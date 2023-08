10 maneiras de consertar a câmera do iPhone “piscando ou piscando” 2023

Os smartphones tornaram-se cada vez mais dependentes de suas câmeras. Revolucionamos a forma como capturamos e compartilhamos momentos com o iPhone, que é conhecido por seus impressionantes recursos de câmera. No entanto, os iPhones podem ter problemas, como uma câmera piscando, e isso pode causar frustração nos usuários. Neste artigo, exploraremos as possíveis causas do piscar da câmera do iPhone e ofereceremos soluções passo a passo.

Por que a câmera do iPhone está piscando ou piscando?

Reserve um momento para imaginar a captura de um pôr do sol de tirar o fôlego ou uma foto de família espontânea, apenas para perceber que sua câmera começou a piscar. Durante esse fenômeno, o visor da câmera pisca ou pisca intermitentemente, impedindo a captura de imagens nítidas e estáveis. Existem diversos modelos e versões de iPhone que podem sofrer com esse problema. Os usuários ficam confusos e buscam uma solução para o problema rapidamente.

Falhas de software : iPhones são dispositivos de computador que usam sistemas de software complexos. Há momentos em que bugs e falhas podem atrapalhar o aplicativo da câmera, resultando em piscar. Aplicativos de terceiros : Existe a possibilidade de aplicativos de terceiros entrarem em conflito com o aplicativo de câmera nativo em iPhones, portanto, pode ocorrer um efeito de piscar. Mau funcionamento de hardware : às vezes, módulos de câmera com defeito e conexões soltas podem fazer com que a câmera pisque devido a um mau funcionamento do hardware do iPhone. Superaquecimento : quando os iPhones superaquecem devido ao uso prolongado ou altas temperaturas, eles apresentam mau funcionamento, incluindo câmeras piscando. Atualizações de software : embora as atualizações geralmente melhorem o desempenho dos dispositivos, às vezes elas também podem apresentar novos problemas. Existe a possibilidade de uma atualização incompatível fazer com que a câmera pisque.

Como corrigir problemas de piscar da câmera do iPhone?

Então, aqui estão algumas correções que certamente irão ajudá-lo a resolver se você enfrentar o problema de piscar da câmera do iPhone:

Correção 1: reinicie o dispositivo

Na maioria dos casos, reiniciar o iPhone é a maneira mais fácil e fundamental de resolver os problemas de piscar da câmera do iPhone. Se você alterou as configurações recentemente, atualizou seu iPhone ou integrou outro aplicativo à câmera, pode ter problemas.

Pode ser suficiente reiniciar o computador para resolver esses problemas temporariamente. Para reiniciar seu dispositivo, siga estas etapas:

Segure o Poder botão até que um controle deslizante apareça. Para desligar o dispositivo, arraste o controle deslizante totalmente para a direita. Aguarde alguns segundos. Por fim, pressione e segure o botão Poder botão novamente até que o logotipo da Apple aparece na tela e, em seguida, solte-o.

Depois de reiniciar o iPhone, inicie a câmera novamente para ver se ela ainda está piscando.

Correção 2: reinicie o aplicativo da câmera

Há momentos em que o aplicativo Câmera do seu iPhone falha, resultando em oscilações constantes quando você tenta tirar uma foto ou gravar um vídeo. Você pode corrigir o problema reiniciando o aplicativo Câmera se uma falha de software causar o problema. Siga estas etapas para reiniciar o aplicativo Câmera:

Para acessar o alternador de aplicativos, deslize para cima na parte inferior da tela e faça uma pausa no meio. No entanto, se você tiver um modelo de iPhone mais antigo, pressione o botão Lar botão duas vezes para acessar o alternador de aplicativos. Para visualizar o Câmera app, deslize para a esquerda ou para a direita. Para forçar o encerramento do aplicativo, deslize para cima a partir dele. Na tela inicial, inicie o aplicativo Câmera novamente e o problema de piscar deve ser resolvido.

Correção 3: desativar o modo macro

No caso do iPhone 13 Pro e 14 Pro, existe um recurso de modo Macro automático ativado por padrão. As câmeras do iPhone ativam automaticamente esse modo sempre que você as aproxima de um objeto e captura seus detalhes intrínsecos.

Em alguns casos, a câmera do seu dispositivo pode oscilar entre as lentes Wide e Ultra Wide, causando um efeito de oscilação. A maneira mais fácil de resolver esse problema é desabilitar o modo Macro. Para começar, siga estas etapas:

Abra o seu dispositivo Configurações. Role para baixo e selecione Câmera. desligar o Controle de macro alternando-o. Depois disso,alternando-o.

Depois de concluir a tarefa, volte ao aplicativo Câmera e verifique se o problema de piscar persiste.

Correção 4: desative as fotos ao vivo

Enquanto uma foto permite capturar o que está acontecendo no momento da foto, as Live Photos capturam o que está acontecendo antes e depois da foto ser tirada. Escolha o melhor quadro entre os quadros percorrendo-os.

