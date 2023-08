10 maneiras rápidas de consertar Baldur’s Gate 3 preso na tela de carregamento

Baldur’s Gate 3 foi lançado para os usuários e é tendência na loja de jogos. Os jogadores adoram este jogo por causa da jogabilidade de RPG. Existem milhares de usuários que postaram críticas positivas sobre o jogo.

Os usuários relataram que é um jogo muito interessante que eles amam muito. No entanto, não é o mesmo para todos os usuários. Muitos usuários relataram que, ao tentar iniciar o jogo, ele trava na tela de carregamento. Portanto, listaremos as soluções neste guia para corrigir esse problema que você está enfrentando.

Por que Baldur’s Gate 3 está travado na tela de carregamento multijogador?

Muitos usuários relataram que estão enfrentando o problema de Baldur’s Gate 3 travou na tela de carregamento. Esse problema está ocorrendo com muitos usuários que baixaram o jogo. No entanto, os usuários não precisam se preocupar com isso, pois não é um problema importante. Vamos listar os motivos pelos quais você poderá analisar a causa do problema.

Problema de conexão com a Internet: Os usuários podem enfrentar esse problema se estiverem conectados com uma conexão de internet ruim.

Problemas do sistema: O problema começará a ocorrer se o seu sistema for incompatível com a execução.

Outros aplicativos: Alguns aplicativos instalados em seu sistema também podem começar a causar problemas no jogo.

Problema dos drivers: Os drivers desatualizados que estão em seu sistema também podem causar problemas.

Insetos: Alguns bugs no jogo também podem criar esses problemas.

Outras razões: Existem algumas outras razões pelas quais você enfrentará o problema. Inclui problemas do Windows, problemas gráficos e muito mais.

Baldur’s Gate 3 travou na tela de carregamento de 100% – Soluções comuns

Vamos listar algumas soluções comuns simples e fáceis que você pode tentar como primeiro passo para tentar corrigir o problema que está enfrentando.

Verifique a conexão com a Internet: Antes de iniciar o guia, sugerimos que você verifique a velocidade da conexão com a internet. Se não for estável, você continuará enfrentando problemas. Você pode verificar este guia para aprender sobre os sites para verificar a velocidade da Internet.



Desativar Firewall: Se o firewall do seu sistema bloqueou as respostas do jogo, você enfrentará o problema, pois o jogo não poderá se conectar aos servidores. Você pode verificar este guia para saber mais sobre as etapas necessárias para desativar o Firewall.

Desativar antivírus: Assim como o Firewall, o Antivírus também pode causar diversos problemas na execução do jogo. Sugerimos que você desative-o e verifique se o jogo começa a funcionar ou não. Você pode verificar este guia para aprender sobre as etapas necessárias para desativar o antivírus.

Driver de rede: Há chances de o driver de rede do seu sistema não estar atualizado, então o jogo não pode fazer as conexões. Sugerimos que você atualize o driver de rede e verifique se o problema foi resolvido ou não. Você pode verificar este guia para saber mais sobre as etapas para atualizar o driver de rede.

Consertar Baldur’s Gate 3 preso na tela de carregamento (2023)

Para aqueles que tentaram as etapas acima e ainda enfrentam o mesmo problema com o jogo, há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a outros motivos. Sugerimos que você verifique as soluções listadas abaixo.

Verifique os requisitos do sistema

Um dos principais motivos pelos quais você pode enfrentar o problema são os requisitos do sistema. Baldur’s Gate 3 é um jogo pesado que requer altos recursos como RAM, Gráficos, Processador, etc, para rodar corretamente. Se o seu PC não tiver requisitos de sistema suficientes para rodar o jogo, você terá problemas. Listamos os requisitos de sistema do jogo abaixo.

Requisitos Mínimos do Sistema

Sistema operacional: Windows 10 é necessário

Windows 10 é necessário Processador: Seu sistema deve ter AMD FX 8350 ou Intel I5 4690

Seu sistema deve ter AMD FX 8350 ou Intel I5 4690 BATER: 8 GB ou mais

8 GB ou mais Gráficos: Requisitos de 4 GB VRAM. Seu sistema deve ter Nvidia GTX 970 ou RX 480

Requisitos de 4 GB VRAM. Seu sistema deve ter Nvidia GTX 970 ou RX 480 Armazenar: Certifique-se de que seu sistema tenha mais de 150 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

Sistema operacional: Windows 10 ou Windows 11.

Windows 10 ou Windows 11. Processador: Seu sistema deve ter AMD r5 3600 ou Intel i7 8700K

Seu sistema deve ter AMD r5 3600 ou Intel i7 8700K BATER: 16 GB ou mais

16 GB ou mais Gráficos: Requisitos de 8 GB ou mais VRAM. Seu sistema deve ter Nvidia 2060 Super ou RX 5700 XT

Requisitos de 8 GB ou mais VRAM. Seu sistema deve ter Nvidia 2060 Super ou RX 5700 XT Armazenar: Certifique-se de que seu sistema tenha mais de 150 GB de espaço disponível

Se o seu sistema atender aos requisitos mínimos ou recomendados para executar o jogo, sugerimos que você verifique se o driver gráfico que você está usando está atualizado ou não. Muitos usuários relataram que não atualizam seus drivers gráficos há muito tempo. Eles continuam adiando as atualizações, por isso há chances de que o problema comece a ocorrer. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para atualizar o driver gráfico.

Abra o Menu Iniciar .

. Procurar Gerenciador de Dispositivos.

Agora, vá e expanda o Adaptadores de vídeo .

. Selecione o motorista e clique com o botão direito nele.

Agora, selecione a opção de Atualizar driver .

. Depois disso, verifique se há novas atualizações disponíveis ou não.

