20 Dicas infalíveis para escapar dos golpes na internet

O Dia dos Pais está se aproximando, e junto com ele vêm as compras e a busca por presentes especiais. No entanto, é importante ficar atento aos golpes pela internet que costumam aumentar nessa época do ano. Quadrilhas especializadas em fraudes online aproveitam datas comemorativas para aplicar golpes e roubar dados pessoais dos consumidores. Para ajudá-lo a se proteger, reunimos 20 dicas infalíveis da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e da Serasa Experian, que irão garantir que você não caia em armadilhas virtuais.

Como as quadrilhas agem?

As quadrilhas especializadas em golpes pela internet são bastante astutas e utilizam diversas estratégias para enganar os consumidores. Eles criam páginas falsas que simulam lojas virtuais conhecidas, inventam promoções fraudulentas e as enviam por e-mails, SMS e até mesmo mensagens de WhatsApp. Além disso, esses criminosos também criam perfis falsos que investem em mídia para aparecerem em páginas de busca e nas redes sociais.

Dicas para evitar golpes pela internet no Dia dos Pais

Agora que você sabe como as quadrilhas agem, confira as 20 dicas infalíveis para não cair em golpes pela internet no Dia dos Pais:

Digite o endereço dos sites: sempre acesse os sites digitando os dados no navegador, evitando clicar em links desconhecidos ou estranhos. Verifique o endereço (URL) para garantir que se trata do site legítimo. Prefira sites conhecidos: dê preferência a sites conhecidos e confiáveis, evitando arriscar em plataformas desconhecidas. Pesquise sobre a reputação: observe os comentários de clientes que já utilizaram as plataformas e verifique a reputação do site antes de fazer qualquer compra. Desconfie de abordagens suspeitas: fique atento a abordagens que oferecem grandes oportunidades de compra e pedem pagamento imediato para não perder o produto. Desconfie de preços muito abaixo do valor real do produto. Cuidado com pedidos de selfies: golpistas podem solicitar uma foto do seu rosto para enviar um brinde, mas na verdade estão tentando obter acesso a informações pessoais. Evite enviar fotos ou qualquer tipo de informação sensível. Atenção à qualidade do site: erros de português e fotos de má qualidade são indícios de sites não confiáveis. Fique atento à qualidade dos textos e imagens. Não clique em links suspeitos: nunca clique em links recebidos por e-mail, mensagens de WhatsApp ou SMS. Grandes empresas não utilizam contas privadas como @gmail, @hotmail ou @terra, e entidades públicas sempre usam @gov.br ou @org.br. Use cartão virtual: ao realizar compras na internet, utilize o cartão virtual sempre que possível. Ele é uma opção mais segura e evita que suas informações sejam armazenadas em diversos sites. Confira os dados do pagamento: se for pagar com Pix, faça o pagamento dentro da loja virtual. Ao receber o QR Code, confira os dados do pagamento e verifique se a loja é realmente quem irá receber o dinheiro. No caso de boleto, confira a empresa beneficiária que aparece no pagamento. Verifique selos de autenticação: sempre procure por selos de autenticação nas páginas de compra, verifique o número de seguidores compatíveis com a popularidade da loja e leia os comentários de outros compradores sobre as compras e prazos de entrega. Jamais aceite presentes inesperados: não aceite presentes ou brindes sem saber quem realmente os enviou. Golpistas costumam usar essa estratégia para obter informações pessoais. Cuidado ao fornecer dados pessoais: não forneça dados pessoais em links enviados por e-mail ou em supostas promoções. Tenha cuidado ao preencher cadastros na internet e verifique se o site é confiável antes de compartilhar suas informações. Evite senhas óbvias: nunca utilize dados pessoais como senha, como datas de aniversário ou placas de carro. Opte por senhas seguras e evite sequências de números ou letras repetidas. Não anote senhas em lugares visíveis: evite anotar senhas em papel, no celular, no computador ou em e-mails. Mantenha suas senhas em lugares seguros e de difícil acesso. Passe o cartão você mesmo: ao realizar compras em estabelecimentos físicos, passe o cartão você mesmo na maquininha, evitando entregá-lo para outra pessoa. Assim, você garante a segurança dos seus dados. Confira o valor da compra: sempre confira o valor da compra na maquininha de cartão e verifique se está corretamente registrado. Proteja o código de segurança do seu cartão. Verifique o nome no cartão: ao finalizar uma compra, verifique se o nome no cartão corresponde ao seu. Golpistas podem trocar o seu cartão durante a transação. Mantenha seu antivírus atualizado: tenha sempre um bom antivírus instalado e mantenha-o atualizado para evitar ataques de malware e proteger suas informações pessoais. Desconfie de ofertas muito boas para ser verdade: se uma oferta parecer boa demais para ser verdade, desconfie. Faça uma pesquisa de preços em diferentes sites confiáveis para garantir que o valor esteja dentro da média. Esteja sempre atualizado: fique atento às notícias sobre golpes pela internet e mantenha-se informado sobre as novas estratégias utilizadas pelos criminosos. Assim, você estará mais preparado para se proteger.

O Dia dos Pais é uma data especial para celebrar o amor e o carinho pelos pais. Não deixe que os golpes pela internet estraguem esse momento. Siga essas dicas infalíveis e faça suas compras com tranquilidade, garantindo a segurança dos seus dados pessoais. Aproveite o Dia dos Pais com paz de espírito e celebre essa data especial ao lado daqueles que você ama. Feliz Dia dos Pais!