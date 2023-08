120 oportunidades foram autorizadas. Confira os perfis das vagas

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) está se preparando para realizar um aguardado processo seletivo em 2023, com a oferta de um total de 120 vagas.

Concurso INPI 2023: perfis de vagas revelados para fortalecer o setor de propriedade industrial

Como um órgão afiliado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o INPI desempenha um papel crucial no desenvolvimento e proteção da propriedade intelectual no Brasil. Desse modo, a expectativa é que o concurso ofereça oportunidades para profissionais de diferentes áreas, abrangendo tanto os setores técnicos quanto administrativos.

Diversidade de vagas no INPI: uma oportunidade para especialistas e generalistas

Com o objetivo de atender às necessidades específicas de seu mandato e operações, o INPI definiu cuidadosamente a distribuição das vagas a serem preenchidas.

A instituição planeja selecionar 40 pesquisadores em Propriedade Industrial (examinadores de patentes). Outros 40 tecnologistas em Propriedade Industrial (examinadores de marcas) e mais 40 analistas de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial.

Pesquisadores em propriedade industrial: uma vasta gama de formações aceitas

Para as 40 vagas de pesquisadores em Propriedade Industrial, o INPI está em busca de profissionais altamente capacitados e especializados em várias áreas. São aceitas formações em Ciências Biológicas, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Genética, Biologia Molecular, Bioquímica, Biofísica, Microbiologia, Farmácia, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia Bioquímica.

Engenharia Química, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Biotecnológica, Engenharia de telecomunicações, Engenharia de informação, Engenharia de computação, Ciência da computação, Engenharia elétrica, Engenharia eletrônica e Telemática.



Engenharia de software, Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), Engenharia Clínica, Engenharia Médica, Engenharia Biomédica, Engenharia Mecânica, Bioengenharia, Neuroengenharia, Fisioterapia, Medicina, Física médica e Engenharia Física.

Tecnologistas em propriedade industrial

A categoria de tecnologistas em Propriedade Industrial está aberta a profissionais com formações em uma ampla variedade de áreas. Esta é uma excelente oportunidade para indivíduos que possuem expertise em campos diversos. E, assim, estão interessados em contribuir para a proteção das marcas comerciais e outras formas de propriedade intelectual.

Analistas de Planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial: foco em competências administrativas

O INPI também está recrutando 40 analistas de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial. Para essas vagas, a instituição busca candidatos com formações em Administração, Direito, Contabilidade ou Ciências Contábeis, Economia ou Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Psicologia e qualquer área de Informática. Já que esses profissionais serão fundamentais para garantir o planejamento estratégico, a gestão eficiente e a infraestrutura adequada para as operações do INPI.

Preparação para o Concurso INPI 2023

Com as informações sobre os perfis das vagas no Concurso INPI 2023 agora disponíveis, os interessados têm a oportunidade de se preparar adequadamente para a seleção. Em suma, a variedade de áreas de formação contempladas pelas vagas reflete o compromisso do INPI em construir uma equipe diversificada e qualificada.

Certamente, à medida que o INPI avança com o processo de seleção, é essencial que os candidatos potenciais compreendam os requisitos específicos para cada vaga e trabalhem em direção a uma preparação sólida.

Desse modo, seja você um especialista em uma das áreas de formação especificadas ou alguém com habilidades administrativas relevantes, o concurso oferece a chance de fazer parte de uma instituição central para a inovação e o desenvolvimento no país.

Uma oportunidade para contribuir e crescer no setor de propriedade industrial

O Concurso INPI 2023 se revela como um marco importante para aqueles que desejam ingressar no campo da propriedade intelectual e participar ativamente do progresso tecnológico e comercial do Brasil. Visto que com vagas disponíveis para pesquisadores, tecnologistas e analistas, a diversidade de formações aceitas reflete a abrangência das atividades do INPI. Portanto, aproveite essa oportunidade e planeje uma rotina de estudos para elevar suas chances de sucesso.