Se houver atualizações disponíveis, baixe .

. Tenha certeza de reinicie o sistema para aplicar as alterações.

Verifique o status do servidor

Depois de atualizar o driver gráfico, certifique-se de verificar o status do servidor do jogo. Como o jogo foi lançado recentemente para os usuários, há chances de que ele esteja recebendo alto tráfego devido ao fato de o jogo não estar sendo executado. Será melhor para você verificar o status do servidor agora.

Muitos usuários relataram que, quando tentavam iniciar o jogo, naquele momento, os servidores enfrentavam interrupções, devido às quais não conseguiam jogar. Você pode verificar o status do servidor para garantir que não haja problemas ocorrendo do lado deles. Para verificar o status do servidor, você pode visitar este site.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Se o problema ainda estiver ocorrendo com você e não houver problemas de servidor ocorrendo do lado deles, sugerimos que você verifique se os arquivos do jogo estão instalados corretamente ou não.

Há chances de que os arquivos do jogo estejam corrompidos ou ausentes, fazendo com que o jogo não esteja rodando e fique travado na tela de carregamento. Portanto, será melhor para você verificá-lo com a ajuda do recurso fornecido na loja do jogo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Menu Iniciar .

. Procurar Vapor e vá para o Opção de biblioteca.

Agora, selecione o jogo e clique em Propriedades .

e clique em . Clique em Arquivos Instalados.

Agora, clique na opção “Verifique a integridade dos arquivos do jogo.”

Após isso, aguarde o processo para ser concluído .

. Uma vez o o processo está concluído, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Definir alto desempenho nas opções de energia

Você também pode tentar alterar as opções de energia para resolver o problema. Ele pode ajudá-lo a resolver o problema, porque às vezes o sistema não fornece recursos suficientes para o jogo, e os problemas começam a ocorrer. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Painel de controle .

. Selecione Hardware e Sons .

. Agora, selecione Opções de energia .

. Depois disso, selecione o Alto poder opções.

Desativar otimização de tela cheia

Você também pode tentar desabilitar a otimização de tela cheia para resolver o problema. Às vezes, esse tipo de configuração também pode causar problemas na execução do jogo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o localização de arquivo do jogo.

do jogo. Selecione os arquivos exe do jogo.

Agora, clique com o botão direito sobre ele e selecione o Propriedades opção.

opção. Após isso, clique na opção de Compatibilidade .

. Você encontrará a opção de Desativar otimização de tela cheia. Selecione-o.

Depois disso, clique em Aplicar e salve as alterações.

Tente excluir arquivos temporários

Os usuários que estão enfrentando o problema também podem tentar excluir os arquivos temporários. Às vezes, os arquivos temporários também começam a causar problemas na execução do jogo. Portanto, será melhor para você excluí-los. Você pode fazer isso com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Imprensa Vitória + R .

. Agora, digite %temp% no campo e pressione Enter.



no campo e pressione Enter. Depois disso, selecionar tudo os arquivos.

os arquivos. Clique com o botão direito e selecione a opção de Excluir .

e selecione a opção de . Aguarde os arquivos chegarem deletado . Alguns arquivos estarão lá para os quais você deve selecionar a opção de Pular .

. Alguns arquivos estarão lá para os quais você deve selecionar a opção de . Depois disso, reinicie o sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Fechar tarefas que consomem recursos

Os usuários que estão enfrentando o problema podem tentar fechar as tarefas que estão em execução sem motivo. Há chances de que as tarefas executadas em segundo plano estejam consumindo muitos recursos, portanto, o jogo não está sendo executado corretamente, pois não está obtendo recursos suficientes.

Portanto, será bom para você fechar essas tarefas antes de iniciar o jogo. Para fechar tarefas que consomem recursos, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abrir Gerenciador de tarefas . (Você pode pressionar CTRL + SHIFT + ESC)

. (Você pode pressionar CTRL + SHIFT + ESC) Agora, vá para o Aba Processos .

. Selecione as tarefas que estão sendo executadas desnecessariamente.

Clique com o botão direito nele e selecione Finalizar tarefa.

Faça isso para todos os processos que estão sendo executados desnecessariamente.

Há chances de o jogo não estar funcionando devido a alguns bugs ou problemas. Portanto, sugerimos que você visite a loja do jogo e verifique as atualizações mais recentes. Como o jogo foi lançado recentemente na loja de jogos, os desenvolvedores estão trabalhando para torná-lo mais fácil para todos.

Eles estão trabalhando para resolver os problemas relatados pelos jogadores. É por isso que será melhor para você continuar verificando as atualizações mais recentes, pois os desenvolvedores podem lançar qualquer atualização para corrigir o problema devido ao qual o jogo não está rodando.

É importante garantir que você esteja usando a versão mais recente do Windows. Se você não estiver usando a atualização mais recente em seu sistema, enfrentará vários problemas. Há muitos usuários que relataram isso. Portanto, se o seu sistema não estiver atualizado, o jogo também não funcionará corretamente. Sugerimos que você siga as etapas listadas abaixo para verificar a atualização do Windows.

Abrir Configurações .

. Selecione os atualização do Windows opção.

opção. Agora, clique em Verifique se há atualizações.

Se houver novas atualizações disponíveis, download e instalar eles.

e eles. Depois de instalados, reinicie o sistema para aplicar as alterações.

para aplicar as alterações. Agora, verifique se o jogo está funcionando ou não.

Empacotando

Há muitos usuários que relataram o Baldur’s Gate 3 travou na tela de carregamento. Este não é um problema importante com o qual você deva se preocupar. Neste guia, listamos as etapas pelas quais você poderá resolver o problema. Esperamos que este guia o ajude a resolver o problema.

