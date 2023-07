Wrestling Star Teddy Hart preso, supostamente tinha ecstasy, esteróides no carro

estrela do wrestling independente Teddy Hart — o sobrinho de Bret Hart dar Owen Hart – foi preso na semana passada depois que policiais disseram que ele estava de posse de ecstasy e esteróides.

De acordo com documentos do Departamento de Polícia de Titusville, obtidos por TMZ Sportsas drogas foram encontradas no carro alugado de Teddy durante uma parada de rotina na sexta-feira em Titusville, Flórida.

Os policiais dizem que inicialmente pararam o lutador de 43 anos por volta da meia-noite… depois de dizerem que ele ultrapassou o sinal vermelho e viajou em alta velocidade em um Mustang 2022.

Durante a parada, porém, a polícia disse que sentiu um “cheiro insuportável de maconha queimada emanando” do veículo… shake de maconha de folhas soltas” em um dos bancos do carro.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Durante uma busca no carro, os policiais disseram ter encontrado um saquinho de pílulas vermelhas e um saquinho de pó vermelho que testaram positivo para a presença de MDMA. Eles também disseram que encontraram dois pequenos frascos dentro de uma bolsa no carro rotulados como Masteron e Cipionato de Testosterona – que os policiais dizem serem esteróides anabolizantes conhecidos. Os policiais também alegaram que encontraram outro saquinho durante a busca que continha uma substância em pó azul – que, segundo eles, também deu positivo para MDMA.

Teddy – nome real Em Edward Anne — foi então preso e autuado por duas acusações criminais… posse de MDMA e posse de uma substância controlada sem receita médica. Os registros mostram que ele foi libertado da custódia no sábado.

Esta está longe de ser a primeira vez que o lutador teve problemas com a lei … ele entrou e saiu da prisão várias vezes nos últimos anos – inclusive em 2021, quando também foi acusado de estar de posse de Substâncias controladas. Na verdade, Teddy foi preso tantas vezes ao longo dos anos que uma conta no Twitter chamada “Is Teddy Hart In Jail” teria sido criada para monitorar suas inúmeras questões legais.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.