$ 129 mil / mês de Kevin Costner. em pensão alimentícia insuficiente, Christine quer US$ 175 mil

Kevin Costnerestá se safando pagando US $ 129 mil por mês em pensão alimentícia … de acordo com Christine Baumgartner que quer que esse número aumente para garantir que seus filhos continuem vivendo bem quando estão com ela.

Christine apresentou documentos, obtidos pelo TMZ, pedindo ao tribunal que reconsiderasse o valor da pensão alimentícia que Kevin paga devido a dois fatores: 1. garantir que as crianças tenham o mesmo estilo de vida com ambos os pais e 2. o que ela aprendeu sobre quanto dinheiro Kevin está fazendo.

Ela explica isso nos documentos, explicando que seus quatro filhos moram em um complexo de praia com o pai que vale entre US$ 65 milhões e US$ 95 milhões… e eles também voam em particular em férias de luxo com Kevin.

Você deve se lembrar, Kevin levou as crianças para Aspen no mês passado – logo depois que Christine as teve no Havaí. Ela diz que Kevin precisa pagar pensão alimentícia suficiente “para que as crianças possam tirar férias comparáveis ​​quando estiverem com ela. Isso é verdade mesmo que o pagamento da pensão alimentícia também melhore o estilo de vida de Christine”.

Christine diz que esse é simplesmente o padrão exigido pelo código familiar da Califórnia. Com base apenas nisso, ela diz que US$ 129 mil/mês não serão suficientes e, em vez disso, está estimando US$ 175.057/mês.

E, a propósito, Christine diz que isso é um acordo porque essa quantia maior “não será suficiente para replicar o estilo de vida de Kevin, mas será suficiente para permitir que ela proporcione um estilo de vida relativamente comparável às crianças”.

Agora, quanto à renda de Kevin… ela diz que seu fluxo de caixa médio nos últimos 2 anos foi de US$ 19.248.467 por ano, ou mais de US$ 1,6 milhão por mês. Com base no fato de eles terem a custódia 50/50 das crianças, ela afirma que as diretrizes da Califórnia exigem que Kevin pague US$ 175 mil/mês. ela está solicitando.

E ela pinta um quadro muito verde da carreira de Kevin… alegando que ele ganhou US$ 11 milhões na 4ª temporada de “Yellowstone” e US$ 10 milhões na 5ª temporada. Além disso, ela diz que ele está programado para ganhar US$ 12 milhões em seu próximo “Horizon” filme, e outros US$ 12 milhões para a sequência que já recebeu sinal verde.

A propósito, Christine está procurando uma casa – ela diz que atualmente mora em um aluguel por temporada, mas em setembro vai se mudar para um aluguel mensal em Montecito por US$ 40 mil/mês.