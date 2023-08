10 maneiras de consertar o controlador Armored Core 6 que não funciona (2023)

Preso com o controlador que não funciona em Armored Core 6 Fires of Rubicon? Estamos aqui com o guia onde listaremos as maneiras pelas quais você pode resolver o problema facilmente.

Muitos usuários baixaram o jogo Armored Core 6 em seus PCs. Eles estão muito interessados ​​em jogar. No entanto, os usuários estão presos ao problema, pois não conseguem jogar porque o controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon não funciona.

Isso está causando muitos problemas em seus sistemas. Mas não há nada com que se preocupar, pois muitos usuários já enfrentaram esse problema. Listaremos algumas maneiras simples e rápidas pelas quais você poderá resolver o problema sem nenhum problema.

Por que o controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon não está funcionando?

Muitos usuários estão relatando que o controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon não funciona. Eles não sabem por que esse problema está surgindo para eles. Para ajudá-los nessa situação, apresentamos alguns dos motivos relatados pelos usuários que corrigiram o problema.

Controlador não compatível: O controlador pode não estar funcionando devido a problemas de compatibilidade.

O controlador pode não estar funcionando devido a problemas de compatibilidade. Arquivos de jogo não funcionam: Os arquivos do jogo instalados não estão funcionando corretamente.

Os arquivos do jogo instalados não estão funcionando corretamente. Problemas de driver: Os drivers do seu sistema não estão funcionando, então o problema está ocorrendo no seu sistema.

Os drivers do seu sistema não estão funcionando, então o problema está ocorrendo no seu sistema. Método de entrada errado selecionado: Você pode ter selecionado o método de entrada errado, devido ao qual o problema está ocorrendo com você.

Você pode ter selecionado o método de entrada errado, devido ao qual o problema está ocorrendo com você. Verifique a entrada do Steam: Se houver algumas configurações erradas com a entrada Steam, você também enfrentará o problema.

Corrigir incêndios do Armored Core 6 do controlador Rubicon que não funcionam – correções simples

Aqui estão algumas soluções rápidas e simples que você deve tentar corrigir o problema do controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon não funcionar.

Como consertar incêndios do Armored Core 6 do controlador Rubicon que não funcionam



Estamos aqui com algumas soluções que ajudarão a resolver o problema do Armored Core 6 Fires of Rubicon Controller Not Working em seu sistema.

Emparelhe o controlador novamente

Os usuários que enfrentam o problema do controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon Not Working podem tentar emparelhá-lo novamente. Há chances de o controlador não estar emparelhado corretamente em seu sistema, então você está enfrentando o problema. Será bom se você tentar desemparelhar e emparelhar novamente. Isso provavelmente ajudará a resolver o problema se ocorrer devido a alguns problemas de conectividade.

Tente usar diferentes formas de conexão

Existem muitos controladores que vêm com diferentes modos de conectividade. Se o seu controlador vier com o mesmo, você pode tentar conectá-lo com conexões com fio. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido à conectividade sem fio, então você pode tentar usar diferentes formas de conexão. Será bom que você faça isso, pois ajudará a resolver o problema. Muitos usuários fizeram isso e conseguiram resolver o problema que estavam enfrentando.

Verifique o driver do controlador

Os usuários que não atualizam o driver do controlador há muito tempo provavelmente enfrentarão o problema do controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon Not Working. Será bom verificar o driver do controlador e garantir que ele esteja funcionando com o driver mais recente. Se você não tiver certeza disso, siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Menu Iniciar .

. Procurar Gerenciador de Dispositivos .

. Agora, clique em Controladores de som, vídeo e jogos .

. Expandir a opção.

a opção. Depois disso, selecione o motorista do seu controlador.

do seu controlador. Clique com o botão direito sobre ele e selecione a opção de Atualizar driver.

Feito isso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Reparar os arquivos do jogo

Há chances de que o problema do controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon Not Working esteja ocorrendo devido a algum problema no arquivo do jogo que pode ter ocorrido durante a instalação ou após a instalação. Sim, se você não sabe, os arquivos do jogo instalados em seu sistema podem estar corrompidos ou ausentes por vários motivos. Portanto, será bom garantir que o problema não esteja ocorrendo com você devido aos arquivos do jogo instalados. Sugerimos que você verifique se os arquivos Armored Core 6 Fires of Rubicon estão funcionando corretamente. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abra o Loja de jogos Steam .

. Vou ao Guia Biblioteca .

