123 Milhas é investigada pela CPI das pirâmides financeiras após suspender promoções em pacotes e passagens aéreas

A 123 Milhas, uma agência de viagens conhecida por oferecer passagens e pacotes turísticos promocionais, recentemente se viu no centro de uma investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que está analisando pirâmides envolvendo criptomoedas. O anúncio da suspensão das vendas e emissões de viagens promocionais pela empresa despertou a atenção dos parlamentares, que estão preocupados com os prejuízos causados ??aos brasileiros.

O deputado federal Áureo Ribeiro, presidente da CPI, expressou sua preocupação com a situação em seu perfil no Twitter, destacando a gravidade do comunicado de 123 Milhas e afirmando que a CPI investigará os prejuízos causados ??aos consumidores. Muitas famílias se programaram para suas viagens e agora estão lidando com a captura de seus sonhos desfeitos.

Suspensão das vendas e as repercussões

Na sexta-feira passada, a empresa anunciou a suspensão das vendas e emissões de novas passagens da linha promocional, conhecida como “Promo”, que oferece dados flexíveis aos clientes com valores abaixo do mercado. A justificativa dada pela empresa foi a persistência de circunstâncias de mercado adversas, sobre como eles não têm controle.

Essa medida inesperada gerou uma onda de críticas por parte dos consumidores, que expressaram sua insatisfação nas redes sociais e no site de defesa do consumidor Reclame Aqui. Muitos clientes afirmaram que desejavam o reembolso do valor pago, em vez de receberem vouchers para futuras compras.

CPI: Investigação do governo federal

Além da CPI das pirâmides financeiras, a 123 Milhas também será investigada pelo governo federal. O Ministério do Turismo emitiu uma nota informando que concedeu ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para investigar o caso. Essa ação demonstra a preocupação das autoridades em garantir a proteção dos consumidores e a transparência nas operações das empresas do setor de turismo.

Devolução integral dos valores pagos

Apesar da suspensão dos pacotes e passagens da linha “Promo”, a 123 Milhas se comprometeu a devolver integralmente os valores pagos pelos clientes. Esses reembolsos serão feitos por meio de vouchers, que serão acrescidos de correção monetária de 150% do CDI. A empresa destaca que essa taxa de correção está acima da taxa de inflação e dos juros de mercado.

Os vouchers poderão ser utilizados para aquisição de passes, reservas de hotéis e pacotes de viagens no próprio site da 123 Milhas. A empresa disponibiliza um link para pedidos o voucher ou um número de WhatsApp para entrar em contato. Essa medida tem o objetivo de oferecer uma alternativa aos clientes internados pela suspensão das viagens promocionais.



Você também pode gostar:

Perguntas e respostas sobre a suspensão dos pacotes

A 123 Milhas lançou algumas perguntas frequentes dos clientes em relação à suspensão dos pacotes e passagens da linha “Promo”. É importante esclarecer essas dúvidas para garantir que os consumidores tenham todas as informações necessárias.

Minha passagem já foi internada. Mesmo assim, será cancelado?

Não. Segundo a 123 Milhas, se você já recebeu sua passagem, seja o localizador ou o eticket, a viagem está confirmada. Portanto, não haverá cancelamento para quem já possui esses documentos. No entanto, os pedidos de passagens com embarques previstos para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 não serão emitidos, permanecerão sujeitos ao cancelamento.

Como será feito o reembolso?

A empresa garante que o reembolso será feito por meio de vouchers, no mesmo valor gasto, acrescido de correção de 150% do CDI. Esses vouchers poderão ser utilizados para a compra de passagens aéreas, reservas de hotéis ou pacotes de viagens no site da 123 Milhas.

Qual a validade dos vouchers?

Os vouchers recebidos poderão ser utilizados em até 36 meses a partir da solicitação. É importante verificar a validade do voucher antes de realizar qualquer reserva ou compra.

CPI Garante Segurança nas operações do Setor

A investigação da CPI e do governo federal sobre a suspensão das vendas e emissões de viagens promocionais pela 123 Milhas reflete a importância de garantir a transparência e a segurança nas operações do setor de turismo. A empresa se comprometeu a devolver integralmente os valores pagos pelos clientes por meio de vouchers, oferecendo uma alternativa para aqueles que tiveram suas viagens canceladas.

É fundamental que os consumidores pela suspensão entrem em contato com a 123 Milhas para obter mais informações sobre o reembolso e a utilização dos vouchers. A empresa está trabalhando para resolver essa situação da melhor maneira possível e está à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer atendimento aos seus clientes. Fique atento às atualizações e orientações fornecidas pela empresa para obter as informações necessárias sobre os cancelamentos da linha “Promo”.