. Alex de Minaur

16. Tommy Paul

17. Hubert Hurkacz

18. Francisco Cerundolo

19. Alexandre Zverev

20. Roberto Bautista Agut*

21. Grigor Dimitrov

22.Sebastian Korda*

23. Alexandre Bublik

24.Yoshihito Nishioka*

25.Nicholas Jarry

26. Denis Shapovalov

27. Dan Evans*

28. Ferrovia Grega Tallon*

29. Tomas Martin Etcheverry*

30. Nick Kyrgios*

31. Alexander Davidovich Fokina

32. Ben Shelton

*Já eliminado