. Selecione os Núcleo Blindado 6 Fogos do Rubicão jogo.

jogo. Depois disso, clique com o botão direito nele.

nele. Selecione os Propriedades opção.

opção. Agora, vá para o Arquivos instalados opção.

Selecione a opção de Verifique a integridade dos arquivos do jogo .

. Espere até o procedimento é concluído.

Uma vez feito isso, verifique se a questão foi resolvido ou não.

Alterar as configurações do controlador no Steam

Algumas configurações do controlador no Steam também podem fazer com que o controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon não funcione. Sugerimos que você verifique se as configurações definidas nele estão corretas ou não. Muitos usuários descobriram que as configurações estavam incorretas e enfrentaram o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para alterar as configurações do controlador no Steam.

Em primeiro lugar, abra Vapor .

. Agora, clique em Visualizar do canto superior esquerdo.

do canto superior esquerdo. Selecione os Modo de imagem grande .

. Clique Continuar se solicitado.

se solicitado. Agora, vá para o Biblioteca .

. Selecione Núcleo Blindado 6 Fogos do Rubicão .

. Agora, clique com o botão direito nele e selecione Propriedades .

e selecione . Depois disso, vá para o Opção de controlador.

Verifique se o configurações são feitos corretamente ou não.

são feitos corretamente ou não. Além disso, certifique-se de ter conectado seu Controlador enquanto faz isso.

enquanto faz isso. Agora, procure o Alterar as configurações de entrada do Steam por jogo .

. Selecione Forçado ligado e clique no Botão OK para aplicar as alterações.

Desativar entrada Steam

Em primeiro lugar, abra Vapor .

. Agora, vá para o Biblioteca .

. Selecione Núcleo Blindado 6 Fogos do Rubicão .

. Agora, clique com o botão direito nele e selecione Propriedades .

e selecione . Depois disso, vá para o Opção de controlador .

. Selecione Desativar entrada Steam.

Inicie a Steam Game Store no modo Big Picture

Você também pode tentar iniciar a Steam Game Store no modo Big Picture para evitar que o controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon não funcione. Muitos usuários fizeram isso para resolver o problema. Sugerimos que você faça isso. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para iniciar o Steam no modo Big Picture.

Em primeiro lugar, abra Vapor .

. Agora, clique em Visualizar do canto superior esquerdo.

do canto superior esquerdo. Selecione os Modo de imagem grande .

. Clique Continuar se solicitado.

se solicitado. Agora, vá para o Biblioteca .

. Selecione Núcleo Blindado 6 Fogos do Rubicão .

. Agora, clique no Botão Reproduzir.

Se você estiver enfrentando o problema mesmo depois de tentar os métodos acima, sugerimos que você verifique as atualizações de patch do jogo mais recente. Há chances de que o problema do controlador Armored Core 6 Fires of Rubicon Not Working esteja ocorrendo devido a alguns pequenos bugs. Então, será bom que os usuários fiquem de olho na loja de jogos e procurem por atualizações. Se o problema ocorrer devido a alguns pequenos bugs, os desenvolvedores lançarão em breve a atualização para corrigi-lo. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o loja de jogos .

. Clique em Biblioteca .

. Selecione os jogo .

. Clique com o botão direito nele.

nele. Agora, verifique se há algum novas atualizações disponível.

disponível. Se atualizações estão disponíveis, download isto.

Verificação cruzada com outros jogos

Os usuários devem verificar se o Controlador não está funcionando apenas com o Armored Core 6 Fires of Rubicon, ou com os demais jogos também. Há chances de que alguns problemas possam estar presentes no Controlador, devido aos quais ele não está funcionando. Então será bom você testá-lo com os outros jogos. Se o controlador estiver funcionando com outros jogos, há um problema com o Armored Core 6 Fires of Rubicon, mas se não, você precisará consertar o controlador.

Relate o problema

Se você tentou os métodos acima e ainda enfrenta o problema, sugerimos que relate o problema ao suporte ao cliente. É possível que o problema esteja ocorrendo apenas com você e pode ser devido a alguns bugs. Portanto, será bom você explicar isso aos desenvolvedores. Eles certamente irão reverter e ajudá-lo a resolver o problema.

Empacotando

Muitos usuários relataram o Armored Core 6 Fires of Rubicon Controller não funciona. Neste guia, listamos como você poderá resolver o problema. Certifique-se de verificar este guia corretamente para resolver o problema que você está enfrentando. Por hoje é isso.

LEIA A SEGUIR: