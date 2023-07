Yankees sofrendo temporada terrível apesar de desembolso de 295 milhões de dólares

CEstamos todos muito familiarizados agora com times esportivos nas esferas de elite que gastaram muito, apenas para descobrir que há muito mais do que isso para obter sucesso no jogo.

Um excelente exemplo disso na última década seria Manchester United no futebol, que gastaram enormes quantias de dinheiro em novos jogadores, mas não viram o tipo de retorno que você esperaria quando pensasse em troféus conquistados.

Há uma chance muito boa de que chegue o final da temporada, o Ianques de Nova Iorque serão adicionados a essa lista. Eles investiram cerca de 295 milhões de dólares na equipe para este MLB temporada e os resultados realmente não estão mostrando isso.

Grandes gastadores lutando

Eles certamente não são o único time da MBL que gastou muito e depois descobriu que os resultados não seguiram, já que o New York Mets tem a folha de pagamento mais alta da liga e tem apenas 13 por cento de chance de chegar à pós-temporada.

Da mesma forma, o padres de san diego tropeçaram para um início de 44-48, apesar de investir pesadamente com agentes livres e negociações.

De acordo com Fangraphs, suas chances de playoff caíram abaixo de 50%, após atingirem o pico em abril de 87%.

Em 4 de julho, esse número era de 75%. Mas uma sequência de 4 a 6 e duas derrotas consecutivas diminuíram as esperanças dos torcedores de chegar à pós-temporada.

Sua forma também significa que o Yankees pode estar a caminho de sua pior temporada da história. Se cair para o último lugar na tabela, será a última vez na temporada desde 1990.