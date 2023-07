Zaraplast tem 74 vagas de emprego abertas pelo país

A renomada empresa Zaraplast, líder no segmento de plásticos e embalagens, anunciou recentemente uma série de vagas de emprego disponíveis em diversas regiões do país. Com uma trajetória consolidada e um compromisso contínuo com a excelência, a companhia oferece um ambiente de trabalho dinâmico e oportunidades de crescimento profissional. Além disso, a empresa possui uma cultura organizacional voltada para o bem-estar e o desenvolvimento de seus colaboradores.

Zaraplast abre vagas de emprego pelo país

A companhia destaca-se por oferecer uma gama de benefícios atrativos aos seus funcionários. Entre as vantagens oferecidas estão:

Salário competitivo e compatível com o mercado;







Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes;







Programa de incentivo à educação e desenvolvimento profissional;







Ambiente de trabalho seguro e saudável;







Oportunidades de crescimento e progressão na carreira;







Participação nos lucros e resultados da empresa;







Convênios com instituições de ensino, academias e empresas parceiras;







Flexibilidade de horário e possibilidade de trabalho remoto.

A Zaraplast está em busca de profissionais talentosos e comprometidos para integrarem sua equipe. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Analista de Recursos Humanos;







Supervisor de Produção;







Operador de Máquinas Injetoras;







Assistente Administrativo;







Técnico em Segurança do Trabalho;







Engenheiro de Produção;







Analista de Marketing;







Assistente de Logística;







Desenvolvedor Full Stack;







Analista Contábil;







Coordenador de Qualidade;







Assistente de Vendas;







Analista de Sistemas;







Estagiário de Design Gráfico.

Para conferir a lista completa de vagas disponíveis e se candidatar, acesse o site oficial da Zaraplast. Nesse portal, você encontrará informações detalhadas sobre cada posição, requisitos necessários e poderá enviar seu currículo.



Como se candidatar

As vagas estão disponíveis no portal 123empregos, reconhecido por conectar empresas e profissionais em busca de novas oportunidades. Para se candidatar, basta criar uma conta no site, preencher as informações solicitadas e anexar seu currículo atualizado. É importante destacar que as vagas podem ter prazos de inscrição limitados, portanto, é recomendado realizar a candidatura o mais breve possível.

Sobre a empresa

Fundada há mais de 30 anos, a Zaraplast é referência no mercado de plásticos e embalagens. Com um amplo portfólio de produtos, a empresa atende a diversos setores da indústria, oferecendo soluções inovadoras e de alta qualidade. A companhia tem como missão fornecer produtos que atendam às necessidades de seus clientes, sempre pautada pela responsabilidade social e ambiental.

Com uma equipe engajada e dedicada, a companhia busca constantemente o aprimoramento e a excelência em seus processos. Por meio de investimentos em tecnologia e capacitação de seus colaboradores, a empresa mantém seu compromisso em fornecer produtos de ponta, respeitando os mais altos padrões de qualidade.

