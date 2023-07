Zahil Vinhos CONTRATA de maneira presencial e remota

A Zahil Vinhos, empresa que tem a missão de ser a importadora referência no mercado de vinhos brasileiros, segundo os critérios de qualidade e atendimento, está contratando profissionais para o seu time. Isto é, se você está em busca de uma recolocação no mercado, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista de Marketing Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Vinhos – Mato Grosso do Sul – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Consultor de Vinhos – Rio Grande do Norte – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Consultor de Vinhos – Rondônia, Roraima e Acre – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Consultor de Vinhos – Sergipe – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Consultor de Vinhos – Tocantins – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Estoquista Pleno – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Zahil Vinhos

Sobre a Zahil Vinhos, é interessante frisarmos que, desde 1986 a Zahil importa e distribui com exclusividade vinhos de mais de 70 produtores de 11 países e está presente nas cartas de mais de 1000 dos melhores restaurantes nacionais.

Para a empresa, o vinho não é apenas vinho. É um produto único, um conector social repleto de significados e história. Não à toa, há mais de 36 anos participa da vida das pessoas e de tudo o que é importante de verdade.

Por fim, sua equipe conta com centenas de profissionais e os melhores especialistas, que trabalham diariamente para oferecer uma seleção que represente as principais regiões produtoras e estilos ao redor do mundo. Acredita no poder do vinho de conectar pessoas e o trata como ele merece: com respeito.

Como se candidatar em um dos cargos?

Agora que a lista de vagas da Zahil Vinhos já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!