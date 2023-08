10 maneiras simples de aumentar

Você é um jogador ávido que recentemente entrou no mundo do terror de O massacre da Serra Elétrica do Texas e encontrou problemas de baixo FPS (quadros por segundo)? Você não está sozinho nesta jornada. Esse problema pode prejudicar seriamente sua experiência de jogo, tornando a jogabilidade menos agradável e imersiva. Muitos jogadores estão enfrentando esse problema e estamos aqui para ajudar. Vamos guiá-lo passo a passo para corrigir isso para que você possa desfrutar de uma jogabilidade suave e emocionante. Imagine só, sem mais interrupções, apenas pura diversão! Vamos começar neste guia para resolver o problema de baixo FPS do Texas Chain Saw Massacre.

Por que o FPS cai em The Texas Chain Saw Massacre?

Antes de mergulhar nas pré-verificações, vamos entender por que você pode estar enfrentando problemas de baixo FPS ao jogar The Texas Chain Saw Massacre. Pode haver vários motivos que contribuem para esse problema:

Problemas de conectividade com a Internet.

Especificações de PC insuficientes para os requisitos do jogo

Aplicativos em segundo plano que consomem recursos do sistema

Driver gráfico desatualizado.

Interrupção do Servidor.

Conflito com o Firewall e Segurança do Windows.

Maneiras rápidas de corrigir problemas de baixo FPS do Massacre da Serra Elétrica do Texas

Antes de entrarmos nas soluções detalhadas, vamos passar por algumas etapas preliminares rápidas que podem ajudar a corrigir os problemas de baixo FPS:

Atualização para DirectX 12 : Atualize sua versão DirectX para DirectX 12, pois pode fornecer melhor desempenho gráfico e compatibilidade com os jogos mais recentes.

Verifique o status do servidor: Confirme o status do servidor de O massacre da Serra Elétrica do Texas para descartar quaisquer problemas contínuos relacionados ao servidor que possam afetar sua experiência de jogo.

Desativar o Firewall do Windows : desativar temporariamente o Firewall do Windows pode ajudar a determinar se ele está causando algum conflito com a conectividade de rede do jogo.

Desativar antivírus : desative temporariamente seu software antivírus para garantir que ele não esteja interferindo no desempenho do jogo. Lembre-se de reativá-lo após a solução de problemas.

Atualize o Microsoft Visual C++ Redistribuível: Certifique-se de ter a versão mais recente do Microsoft Visual C++ Redistributable instalada, pois ela pode corrigir problemas de compatibilidade que afetam o desempenho do jogo.

Atualize o .NET Framework: Mantenha seu .NET Framework atualizado para garantir o bom funcionamento de vários softwares, incluindo jogos.

Ajuste as configurações de GPU Nvidia/AMD: Experimente ajustar as configurações da sua placa gráfica Nvidia ou AMD para otimizar o desempenho do jogo. Ajustar configurações como filtragem de textura e anti-aliasing pode fazer a diferença.

The Texas Chain Saw Massacre Low FPS: Como aumentá-lo 2023

Abaixo, descrevemos métodos de trabalho para resolver O massacre da Serra Elétrica do Texas problemas de baixo FPS e restaure a suavidade de suas sessões de jogo. Seja otimizando configurações gráficas, atualizando drivers ou considerando atualizações de hardware, essas soluções são projetadas para abordar vários aspectos que podem contribuir para o problema.

Manter o driver da placa de vídeo atualizado é essencial para o desempenho ideal dos jogos. Os fabricantes frequentemente lançam atualizações de driver que contêm otimizações de desempenho e correções de bugs. Drivers desatualizados podem levar a problemas de compatibilidade e FPS reduzido em jogos como The Texas Chain Saw Massacre. Se você estiver usando AMD, poderá seguir este guia para atualizar seu driver.

Imprensa o Windows +R atalho de teclado. Isso abrirá o Correr caixa de diálogo.

o Tipo devmgmt.msc na caixa de execução e clique em OK para abrir o Dispositivo Gerenciar r.

Agora, expanda o Adaptadores de vídeo clicando duas vezes sobre ele.

Clique com o botão direito do mouse no driver gráfico e clique em Atualizar driver .

