40 concursos abertos em todo o Brasil, confira os editais

As Competições para Agentes de Saúde estão em alta no Brasil, com mais de 40 processos seletivos e concursos abertos atualmente. Essas oportunidades são voltadas para quem busca ingressar na carreira de Agente Comunitário de Saúde (ACS) em prefeituras de diversas cidades do país. Trabalhar próximo de casa é uma realidade para esses profissionais, que desempenham um papel fundamental na integração dos serviços de saúde da atenção básica com a comunidade.

Oportunidades em diferentes regiões do país

Atualmente, há diversas oportunidades espalhadas por todo o Brasil para quem deseja se tornar um Agente Comunitário de Saúde. Essas vagas somam um total de 2.000 oportunidades de preenchimento imediato.

Confira abaixo alguns concursos abertos:

Concurso Canela-RS

A Prefeitura de Canela, cidade turística do Rio Grande do Sul, abriu um concurso com 48 vagas e cadastro reserva para diferentes carreiras, incluindo 6 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e 1 vaga para Agente de Combate às Endemias. O salário para o cargo de ACS é de R$ 2.564,35 para uma jornada de 40 horas semanais. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e residir dentro da área de atuação para a qual o candidato se inscreveu e classificou.

Confira as cidades em disputa:

Canelinha/São Lucas

Canelinha/São Rafael

Santa Marta

São Luiz

Leodoro Azevedo

São José

As inscrições podem ser feitas no site a partir do dia 24 de julho até o dia 24 de agosto de 2023. As provas objetivas estão previstas para o dia 24 de setembro na cidade de Canela-RS.



Você também pode gostar:

Prefeitura de João Monlevade-MG

A Prefeitura de João Monlevade, em Minas Gerais, está promovendo um novo processo seletivo para preencher 88 vagas e formar cadastro reserva no cargo de Agente Comunitário de Saúde. Das vagas abertas, 5 serão reservadas para candidatos portadores de deficiência e outras 18 vagas são destinadas a candidatos negros ou pardos.

A função de Agente de Saúde exige ensino médio completo e os aprovados passarão por um curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas. Além disso, é necessário residir na área da comunidade em que irão atuar. O salário oferecido é de R$ 2.604,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Confira as localidades das vagas por área de abrangência:

ESF Boa Vista: 6 vagas

ESF Cidade Nova: 5 vagas

ESF Cruzeiro Celeste: 5 vagas

ESF Estrela Dalva: 5 vagas

ESF Jacuí: 5 vagas

ESF José Eloi: 5 vagas

ESF Laranjeiras: 6 vagas

ESF Loanda I: 6 vagas

ESF Loanda II: 5 vagas

ESF Novo Cruzeiro: 4 vagas

ESF Petrópolis: 5 vagas

ESF Planalto: 5 vagas

ESF Promorar: 7 vagas

ESF Rosário: 5 vagas

ESF Santa Bárbara: 5 vagas

ESF Santo Hipólito: 5 vagas

ESF Vila Tanque: 4 vagas

As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de setembro de 2023, via internet, no endereço eletrônico. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. O processo de seleção inclui prova escrita objetiva, prova de títulos e curso de formação introdutória básica.

Prefeitura de Alto Taquari-MT

A Prefeitura de Alto Taquari, no Mato Grosso, abriu as inscrições para preencher vagas nos cargos de Agente Comunitário de Saúde (2) e Agente de Combate a Endemias (2). As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro de 2023, pela internet, por meio do endereço eletrônico da Prefeitura de Alto Taquari-MT.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. Além disso, para a função de Agente Comunitário de Saúde, é obrigatório residir na microárea de atuação. O salário oferecido é de R$ 2.640,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Prefeitura de Guarulhos – SP

Em Guarulhos, São Paulo, está aberto um novo processo seletivo para preencher 48 vagas e formar cadastro reserva no cargo de Agente Comunitário de Saúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de setembro de 2023, pela internet, por meio do endereço eletrônico da Fundação VUNESP. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 72,00.

O salário para o cargo é de R$ 2.771,84, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.100,00 por mês. Os requisitos para ingresso incluem ter ensino médio completo, residir na área de abrangência da unidade de saúde onde atuará e ter, no ato da posse, idade mínima de 18 anos.

O processo seletivo será composto por prova objetiva e teste de aptidão física. A prova objetiva está prevista para o dia 03 de dezembro de 2023, na cidade de Guarulhos.

Mais de 40 oportunidades para Agentes de Saúde

Para quem sonha em se tornar um Agente de Saúde, é importante ficar atento, pois nos meses de agosto e setembro há mais de 40 oportunidades disponíveis em todo o Brasil. No total, são 2.049 vagas abertas, lembrando que muitas prefeituras também formam cadastro reserva.

O ingresso na carreira de Agente Comunitário de Saúde depende da aprovação em concursos e processos seletivos. Geralmente, os interessados devem se inscrever para cidades onde residem e ter ensino médio completo. Após o concurso, os aprovados passarão por um curso de formação na maioria dos casos.

Não perca essa oportunidade de ingressar em uma carreira que contribui diretamente para a saúde e bem-estar da comunidade. Aproveite as competições abertas e garanta o seu lugar como Agente de Saúde!