Wolff esclarece sua mensagem para Hamilton: O carro está ruim, nós sabemos disso…

Sum pouco cansado de Senhor Lewis HamiltonDas constantes reclamações sobre o carro da Mercedes para 2023, que tem sido um tema nos últimos dois anos, o chefe da equipe Mercedes Este é o Wolff deu um golpe enfático em seu piloto, com quem ainda está em negociações para renovação de contrato, com o contrato atual do britânico expirando no final desta temporada.

Lewis fez várias reclamações pelo rádio da equipe, acusando outros pilotos que ele sentia que estavam ultrapassando os limites da pista. Ele também o fez, e mais de 12 vezes, pelas quais recebeu uma penalidade de cinco segundos antes do final da corrida e mais 10 segundos após a revisão final, na qual Carlos Sainz e Esteban Ocon (30 segundos) entre outros foram punidos.

hamilton também reclamou sobre como era difícil manter seu W14 dentro das linhas brancas, levando Wolff a pular com a seguinte mensagem.

“O carro está ruim, sabemos disso… Por favor, dirija”, respondeu ele.

“Houve muita discussão sobre os limites da pista e se eles foram bem aplicados ou não”, explicou Toto à Sky Sports após a corrida.

“Na época, senti que só queria ter certeza de que estávamos fazendo o máximo possível com o carro, que não estava funcionando e eu estava apenas tentando dar a melhor chance possível”.

Wolff estava tentando mantê-lo focado no essencial até o final da corrida. É muito revelador o que o austríaco diz e como possivelmente está cansado da atitude do campeão inglês.

Mais tarde, ele esclareceu na TV o que estava tentando comunicar a ele.

“Eu disse isso no interesse dos pilotos e da equipe. Às vezes, há um certo momento em que você precisa acalmar as coisas, mas fiz isso com a melhor das intenções”, disse ele à mídia.

Colocando freios de salsicha nos run-offs

Quando questionado na Sky Sports sobre a questão dos limites da pista, Wolff argumentou que a pista dificultou a vida da FIA.

“Os comissários estavam a fazer o seu trabalho. É o que diz o regulamento”, frisou, antes de dar algumas sugestões sobre como o problema pode ser resolvido nos próximos anos.

“Acho que precisamos voltar às saídas de meio-fio (faixas de fibra levantadas) e ter em mente que as equipes e os pilotos não devem reclamar se quebrarem seus carros, porque isso está prestes a acontecer. Ou devemos apenas deixar todos ir para onde eles querem ir.”

Rastreie limites e mensagens de rádio à parte, Wolff admitiu que a corrida da Mercedes, com George Russel sétimo e hamilton oitavo após a aplicação de penalidades pós-corrida, está abaixo de suas expectativas.

“O carro não tinha ritmo. Foi um dia difícil, eu diria, porque tínhamos uma tendência de alta (Barcelona e Canadá) e então você tem que engolir hoje. Não havia ritmo e não sabemos por quê.”

A Mercedes deixa a Áustria em segundo na classificação de Construtores, mas a Aston Martin, que terminou em quinto e nono com Fernando Alonso e Passeio de Lançaestão apenas três pontos atrás de seus fornecedores de motores.