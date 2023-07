Zuckerberg larga o microfone com um tweet depois de lançar o Threads em uma tentativa de supremacia nas mídias sociais

Mark Zuckerberg quebrou seu silêncio de 11 anos no Twitter para zombar de Elon Musk com um meme.

O meta O tweet do fundador coincidiu com o lançamento do Threads, a rede baseada em texto da Meta pronta para desafiar diretamente o perfil de Musk. Twitter Império.

Zuckerberg está iniciando uma guerra nas redes sociais?

de Mark Zuckerberg primeiro tweet em mais de uma década apareceu horas depois que o Instagram da Meta foi lançado Tópicos, um poderoso concorrente do serviço de mídia social de Musk. O momento é impressionante, pois Zuckerberg compartilha uma foto de dois Homens-Aranha idênticos se enfrentandosimbolizando a rivalidade intensificada entre esses gigantes da tecnologia.

Enquanto isso, na quarta-feira, Zuckerberg também fez sua estreia na redação do Threads. “Vamos fazer isso. Bem-vindo ao Threads” junto com um emoji de fogo. Segundo relatos da Meta e do próprio Zuckerberg, o app já adquiriu mais de 5 milhões de inscrições nas primeiras quatro horas.

Mark Zuckerberg anuncia lançamento do aplicativo Threads@Zuck / Instagram

Tópicos bloqueados e carregados no Twitter

Meta’s Threads quer capitalizar estrategicamente Os recentes reveses do Twitteraproveitando os problemas do aplicativo com moderação de conteúdo, falhas técnicas e mudanças de política controversas sob Musk desde sua $ 44 bilhões aquisição da plataforma.

Em resposta às limitações do Twitter em visualizações diárias de tweets, Almíscar referiu-se à medida como “temporária” para combater os raspadores de dados e bots.

No entanto, Mark Zuckerberg está aproveitando a oportunidade com um aplicativo que inclui recursos familiares, como postagens de texto curtas, curtidas, republicações e respostas, além da capacidade de incluir conteúdo multimídia.

O Threads também visa integrar-se perfeitamente às rotinas da enorme base de usuários do Instagram de mais de 2 bilhões usuários ativos mensais.

como o de Zuckerberg tweet brincalhão e o lançamento de Threads coincidem, a rivalidade entre Zuckerberg e Musk aumenta, chamando a atenção do mundo da tecnologia. Com Tópicos emergindo como o formidável desafiante da Meta para Twittera competição pelo domínio no cenário da mídia social entrou em uma nova fase.