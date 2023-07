Youtuber Steven Crowder acusado de má conduta sexual por outros homens em seu local de trabalho

RYoutuber conservador de extrema direita Steven Crowder ficou famoso depois que seus vídeos se tornaram virais e até deu origem a um meme famoso. Aquele em que ele faz uma declaração e debate pessoas fora do campus, desafiando-o a mudar de ideia sobre um determinado tópico. Suas conversas e debates são geralmente sobre tópicos controversos ou tabus que levam liberais e democratas completamente acionados. Apesar de seu evidente sucesso com os conservadores de direita, multidão estava tendo suas próprias disputas com colegas de trabalho e sua família. O vídeo dele abusando psicologicamente de sua ex-esposa vazou online e ele teve uma briga muito pública com o Daily Wire Canal do Youtube.

Fica muito pior para Steven Crowder

De acordo com um Mediaíta artigo, Steven Crowder foi acusado de má conduta sexual por vários dos funcionários do sexo masculino de sua empresa. Um colega de trabalho não identificado de Crowder o acusou de enviar textos sexualmente explícitos que incluíam a genitália do anfitrião. Ele também revelou que Steven repetidamente se expunha a outros funcionários do sexo masculino. A razão pela qual isso não havia chegado à mídia antes era porque todos os seus funcionários consideravam isso um comportamento infantil. Embora olhando para trás, o multidão colega de trabalho reconhece que esse comportamento foi errado e deveria ter sido relatado há muito tempo.

Muitos desses textos e imagens foram compartilhados com a publicação que escreveu a história e confirmaram que todas as afirmações são verdadeiras. Outro acusador afirma que controverso anfitrião disse a eles que os homens costumavam ser mais íntimos fisicamente um do outro no passado. isso aconteceu durante o único estudo bíblico conduzido por Crowder. Ele fez referência a uma passagem da Bíblia em que o servo de Abraão colocou a mão na parte interna da coxa para ficar mais perto dos testículos dos descendentes de Abraão. Crowder não fez nada além de zombar dessas alegações que inicialmente surgiram no O New York Post.