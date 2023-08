10 dicas para reforçar os cuidados com os pets nos dias quentes

Estamos no inverno, mas o sol não dá trégua, então, é importante conhecer os cuidados com os pets nos dias quentes. O calor intenso é muito prejudicial para os animais, mas tem algumas dicas que você pode seguir para minimizar os impactos da alta temperatura.

Vale destacar que os animais de estimação, como os cães e gatos, não realizam o processo de transpiração como os humanos. Ou seja, isso prejudica todo o processo de regulação da temperatura corporal.

Para os pets, é comum que essa regulação aconteça por meio da respiração. Portanto, é muito comum em dias mais quentes você encontrar animais com a boca aberta. Afinal, estão tentando se refrescar.

10 cuidados com os pets nos dias quentes

Nos dias de calor excessivo, a capacidade natural dos animais não é suficiente e pode causar um processo de hipertermia, que é quando o corpo tem um aumento acentuado de temperatura.

Se quiser evitar esse tipo de situação com seus cães e gatos, veja 10 cuidados com os pets nos dias quentes que são simples, mas que fazem toda a diferença para a saúde animal.

1 – Hidrate sempre seu pet

Assim como nos seres humanos, é indispensável que o pet esteja sempre hidratado. Portanto, é essencial que o dono esteja atento para providenciar uma vasilha com água limpa e fresca e certificar-se que o pet está fazendo sua hidratação.

Além disso, aumentar o número de bebedouros pela casa e optar pelos modelos que movimentam a água podem auxiliar neste processo, em especial, para gatos. Também considere nos dias mais quentes oferecer água gelada e/ou adicionar cubos de gelo.

No caso dos cubos, lembre-se de que eles devem ser pequenos, para evitar qualquer tipo de acidente ao animal. Por fim, também é válido considerar água de coco gelada, mas aquela livre de conservantes. Com isso, potencializa a hidratação do pet.

2 – Evitar passeios e exercícios está entre os cuidados com os pets nos dias quentes

Seguindo a lista de cuidados com os pets nos dias quentes é recomendado que os passeios e exercícios sejam feitos nos períodos mais frescos, por exemplo, início da manhã ou finalzinho da tarde. Lembre-se sempre de evitar o período entre 10h e 17h.

Em relação aos locais, dê preferência para ambientes que possuam sombra, árvores, grama e que seja mais fresco. Isso porque, o concreto e asfalto tendem a reter mais calor e pode machucar as patinhas do pet.

3 – Atenção aos banhos e tosa

Os banhos regulares e a tosa apropriada também ajudam seu pet a se refrescar e ficar mais confortável nos dias quentes. Porém, cuidado com os excessos. O ideal é consultar o veterinário para indicar a quantidade de banhos e o tipo e periodicidade da tosa.

4 – Meios alternativos ajudam nos cuidados com os pets nos dias quentes

Quando falamos de cuidados com os pets nos dias quentes é possível apostar em meios alternativos. Por exemplo, piscinas infantis, as próprias para cachorros ou até mesmo bacias que os animais possam entrar e se refrescar. Além disso, tapetes gelados e toalhas úmidas ajudam nesse caso.

5 – Atenção ao deixar o pet sozinho em casa

Ao deixar o pet sozinho em casa nos dias mais quentes é importante certificar-se que ele terá água suficiente e também um ambiente mais fresco para ficar. Portanto, ventiladores, ar condicionado e até mesmo uma janela aberta ajudam a manter a ventilação durante o período.

6 – Atenção com os animais em carros também está entre os cuidados com pets nos dias quentes

Assim como em casa, evite deixar os pets sozinhos em carros, afinal, a temperatura pode subir rapidamente, mesmo com os vidros abertos. Aliás, diferentemente da casa, o ar condicionado não é aconselhado, porque pode desligar sozinho. Ou seja, evite deixar seu animal, porque pode ser um final trágico.

7 – Use filtro solar

Talvez dentre os cuidados com os pets nos dias quentes esse seja o mais diferente, porém, há produtos destinados para animais e que ajudam na proteção contra os raios UVs. Portanto, converse com um veterinário de confiança para receber uma indicação da melhor marca e de como aplicar.

8 – Não deixar a ração exposta ao sol está entre os cuidados com pets nos dias quentes

Os cuidados com a alimentação são indispensáveis para manter a saúde pet. Então, atenção ao local em que deixa a ração de seu animalzinho. É preciso que seja uma ração com nutrientes e que seja servida no momento da alimentação do pet. Dessa forma, evita o processo de oxidação.

9 – Atenção extra para os cães idosos, com sobrepeso e doentes

Quando se pensa nos cuidados com os pets nos dias quentes é preciso de atenção especial com os cães idosos, com sobrepeso e doentes, isso porque, estão mais suscetíveis a hipertermia.

Neste caso, limite os exercícios, faça mais pausas durante os passeios, fuja do sol e calor e em qualquer sinal de cansaço excessivo procure um veterinário.

10 – Cuidado com as pulgas e carrapatos

Para finalizar a lista de cuidados com os pets nos dias quentes, tenha atenção às pulgas e carrapatos, isso porque, no calor é mais comum a transmissão delas. Portanto, mantenha em dia as vacinas e vermífugos do seu animalzinho.