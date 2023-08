4 alimentos considerados cancerígenos pela OMS; confira

A preocupação com a saúde e o bem-estar tem levado as organizações de saúde a investigar minuciosamente a relação entre os alimentos que consumimos e os riscos para a saúde.

A Organização Mundial da Saúde desempenha um papel importante nesse cenário, identificando substâncias e alimentos que podem estar associados ao desenvolvimento de doenças, incluindo o câncer.

Por isso, neste artigo, apresentamos uma lista de quatro alimentos que, recentemente, foram categorizados pela OMS como potencialmente cancerígenos.

Quais São os Alimentos?

A OMS, em sua busca contínua por informar o público sobre riscos à saúde, tem classificado diversos alimentos de acordo com suas evidências de relação com o câncer.

Abaixo os mais recentes alimentos incorporados a Listagem da Iarc foram: carnes processada, bebidas alcoólicas, peixe salgado chinês e noz areca.

Carnes Processadas

Primeiramente, as carnes processadas merecem destaque na lista de alimentos potencialmente cancerígenos. Itens como salsichas, presuntos, bacon e embutidos, apreciados por muitos, são identificados como fatores de risco para o câncer colorretal.

Embora esses alimentos possam ser saborosos e convenientes, a relação entre seu consumo e o aumento do risco de câncer é uma preocupação real.



Por isso, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta, destacando a presença de compostos químicos nesses produtos. Durante a preparação e conservação das carnes processadas, substâncias como nitratos e nitritos são frequentemente utilizadas para melhorar a cor, sabor e durabilidade.

No entanto, pesquisas apontam que esses compostos podem reagir com outras substâncias no corpo humano, formando agentes carcinogênicos que podem contribuir para a formação de células cancerosas.

Desse modo, o consumo excessivo de carnes processadas não apenas aumenta o risco de câncer colorretal, mas também levanta questões sobre a qualidade nutricional desses alimentos.

Bebidas Alcoólicas

Além disso, as bebidas alcoólicas, embora amplamente consumidas e socialmente aceitas, não escapam dos riscos à saúde. A relação entre o consumo excessivo de álcool e a possibilidade de desenvolver câncer é um ponto enfatizado pela Organização Mundial da Saúde.

O álcool, quando metabolizado pelo organismo, pode gerar substâncias que desencadeiam danos no DNA das células.

Sendo assim, essa reação tem o potencial de aumentar significativamente a probabilidade de desenvolvimento de diferentes tipos de câncer.

Entre eles estão os cânceres de boca, garganta, fígado e mama, que podem estar associados ao consumo excessivo de bebidas alcóolicas.

O álcool não apenas pode afetar diretamente as células, mas também pode atuar como um agente facilitador para outros fatores de risco. Por exemplo, o consumo de álcool pode aumentar a exposição a carcinógenos presentes em outros alimentos e substâncias.

Peixe Salgado Chinês

Você pode estar se perguntando: “um peixe cancerígeno?”, sim, essa é a grande surpresa da lista.

Desse modo, de forma surpreendente, o peixe salgado chinês, também conhecido como “peixe seco”, foi adicionado à lista da OMS.

Apesar de ser um alimento apreciado em várias partes do mundo e enraizado na tradição culinária, essa inclusão não deixa de causar impacto.

Embora seja um alimento tradicionalmente valorizado, pesquisas revelaram a presença de compostos químicos preocupantes no peixe salgado chinês.

Um desses compostos, conhecido como nitrosaminas, tem sido associado ao aumento do risco de câncer em estudos científicos. Esse achado é um alerta para os consumidores e reforça a ideia de que a segurança alimentar vai além da mera tradição ou apreço cultural.

A presença de nitrosaminas pode ser resultado de práticas de processamento e conservação inadequadas. A secagem do peixe, um processo comum para sua preparação, pode facilitar a formação desses compostos químicos nocivos.

Portanto, essa inclusão na lista da OMS como um dos alimentos considerados cancerígenos, serve como um lembrete de que a origem dos alimentos, assim como seus métodos de preparo e armazenamento, desempenham um papel vital na segurança alimentar e na saúde.

Noz Areca

Seguindo o mesmo raciocínio em relação ao peixe salgado chinês, a noz areca, um alimento natural, também entra na lista da OMS.

A noz areca, um ingrediente há muito tempo utilizado em práticas tradicionais de mastigação em diversas culturas asiáticas, surpreendentemente, também se encontra agora na lista da OMS como um dos alimentos considerados cancerígenos. Esse fato traz à tona um ponto crucial: nem sempre as práticas tradicionais são sinônimo de saúde.

A mastigação da noz areca, frequentemente acompanhada de outros ingredientes, é uma tradição enraizada em várias culturas como um gesto social e ritualístico. No entanto, estudos revelaram que essa prática está associada a um aumento significativo no risco de câncer oral e de esôfago.

Conclusão: Alimentos considerados cancerígenos

Diante dessas descobertas, é importante considerar a relação entre nossas escolhas alimentares e nossa saúde. A Organização Mundial de Saúde enfatiza que a moderação e a diversidade na alimentação desempenham um papel fundamental na redução do risco de câncer e outras doenças graves.

Portanto, ao nos informarmos sobre os alimentos que consumimos, estamos capacitados a tomar decisões conscientes e saudáveis em prol de nosso bem-estar.