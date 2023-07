YK Osiris é descartado pela Def Jam em dezembro e estreia como artista independente

YK Osíris e a Def Jam não estão mais no ramo, descobriu o TMZ Hip Hop… depois que a gravadora retirou o cantor de “Worth It” de seu contrato em dezembro.

Fontes com conhecimento direto dizem que a divisão não deixou ressentimentos entre os dois campos, ambas as equipes apenas reconheceram que o relacionamento seguiu seu curso. Obviamente, seu recente controvérsia com Sukihana também não desempenhou nenhum papel na decisão … já que a decisão foi tomada bem antes.