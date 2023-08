13º PAGAMENTO esperado para dezembro? Confira

O Bolsa Família é um programa social essencial no Brasil, fornecendo uma renda básica para milhões de famílias em todo o país. No entanto, recentemente, surgiu a proposta de estender os benefícios do programa, garantindo aos beneficiários o direito ao pagamento de um décimo terceiro salário.

Neste artigo, exploraremos essa possibilidade, analisando se o pagamento adicional será implementado e quais seriam os critérios para receber esse valor extra.

O objetivo do Bolsa Família

Atualmente, o principal objetivo do Bolsa Família é fornecer uma renda básica aos beneficiários, garantindo um valor mínimo mensal de R$ 600 para cada família, desde que respeite a renda mínima por pessoa de R$ 142. No entanto, o programa passou por mudanças recentes, adotando um modelo de pagamento baseado em uma renda base fixa e uma variável, que depende do número de membros na família.

Além disso, as regras de permanência no Bolsa Família visam incentivar o acesso à educação e à saúde, especialmente das crianças em idade escolar.

O pagamento do décimo terceiro salário para beneficiários do Bolsa Família

A ideia de pagar um décimo terceiro salário aos beneficiários do programa de transferência de renda foi proposta, mas, infelizmente, até agora não foi implementada. Existem dois principais motivos para isso.

Em primeiro lugar, a falta de recursos financeiros é um obstáculo. Mesmo o pagamento do Vale Gás para todos os beneficiários tem se mostrado um desafio para o governo, imagine então pagar um abono extra.

Além disso, argumenta-se que o décimo terceiro salário deve ser destinado aos trabalhadores que contribuem para a previdência social e possuem carteira assinada, tanto na iniciativa privada quanto na pública.

Programas assistenciais e o pagamento do décimo terceiro Salário



Historicamente, programas assistenciais como o Bolsa Família não prevêem o pagamento do décimo terceiro salário. O mesmo ocorre com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), em que os beneficiários têm direito apenas ao valor do benefício de um salário mínimo.

O governo justifica que ao conceder o décimo terceiro salário, muitas famílias poderiam considerar esse benefício como uma renda fixa, quando na verdade deveria ser temporário, destinado apenas a quem realmente precisa. O intuito é que, ao encontrar um emprego, o beneficiário do Bolsa Família pare de receber o auxílio.

O futuro do Bolsa Família e a possibilidade do décimo terceiro salário

Agora, resta aguardar as próximas ações do Governo Federal em relação ao Bolsa Família nos próximos anos. Os beneficiários estão ansiosos por um desfecho positivo e a implementação do pagamento do décimo terceiro salário.

É importante lembrar que a viabilidade financeira e os critérios de elegibilidade serão determinantes para a implementação dessa iniciativa. Por enquanto, não há garantias de que o décimo terceiro salário será oficialmente incluído no programa.

Ademais, o Bolsa Família desempenha um papel fundamental na garantia de uma renda básica para milhões de famílias brasileiras. Embora a proposta de pagamento do décimo terceiro salário aos beneficiários seja discutida, até o momento não houve avanços nesse sentido.

A falta de recursos financeiros e a preocupação de que o benefício seja adotado como renda fixa são fatores que dificultam a implementação do décimo terceiro salário no programa.

Acompanharemos atentamente as próximas decisões do Governo Federal em relação ao Bolsa Família, na esperança de que medidas positivas sejam tomadas para garantir uma renda ainda mais estável e segura para as famílias beneficiárias.