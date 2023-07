Zion Williamson publica sobre a letra de Notorious BIG sugerindo automutilação

Tinternet pode se tornar um lugar cruel para pessoas que não estão preparadas para se tornarem ricas e famosas como Zion Williamson fez. Existem muitos exemplos na história do esporte em que um jovem jogador realmente talentoso se depara com uma quantia incrível de dinheiro e não tem ideia de como lidar com isso. Inúmeras más influências se aproximam deles e eles inevitavelmente tomam decisões erradas, o que leva a um ciclo vicioso que muitas vezes termina de forma catastrófica. Neste caso, o New Orleans Pelicans jovem não está lidando com seus problemas e decisões de vida da melhor maneira. Em vez de procurar ajuda profissional, ele recentemente decidiu assistir a podcasts e obter conselhos de ex-jogadores. Sião estava apenas em Gilberto Arenas‘ podcast para falar sobre o plano de dieta pobre que ele tem.

O vídeo que expõe o envolvimento sexual de Zion Williamson com a estrela pornô Moriah Mills

As pessoas online têm sido implacáveis ​​desde que os escândalos começaram para Zion, um dos quais inclui uma exposição muito pública da estrela pornô Moriah Mills. Sua última história no Instagram é o que realmente preocupa as pessoas, porque Zion já está tendo pensamentos suicidas. Pelo menos é o que ele está insinuando com a música que acabou de postar. Você deve saber, é uma música do rapper dos anos 90 Notorious BIG álbum chamado ‘Pronto para morrer‘. Acontece que é um dos discos mais famosos da história do rap, mas os assuntos são frequentemente ligados à violência. Uma letra em particular é aquela Sião postou: “Não acredito que o suicídio está na minha mente, quero ir embora.”

Zion Williamson precisa de ajuda psiquiátrica urgente

O nível de preocupação das pessoas que o amam deve estar em alta, este post prova Zion Williamson precisa urgentemente de atenção psicológica. O New Orleans Pelicans precisa tomar medidas urgentes e fazer uma verificação de bem-estar do jovem jogador antes que ele faça algo terrível. Felizmente, Williamson pode encontrar a ajuda que pode obter e ele entende que as pessoas querem ajudá-lo. Este é claramente um pedido de ajuda, porque às vezes a vida chega rápido e você pode precisar de uma mão amiga. Esperamos Zion Williamson consegue a ajuda de que precisa e exorta as pessoas a incentivá-lo a não desistir, apesar da situação.

Se você está tendo algum tipo de pensamento de automutilação, saiba que pode procurar ajuda ao 988 Linha de Prevenção ao Suicídioe em todos os Estados Unidos. Você não está sozinho.