Observação- Se houver vários drivers (placa gráfica dedicada e integrada), atualize os dois.

Clique em Pesquisar automaticamente por drivers , e atualizará seus drivers. Se você tiver os drivers mais recentes instalados, ele informará.

Depois de instalar a atualização, reinicie o seu PC para salvar as alterações.

Permita o Massacre da Serra Elétrica no Firewall

Se desabilitar o Firewall não funcionar, você pode tentar este método. Seu antivírus ou firewall pode impedir que você acesse alguns recursos importantes em The Texas Chain Saw Massacre. Você pode ter encontrado esse problema ao tentar iniciar o The Texas Chain Saw Massacre. Isto é o que você deve fazer se isso acontecer com você:

De Começar menu, selecione Configurações e então Atualização e segurança Na nova janela, selecione Segurança do Windows . Você então verá o Configurações da Janela Aberta guia aparecer, clique nela. Depois, clique Firewall e proteção de rede . Em seguida, clique no Permitir um aplicativo através do firewall opção e uma nova janela será aberta. você pode selecionar Permitir outro aplicativo de Mudar configurações cardápio. navegar botão. Você pode adicionar o jogo The Texas Chain Saw Massacre ao firewall usando obotão.

Ativar modo de alto desempenho

A ativação do modo de alto desempenho no seu PC com Windows oferece um impulso extra para jogos. Este modo ajusta as configurações para fornecer potência máxima ao seu sistema, o que pode levar a um melhor FPS em jogos como The Texas Chain Saw Massacre. Siga os passos abaixo para ativá-lo:

Abrir Configurações do Windows . Selecione Energia e bateria . Escolher Modo de energia do menu. Clique Desempenho

Desativar otimização de tela cheia

Você ainda está enfrentando atrasos e FPS mais baixo ao jogar The Texas Chain Saw Massacre? Outra solução simples é desabilitar a otimização de tela cheia. Esse recurso, destinado a melhorar o desempenho, às vezes pode sair pela culatra e causar problemas. Desativar é fácil:

Clique com o botão direito do mouse no ícone do jogo na área de trabalho e selecione Propriedades. Navegue até o Compatibilidade guia dentro do Propriedades janela. Marque a caixa que diz Desativar otimização de tela cheiae finalize o processo clicando em Aplicar.

Tente esta solução rápida e observe sua jogabilidade melhorar em The Texas Chain Saw Massacre. Lembre-se, otimizar seu ambiente de jogo pode levar a uma aventura de terror mais agradável.

Use as opções de inicialização do Steam

Ao adotar as opções de inicialização do Steam, você pode ajustar seu ambiente de jogo, possivelmente eliminando interrupções e aumentando o desempenho. Sinta-se à vontade para experimentar vários comandos para identificar a configuração ideal para o seu sistema.

Abrir Aplicativo Steam e vá para o Biblioteca .

e vá para o . Clique com o botão direito no jogo e selecione Propriedades .

. Navegue até a guia Geral.

Encontrar Opções de lançamento e escolha Tela cheia.



e escolha Tela cheia. Verifique se o problema persiste no seu PC.

Ajustar as configurações gráficas do jogo

Ao usar as configurações gráficas do jogo, você tem a chave para uma experiência de jogo de terror mais agradável e fluida. Sinta-se à vontade para ajustar essas opções até encontrar o equilíbrio perfeito, mergulhando no mundo arrepiante de The Texas Chain Saw Massacre sem comprometer o desempenho.

Vou ao Opções ou Configurações menu ao iniciar o jogo.

No menu do jogo, procure o Gráficos ou Vídeo seção.

baixa qualidade de texturas debaixo de Nível de detalhes de renderização . Vá para o menu de configurações do jogo e selecionedebaixo de

Para reduzir os requisitos de recursos do jogo, diminua as configurações.

Para aplicar as alterações, salve as alterações e reinicie o jogo.

Conclusão

Lembre-se, uma experiência de jogo suave e envolvente espera por você assim que você otimizar seu hardware, software e configurações do jogo. Então, prepare-se, implemente essas correções e prepare-se para mergulhar na terrível ação multijogador que este jogo tem a oferecer. Seguindo esses passos, você pode corrija problemas de baixo FPS em The Texas Chain Saw Massacre.