No entanto, isso pode causar interferência ao capturar imagens em ambientes caóticos. Para evitar que a câmera do seu iPhone pisque, você pode desativar o Live Photos. Veja como você faz isso:

No seu iPhone, abra o Câmera aplicativo. Fotos ao vivo. Vá para o canto superior direito e toque em

Ao fazer isso, seu dispositivo iOS desligará automaticamente as Live Photos.

Correção 5: bloqueie a câmera

Também é possível que a câmera do seu iPhone pisque ao gravar vídeos. Pode parecer que há uma oscilação no produto final porque o iPhone tenta selecionar a melhor lente durante a gravação. Para evitar que a câmera do seu iPhone troque de lente durante a gravação, bloqueie a lente do seu iPhone. No entanto, para fazer isso, siga as etapas abaixo.

Vá para Configurações e toque Câmera. Gravar vídeo. Nesta tela, clique em ligar. Na página Bloquear câmera, gire o botão

Para ver se o problema foi resolvido, abra o aplicativo da câmera novamente e grave um vídeo.

Em alguns casos, um erro na versão atual do iPhone OS pode resultar em atraso ou mau funcionamento. Além disso, isso pode explicar por que a câmera do seu iPhone está piscando. Portanto, ao atualizar seu dispositivo iOS, você pode garantir que ele funcione sem problemas e desfrute de uma variedade de novos recursos. Aqui estão as etapas para atualizar seu iOS:

Navegue até o Em geral guia em Configurações. Atualização de software e espere que a Apple os carregue. Para verificar se há atualizações disponíveis, selecionee espere que a Apple os carregue. Baixe e instale se houver uma atualização pendente. Você pode iniciar o processo de atualização tocando emse houver uma atualização pendente.

Para instalar uma atualização com sucesso, seu iPhone deve ter espaço de armazenamento e bateria suficientes. Portanto, é recomendável que você carregue seu dispositivo e libere espaço de armazenamento antes de iniciar a instalação.

Correção 7: limpe a lente da câmera

Uma das principais causas de imagens piscando, embaçadas ou embaçadas da câmera do iPhone é uma lente suja, de acordo com os usuários. Se a lente da câmera estiver suja ou bloqueada, ela piscará devido à dificuldade de foco. Se você estiver enfrentando esse problema, pode ser necessário tentar limpar a lente da câmera com um pano de microfibra ou limpeza.

Além disso, as capas do telefone às vezes podem bloquear a lente, fazendo com que a câmera pisque. Se a lente da câmera do telefone estiver sendo bloqueada por algum estojo ou tampa, remova-a.

Para evitar o problema de piscar da câmera, é melhor não usar protetores de lente na lente da câmera, pois eles refletem a luz e interferem na capacidade de foco do iPhone.

Correção 8: redefinir todas as configurações

Pode ser necessário redefinir as configurações do seu dispositivo se os métodos listados acima não resolverem o problema. Ao fazer isso, os problemas de oscilação da câmera no iPhone serão resolvidos e todas as configurações alteradas serão redefinidas para seus valores padrão. Siga estas etapas para redefinir todas as configurações:

Vá para Configurações e selecione Em geral. Transferir ou redefinir o iPhone. Certifique-se de rolar todo o caminho para baixo e selecionar Reiniciar e escolha Redefinir todas as configurações. Clique eme escolha

Não haverá perda de mídia, arquivos ou informações pessoais ao usar este método. No entanto, ele redefinirá todas as configurações, como as relacionadas à privacidade, localização, rede e outras.

Correção 9: Desligue o Modo Macro

O modo macro é ativado automaticamente no iPhone 13 Pro e no iPhone 14 Pro quando o objeto está muito próximo. Desta forma, você pode capturar imagens nítidas e detalhadas. No entanto, a câmera do seu iPhone às vezes pode piscar ao alternar entre as lentes Wide e Ultra Wide repetidamente. Simplesmente desligue o modo macro automático do seu iPhone para resolver o problema de piscar:

Inicialmente, abra o Configurações aplicativo e toque no Câmera botão. Controle de macro. Desligar

Se você clicar no símbolo da flor enquanto tira uma foto, poderá desativá-lo. Também é possível resolver o problema reduzindo o nível de zoom para 0,5x.

Pode haver um problema com o hardware da câmera do iPhone se nada parece funcionar para você. Você pode experimentar a câmera piscando quando seu mecanismo de estabilização ótica falha. Além disso, água ou umidade podem danificar o módulo de câmera do seu iPhone, causando mau funcionamento. Portanto, sugerimos que você entre em contato com a equipe de suporte oficial da Apple para obter mais ajuda.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você em como corrigir o problema de piscar da câmera do iPhone. Obrigado por ler este artigo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, Se você enfrentar algum problema ao corrigir isso, comente abaixo e informe-nos.

LEIA TAMBÉM: