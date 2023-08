10 melhores jogos de memória do Google para afiar sua memória 2023

Procurando o melhor jogo de memória do Google que adultos e crianças podem jogar? Estamos aqui para ajudá-lo com as melhores escolhas. Muitos usuários estão procurando por memória do Google. É um jogo interessante que os usuários jogam para aguçar suas mentes. A tendência para o jogo com o passar do dia. É só porque as pessoas começaram a mostrar interesse no jogo.

Muitas pessoas estão usando o Google Memory Game para treinar seus cérebros. É útil para crianças e adultos. Sabemos que você pode estar interessado em jogar os jogos também. Mas há muitos usuários que estão confusos sobre os jogos com os quais devem começar.

Para ajudar os usuários a sair dessa situação, estamos aqui com este guia. Vamos listar os 10 melhores jogos de memória do Google em 2023 para crianças e adultos.

O que é o Google Memory Game?

O Google Memory Game é um ótimo exercício para usuários que estão pensando em aguçar suas mentes. Muitos jogos estão disponíveis na internet, mas o Google Memory Game é diferente deles. Com a ajuda do Google Memory Game, você terá acesso mais fácil a muitos jogos que não precisa baixar no seu PC.

Você só tem que procurar o “jogo da memoria google” e comece a usá-lo. Há um monte de jogos que estão lá na lista. Você pode jogar qualquer um deles com base em sua escolha. Todo jogo é baseado em inteligência; no entanto, a maneira de jogar é muito diferente. Por exemplo: se você gosta de jogar jogos de perguntas e respostas, pode escolher esses.

Existem alguns outros jogos também, como Puzzle, Remember, Memory Match e muito mais. Portanto, será interessante para os usuários jogar esses jogos. Vamos listar os principais jogos de memória do Google para crianças e adultos em 2023. Certifique-se de verificar a lista se quiser experimentá-los.

Lista dos 10 principais jogos de memória do Google em 2023 para aprimorar suas habilidades cognitivas

Os usuários estão procurando o Google Memory Game para que possam treinar seus cérebros para diferentes cenários. Existem muitas situações críticas em que temos que usar nosso cérebro para tomar decisões. No entanto, muitas vezes cometemos erros nessa hora, devido aos quais enfrentamos vários problemas. É por isso que muitos usuários jogam o Jogo da Memória para treinar o cérebro para tal pensamento crítico. Os usuários só podem fazer isso com a ajuda dos jogos adequados. Listamos os 10 principais jogos de memória do Google que ajudarão você a fazer isso. Vamos dar uma olhada.

1. Remembery – Pares de Jogo da Memória

O primeiro jogo que está na nossa lista é Remembery – Memory Game Pairs. Este é um jogo interessante que você pode ter jogado. O jogo é baseado em quanto poder de lembrança você tem. Sim, você verá algumas imagens como animais, números, quebra-cabeças, etc. Você deve combiná-los com seus pares. A diferença com o jogo é que você terá alguns segundos para ver a imagem original junto com algumas outras imagens. Isso vai ser interessante para os usuários. Você entenderá mais sobre o jogo assim que começar a jogá-lo. Experimente e verifique o quão forte é a sua memória.

Visite aqui

2. Mesa de Charlotte

Se você já pensou em abrir um restaurante ou administrá-lo, este jogo é obrigatório para você. Neste jogo, você receberá os quebra-cabeças através dos quais conseguirá abrir o restaurante. Você deve escolher seu próprio menu, procurar designs de interiores e exteriores e muito mais. Junto com ele, você também receberá os segredos que irão ajudá-lo a impulsionar o restaurante. Sabemos que isso vai ser interessante para você, então não deixe de experimentar.

Visite aqui

3. Luzes – Um Jogo da Memória

Lights – A Memory Game é outro jogo de memória do Google em nossa lista. Adicionamos este jogo por causa da jogabilidade interessante. Neste jogo, você verá muitas paletas de cores e elas brilharão ou iluminarão em ordem. No entanto, o processo será apressado, então você deve memorizá-lo. Uma vez que as paletas de cores brilham e voltam ao estado normal, você deve repetir na mesma ordem em menos tempo. Certifique-se de verificar o jogo uma vez. Você vai adorar.

Visite aqui

4. Explosão de design da Match & Home

Este é outro jogo interessante que você vai adorar. É um jogo baseado em quebra-cabeças onde você deve completar o quebra-cabeça e, como recompensa, receberá o design da sua casa. Quanto mais você resolver o quebra-cabeça, mais designs terá para projetar sua casa. Com este jogo, você poderá fazer uma bela casa de acordo com sua escolha. Seu papel principal será de Designer de Casa. Se o seu interesse é projetar, não deixe de conferir.

Visite aqui

5. NeuroNação

NeuroNation é um jogo famoso com milhões de downloads disponíveis na Play Store. Neste jogo, você irá aprimorar suas habilidades de memória, atenção, velocidade e raciocínio. Isso vai te ajudar muito. Você terá muitos modos diferentes neste jogo. Ao experimentar os diferentes modos, você poderá ganhar muitas habilidades e treinar seu cérebro. Este jogo certamente irá ajudá-lo muito com suas habilidades. Você estará recebendo mais de 30 exercícios, e o melhor é o tempo de treinamento. Treinando cerca de 15 minutos diariamente, você estará treinando muito sua mente. Este é um dos principais jogos de memória do Google em nossa lista que você deve experimentar.

Visite aqui

6. Sudoku.com- Classic Sudoku

Sudoku.com é outro ótimo jogo que você deveria experimentar. Este também é um jogo interessante como os outros. Neste jogo, você vai ganhar habilidades de raciocínio e pensamento. O jogo é baseado em números e você tem que jogar com eles. Como o Sudoku normal, também é muito mais interessante. Há muitos jogadores que adoram jogar este jogo. Você também vai adorar. No entanto, você deve jogá-lo de forma consistente; caso contrário, você não vai gostar muito do jogo.

Visite aqui

7. Memory Match por Santa Tracker

O Memory Match é outro jogo emocionante que você pode jogar para aumentar seu poder de memória na vida real. Este jogo foi projetado para garantir que você se lembre das coisas por um longo tempo. Neste jogo, você receberá cartas/portas, e cada carta/porta terá algum símbolo. Ao clicar neles, você obterá o símbolo. No entanto, você deve encontrar uma correspondência adequada para o cartão. Você tem que continuar fazendo isso até encontrar todas as combinações de cada carta. No entanto, você deve se lembrar de todas as posições das cartas se quiser vencer o jogo. Isso vai ser interessante para você.

Visite aqui

8. Lumosity: treinamento cerebral

É outro site que você pode tentar treinar seu cérebro. Neste jogo, você usará habilidades como pensamento, tomada de decisão, memória, etc. Você vai adorar este jogo assim que começar a jogá-lo. Haverá diferentes modos disponíveis no jogo. Então você poderá experimentá-los no site.

Visite aqui

9. Jogo cerebral para crianças

The Brain Game Kids irá ajudá-lo a se sentir jovem. O jogo conterá diferentes modos que você pode experimentar. Além disso, os diferentes modos do jogo são muito interessantes, pois contém quebra-cabeças, sudoku, etc. Você poderá experimentar muitas coisas no Brain Game Kids. Se você está procurando por esses jogos, você deve tentar isso.

Visite aqui

10. Quebra-cabeças infantis para bebês

O Kids Puzzles for Toddlers inclui vários modos de jogo que serão semelhantes ao que as crianças veem todos os dias. Eles se conectarão com ele e certamente tentarão jogar o jogo. Você pode experimentar este jogo para o seu filho se quiser treinar o cérebro dele. Isso vai ser interessante para eles. Além disso, se você é um adulto, pode experimentar este jogo, pois poderá reviver sua mente jovem. Ainda existem muitos usuários que adoram jogar esses jogos.

Visite aqui

Conclusão

O Google Memory Game ajuda a fortalecer sua memória. No entanto, os usuários ficaram confusos devido à falta de conhecimento dos jogos adequados. Neste guia, listamos os principais jogos de memória do Google que ajudarão você a treinar seu cérebro. Os jogos que listamos são para adultos e crianças. Esperamos que você tenha encontrado o melhor jogo para você.

