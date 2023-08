10 apps que facilitam a rotina de estudos

Utilizar aplicativos para estudar é uma forma de integrar a tecnologia e aproveitar as facilidades que ela oferece. Hoje, existem dezenas de ferramentas e apps úteis para essa tarefa, com funções divertidas, que usam até mesmo a inteligência artificial.

Por isso, separamos os melhores apps para estudo, que vão ajudar a aumentar seu desempenho e se preparar para vestibulares ou concursos. Aproveite para testar e conferir quais podem trazer mais vantagens para sua rotina de aprendizado.

Como usar aplicativos para estudar?

Hoje, existem diversos tipos de ferramentas que pode tornar o ato de aprender muito mais simples. Por exemplo, usar aplicativos para estudar, organizar conteúdos e resolver problemas mais difíceis. Confira algumas dicas para incorporar os apps nos conteúdos:

Utilize os apps de organização para criar rotinas de estudo;

Coloque alarmes e lembretes para facilitar a dinâmica;

Resolva questões difíceis e aprenda o passo a passo;

Responda perguntas para fixar conteúdos e avaliar o nível de conhecimentos;

Alguns apps ajudam a manter o foco e evitar distrações durante o estudo.

Por isso, você pode ver que existem várias funções diferentes para aplicar as ferramentas em seu dia a dia de estudos. Nessa hora, vale tudo que for funcional em sua dinâmica e que traga benefícios.

Veja 10 aplicativos para estudar

Nas lojas de aplicativos oficiais do Android (Play Store) e iOS (App Store) existem vários aplicativos para estudantes. Seja durante o processo de vestibular, ou mesmo para concursos, são ferramentas úteis e dinâmicas.

Então, deixamos os 10 melhores apps para estudo, com algumas descrições para você entender como funcionam. Confira quais são e aproveite para testar todos e ver quais se encaixam em sua rotina.

1.Trello

A primeira parte dos estudos é uma boa organização e planejamento. Nesse aspecto, o Trello é uma excelente ferramenta de auxílio. Assim, é possível organizar as tarefas, cronogramas, conteúdos e horários de estudo de forma didática.

A versão gratuita do aplicativo está disponível para Android e iOS, com algumas funções básicas de uso. Porém, se quiser explorar todo o potencial de organização do Trello, pode contratar um dos planos individuais ou de equipes, se quiser um grupo de estudos.

2.TV Escola

O Tv Escola é um aplicativo do Governo, para quem precisa de ajuda na hora de estudar para o vestibular. Assim, ele oferece vários vídeos gratuitos, somente com matérias da grade curricular do ensino fundamental e médio.

3.Aprovado – aplicativos para estudar

Para quem quer organizar a vida de estudos e analisar o desempenho antes da prova, o Aprovado é um aplicativo incrível. Ele mostra gráficos com seu rendimento, pontos a melhorar e outras informações importantes para uma rotina de estudos.

Além disso, é possível organizar o cronograma e a rotina, com lembretes e alarmes. Também está disponível para Android e iOS, de forma gratuita em ambas as plataformas de download de apps.

4.Semper

O Semper é um aplicativo para estudar de forma diferente: toda vez que você precisa desbloquear o aparelho, tem que responder uma questão. Também disponível para Android e iOS, é possível configurar os temas das perguntas, de acordo com sua preferência.

5.PhotoMatch

Os estudantes de exatas já podem começar a comemorar. Afinal, o PhotoMatch consegue resolver equações apenas usando fotos delas como base. Dessa maneira, se torna uma excelente opção para auxiliar nos estudos.

Assim, ele é bem intuitivo e fácil de usar, com várias ferramentas que tornam a resolução de equações muito mais simples. A dinâmica é básica: encontrar uma conta, fotografar e aguardar até que o aplicativo mostre o resultado, com a resolução.

6.Plantie

Ainda, além dos estudos tradicionais, também é importante manter o foco durante a rotina de aprendizado. Por isso, o Plantie é uma ferramenta divertida, que ajuda a evitar distrações e permanecer com concentração enquanto você estiver estudando.

Assim, ela funciona como uma plantação: você coloca uma semente e se não mexer no celular, ela cresce. Então, é possível configurar um tempo de estudos, onde você rega a plantinha a cada tempo que fica focado, sem usar o celular para acessar outros apps.

7.Duolingo – aplicativos para estudar

Para os estudantes que estão buscando uma segunda língua, também é possível aprender através de aplicativos para estudar. Assim, o Duolingo é uma plataforma simples e intuitiva de aprendizados dos novos idiomas.

Com mais de 30 línguas disponíveis, ela possui níveis de lições básicas, com exercícios para treinar a gramática, pronúncia e escuta. Além disso, está disponível para Android e iOS, de forma gratuita, com a necessidade de assinatura para liberar todas as funções.

8.MecFlix

O Governo Federal também criou uma plataforma com vídeos, que ajudar quem está se preparando para o vestibular. Assim, é possível acessar vários tipos de conteúdos educacionais, principalmente os estudantes que gostam desse tipo de mídia para estudar.

A plataforma possui gerenciamento do MEC e está disponível para Android e iOS, de forma gratuita. Além disso, os conteúdos estão em abas separadas por tema, o que pode facilitar bastante na hora da pesquisa por um conteúdo específico.

9.Evernote – aplicativos para estudar

O Evernote é um aplicativo para estudar bem diferente: funciona como se fosse um caderno digital. Assim, cada aluno pode armazenar e organizar conteúdos de forma prática, inserir PDFs, criar notas, marcar partes importantes no texto e muito mais.

Assim como a maioria dos outros apps, ele também está disponível para Android e iOS, de forma gratuita. Então, se quiser mais ferramentas e funções, pode assinar a versão paga, que não possui limitações de conteúdo.

10.AppProva

Um banco de dados cheio de questões de vestibulares para você resolver. Assim é como funciona o AppProva, uma ferramenta para treinar os conhecimentos e avaliar seu nível de aprimoramento.

O aplicativo está disponível nos principais sistemas operacionais: Android e iOS. Com uma boa quantidade de perguntas na versão grátis, ele com certeza irá te ajudar a fixar bem os conhecimentos e se preparar para o momento de realizar a prova.

Por fim, se quiser entender um pouco mais sobre como melhorar o desempenho nos estudos, continue por aqui. Separamos dicas incríveis que vão te ajudar a passar em concursos, no vestibular, ou até aprimorar habilidades e conhecimentos.