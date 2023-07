ZG Soluções ABRE VAGAS em Goiás e HOME OFFICE

A ZG Soluções, empresa referência no desenvolvimento de sistemas para a gestão automatizada do ciclo de recebíveis de hospitais, clínicas e laboratórios em todo o país, está em busca de novas pessoas para compor sua equipe. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, dê uma olhada na lista de vagas abertas:

Analista de Requisitos – Goiânia – GO e Remoto – Efetivo;

Analista de Suporte Técnico – Goiânia – GO e Remoto – Efetivo;

Analista S.R.E – Goiânia – GO e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Administrativo – Goiânia – GO e Remoto – Banco de talentos;

Banco de Talentos – Comercial e Tecnologia – Goiânia – GO e Remoto;

Desenvolvedor (a) Web – Pleno/Sênior – Goiânia – GO e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a ZG Soluções

Sobre a ZG Soluções, podemos destacar que sua missão é acelerar o processo de análise de glosas médicas e oferecer informações inteligentes que dão apoio às decisões estratégicas do setor.

Não à toa, está há 10 anos no mercado de tecnologia atuando no sistema financeiro das instituições de saúde, presente em todas as regiões do país, e só é possível manter a engrenagem girando com a ajuda de profissionais qualificados.

Além disso, o espírito de colaboração e desenvolvimento está presente no dia a dia dos colaboradores, fazendo da ZG Soluções um lugar de inovação e crescimento contínuo. Sua stack tecnológica é um fator crucial para expandir conhecimento e aperfeiçoar profissionais qualificados, os motivando a aprender e compartilhar o que já sabem.

Como entrar em uma das vagas acima?

Para se inscrever em uma das vagas da ZG Soluções, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

