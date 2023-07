Zaraplast abre 70 vagas de emprego pelo país

A Zaraplast, uma das maiores empresas do setor industrial no Brasil, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas localidades do país. Com uma história de sucesso que se estende por mais de três décadas, a Zaraplast é reconhecida por sua excelência em produtos plásticos e busca constantemente profissionais talentosos para integrar sua equipe.

Os colaboradores da Zaraplast desfrutam de uma série de benefícios, que incluem plano de saúde, vale-refeição, plano de previdência privada, auxílio-creche, seguro de vida, programa de incentivo à educação e treinamentos especializados para aprimoramento de habilidades. Além disso, a empresa valoriza a qualidade de vida de seus funcionários e promove um ambiente de trabalho saudável e inclusivo, que fomenta o trabalho em equipe e o reconhecimento do mérito.

Analista de Recursos Humanos – São Paulo/SP;







Engenheiro de Produção – Rio de Janeiro/RJ;







Assistente Administrativo – Belo Horizonte/MG;







Técnico em Segurança do Trabalho – Salvador/BA;







Gerente de Vendas – Porto Alegre/RS;







Operador de Máquinas – Curitiba/PR;







Analista Financeiro – Brasília/DF;







Assistente de Logística – Fortaleza/CE;







Desenvolvedor de Software – Florianópolis/SC;







Supervisor de Qualidade – Recife/PE;







Técnico em Manutenção – Goiânia/GO;







Analista de Marketing – Manaus/AM;







Assistente Comercial – Campinas/SP;







Analista de Compras – São José dos Campos/SP.

As vagas abrangem diferentes níveis de experiência e formação, e a empresa incentiva a candidatura de profissionais em diversas etapas de suas carreiras.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis na Zaraplast, os interessados devem acessar o portal 123empregos e buscar pelas oportunidades disponíveis da empresa. O portal oferece um sistema prático e seguro para inscrição nas vagas, além de possibilitar o cadastro de currículos e atualização de informações profissionais.

É importante ressaltar que cada vaga possui critérios específicos de seleção, e os candidatos devem atender aos requisitos exigidos para concorrer às oportunidades. O processo seletivo pode incluir etapas como análise curricular, entrevistas e avaliações técnicas, garantindo a escolha dos melhores profissionais para cada posição.

Sobre a empresa

Fundada em 1990, a Zaraplast é uma empresa brasileira especializada na fabricação de produtos plásticos para diversos segmentos, como embalagens, utilidades domésticas e peças técnicas. Com sede em São Paulo e uma extensa rede de distribuição, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e pelo compromisso com a satisfação de seus clientes.

Ao longo de sua trajetória, a companhia consolidou sua posição no mercado nacional e internacional, sempre buscando aprimorar suas operações e investindo em tecnologia e inovação. A empresa também mantém um forte compromisso com a responsabilidade socioambiental, adotando práticas sustentáveis em seus processos produtivos e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde atua.



