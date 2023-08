359 MIL famílias SUSPENSAS em Agosto. Como Resolver?

De acordo com o governo federal, pouco mais de 21 milhões de pessoas estão dentro da folha de pagamentos do Bolsa Família neste mês de agosto. Contudo, nem todas estas pessoas podem movimentar o dinheiro do benefício social. Parte dos usuários estão bloqueados, cancelados ou mesmo suspensos dos pagamentos do projeto.

Dados do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome mostram que das 21,1 milhões de famílias atendidas pelo projeto em agosto, apenas 19,7 milhões estão com o saldo liberado em suas contas. Já 1,4 milhão de famílias têm o benefício bloqueado, cancelado ou suspenso e não poderão sacar a parcela neste mês de agosto.

Cancelamento do Bolsa Famíilia

O que acontece?

Quando o Bolsa Família é cancelado, a família é automaticamente desligada do programa. Neste caso, não há novas parcelas depositadas. Além disso, as parcelas que ainda não tinham sido sacadas são canceladas também.

O que pode motivar o cancelamento?

O cidadão pode ter o benefício cancelado quando:

A regra de transição que permite que o cidadão siga recebendo o Bolsa Família por mais dois anos chega ao fim;

Quando a família não movimenta o dinheiro do benefício por mais de seis meses;

Quando o Bolsa Família está em situação de bloqueio por mais de seis meses;

Quando o governo percebe que o cidadão tem uma renda per capita de mais de R$ 660.



Você também pode gostar:

Bloqueio do Bolsa Família

O que acontece?

Quando o Bolsa Família é bloqueado, o Ministério do Desenvolvimento Social segue realizando os pagamentos do benefício normalmente, mas o cidadão não consegue realizar o saque. Além disso, a família também não vai conseguir movimentar o dinheiro que já tinha sido depositado em sua conta.

O que pode motivar o bloqueio?

O cidadão pode ter o Bolsa Família bloqueado quando:

A família não atualizou o seu Cadúnico até 14 de julho de 2023, o prazo estipulado no processo de Averiguação Cadastral Unipessoal.

Suspensão do Bolsa Família

O que acontece?

No caso da suspensão, as famílias podem seguir movimentando o dinheiro que já tinha sido depositado em sua conta. Contudo, o Ministério não vai mais depositar saldo nas parcelas seguintes. Quando acaba o período de suspensão, a família em questão volta a receber o benefício normalmente.

O que pode motivar a suspensão

O Bolsa Família pode ser suspenso nos seguintes casos:

Quando a família solicita e recebe o Seguro-Defeso, benefício pago aos pescadores artesanais.

Voltando ao programa

Como visto acima, existem várias maneiras de deixar de receber o Bolsa Família. Do mesmo modo, existem diversas maneiras de tentar voltar ao programa. O processo vai depender necessariamente da situação do usuário que deixou de receber o benefício.

No caso do bloqueio, por exemplo, o cidadão pode procurar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo para realizar a atualização do Cadúnico. Neste caso, é importante que ele insira os documentos que passaram a ser exigidos até o dia 14 de julho deste ano. Para algumas pessoas, também será necessário comprovar que realmente se trata de uma família unipessoal.

De todo modo, a dica geral para todos os usuários é acessar o app oficial do Bolsa Família em sua conta. Por este canal, o governo vai explicar o que aconteceu com o seu perfil e vai explicar o caminho que precisa ser seguido para voltar a receber o benefício social.

Em alguns casos, uma simples atualização do Cadúnico pode resolver o problema. Em outros, talvez seja necessário voltar para o final da fila do programa.

Pagamentos de agosto

Neste mês de agosto, os pagamentos do Bolsa Família foram iniciados no dia 18 e seguem normalmente nesta semana. Veja no calendário abaixo: