1 milhão de cancelamentos em AGOSTO. Como se proteger?

Os beneficiários do Bolsa Família 2023 levaram um susto com o cancelamento do benefício para mais de um milhão de pessoas neste mês de agosto. Então, eles tiveram seus pagamentos bloqueados ou cancelados e você entende o motivo agora.

Vale destacar que o calendário de pagamento do Bolsa Família em agosto já estava em andamento. Mas, de acordo com o governo, mais de 1,4 milhões de pessoas tiveram seus pagamentos cancelados ou bloqueados.

Atualmente o total de beneficiários do programa Bolsa Família do governo federal é composto por 21.140.894 famílias brasileiras.

Cancelamento e bloqueio do Bolsa Família 2023

No dia 18 de agosto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome iniciou o pagamento do Bolsa Família 2023. Isso também inclui as 300 mil famílias que recentemente foram adicionadas como beneficiárias.

A maior parte dessas novas famílias são chefiadas por mulheres, o que totaliza quase 17,3 milhões. Além disso, o programa ainda atende e protege 527 milhões de crianças, 53 milhões de adolescentes, 197 mil indígenas e 216 mil famílias quilombolas.

Do total das 21,1 milhões de famílias beneficiadas neste mês, cerca de 19,7 tiveram seus benefícios liberados e puderam efetuar os saques. Mas, desse total, 1,4 milhões tiveram seus benefícios bloqueados ou suspensos e não puderam fazer o saque da parcela.

Motivo do cancelamento e/ou suspensão

Há quatro principais motivos que fizeram com que cerca de 99.698 mil famílias tivessem seus benefícios cancelados ou suspensos. Então, são eles:



Você também pode gostar:

Fim da regra de proteção para as famílias cuja renda mensal per capita ultrapassa R$ 218 por um período de 24 meses;

Reiterada ausência do saque para as famílias que deixaram de efetuar o saque de seu benefício por seis meses consecutivos;

Limite máximo de bloqueio de benefício alcançado, ou seja, há mais de seis meses os benefícios estavam bloqueados e não foram liberados;

Reflexo cadastral, que é quando ocorre uma alteração nos dados cadastrais da família e o programa reavalia se ele ainda atende os critérios, caso não, ele é cancelado.

Caso você tenha a Bolsa Família 2023 cancelada ou suspensa deve verificar em qual dessas situações se encaixa e tentar recuperar o benefício, se for possível.

Como recuperar o Bolsa Família 2023?

Os beneficiários que tiveram seus benefícios cancelados ou suspensos devem fazer mudanças para que continuem elegíveis. Portanto, deve cumprir alguns requisitos, que são:

Comprovar a renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa;

No caso de gestantes, é preciso comparecer às consultas pré-natal, estabelecidas pelo calendário do Ministério da Saúde;

Caso seja nutrizes, ou seja, mães que amamentam, é preciso participar das atividades educativas promovidas pelo Ministério da Saúde;

Manter o cartão de vacina atualizado para as crianças de 0 a 7 anos;

Realizar o acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos;

Por fim, garantir uma frequência mínima escolar de 85% para crianças e adolescentes entre 6 a 15 anos. Bem como, de 75% para os adolescentes de 16 a 17 anos.

Dessa forma, se o beneficiário do Bolsa Família 2023 cumprir todos os requisitos e ainda sim tiver o cancelamento ou bloqueio, deve procurar o CRAs de seu município para verificar a situação.

Bloqueio e suspensão do Bolsa Família

Quando o benefício do Bolsa Família passa por um bloqueio, o Ministério do Desenvolvimento Social continua fazendo os pagamentos de acordo com o calendário, mas o beneficiário não pode fazer o saque. Ou seja, a família não pode movimentar nem mesmo o dinheiro que já possuía em sua conta.

Em geral, o bloqueio do Bolsa Família 2023 acontece quando a família não atualiza o seu Cadastro Único, o CadÚnico, até o prazo estabelecido, no caso 14 de junho, segundo determinado no processo de Averiguação Cadastral Unipessoal.

Já no caso da suspensão, as famílias podem movimentar os valores que já foram depositados. Porém, o governo não faz mais o depósito das demais parcelas. Portanto, no fim do período de suspensão, o beneficiário retoma a receber o valor.

A suspensão pode ocorrer caso a família solicite o benefício e ainda receba o seguro-defeso, destinado aos pescadores artesanais.

Pagamento de agosto do Bolsa Família 2023

Ainda há mais quatro datas de pagamento do Bolsa Família 2023, que é dia 28 (NIS final 7), dia 29 (NIS final 8), dia 30 (NIS final 9) e, por fim, dia 31 (NIS final 0). Dessa forma, se for beneficiário e não teve seu benefício suspenso ou cancelado, receberá o valor nas datas indicadas, de acordo com o número do NIS.