Os alimentos quentes podem ser uma excelente escolha para se aquecer durante os dias mais frios. Além disso, eles podem ser versáteis, baratas e apreciados tanto no almoço quanto no jantar. Assim, a escolha das receitas mais econômicas para o inverno depende dos ingredientes utilizados.

É possível preparar em casa deliciosas sopas, caldos, ensopados e risotos. As opções de receitas mais econômicas para o inverno são tão variadas que podem agradar uma ampla gama de preferências gastronômicas.

5 receitas mais econômicas para o inverno

1.Sopa de legumes com feijão

Ingredientes:

3 cenouras de tamanho grande em cubos;

2 xícaras (chá) do feijão carioca;

3 batatas de tamanho médio em cubos;

3 dentes picadinhos de alho;

2 cebolas de tamanho médio picadinhas;

2 colheres (sopa) do azeite;

Pimenta-do-reino e sal a gosto.

Modo de fazer:

Primeiramente, cozinhe o feijão como de costume. Escolha uma panela de tamanho grande e coloque azeite o suficiente para refogar o alho e a cebola até dourarem.

Posteriormente, acrescente o feijão e também os legumes. Cubra os ingredientes com água, temperando com a pimenta e o sal. Assim, cozinhe tudo por 15 minutos ou até os legumes ficarem macios. Então, sirva ainda quente.

2.Risoto de legume



Ingredientes:

1 e ½ xícara (chá) de arroz;

1 xícara (chá) de ervilha;

Pimenta e sal a gosto;

2 abobrinhas de tamanho médio em cubos;

1 cebola de tamanho médio picadinha;

1 litro do caldo sabor legumes;

2 colheres (sopa) de manteiga;

Queijo tipo parmesão ralado.

Modo de fazer:

Comece a receita refogando a cebola em um pouco de manteiga. Então, acrescente o arroz, mexendo por poucos minutos até adicionar o caldo sabor legumes de pouco em pouco. Lembre-se de mexer sempre até que o arroz fique cremoso.

Adicione a ervilha e a abobrinha, cozinhando por mais alguns minutos até que os legumes estejam macios. Tempere com um pouco de pimenta e sal. Dessa forma, acrescente o queijo antes de colocar no prato.

3.Ensopado com carne e vegetais

Ingredientes:

500 gramas da carne de sua preferência em cubos;

2 cenouras de tamanho médio em rodelas;

2 batatas de tamanho médio em cubos;

1 cebola de tamanho médio picadinha;

2 colheres (sopa) de óleo;

2 dentes picadinhos de alho;

1 litro do caldo sabor carne;

Pimenta e sal a gosto.

Modo de fazer:

Na panela de pressão, esquente o óleo para refogar o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a carne, dourando-a por completo. Então, adicione o caldo da carne, tampando a panela. Assim, deixe cozinhar por mais ou menos 25 minutos no fogo baixo depois de pegar pressão.

Abra a panela depois desse tempo e coloque as cenouras com as batatas. Tampe novamente e deixe cozinhar por 10 minutos. Em seguida, tempere pimenta e sal, servindo quente.

4.Caldo de feijão e bacon

Ingredientes:

2 xícaras (chá) do feijão tipo carioquinha já cozido;

1 cebola de tamanho médio picadinha;

100 gramas do bacon picadinho;

2 dentes picadinhos de alho;

Pimenta, sal e outros temperos o quanto queira;

1 colher (sopa) do óleo vegetal;

Cheiro-verde picadinho a gosto.

Modo de fazer:

Coloque um pouco de óleo na panela, refogando o bacon até dourar. Acrescente o alho e a cebola refogando novamente. Então, adicione o feijão e coloque água o suficiente a fim de obter um caldinho cremoso.

Tempere com pimenta, sal e os outros temperos que quiser. Deixe cozinhando por poucos minutos apenas para os sabores apurarem. Sirva o caldo do feijão bem quente junto com o cheiro-verde.

5.Canjiquinha com bacon, tomate e cebola

Ingredientes:

1 e ½ xícara (chá) de canjiquinha;

2 tomates de tamanho médio em cubos;

1 cebola de tamanho grande em cubos;

Bacon em cubos a gosto;

2 dentes picadinhos de alho;

Sal o quanto baste.

Modo de fazer:

Coloque óleo na panela de pressão junto com cebola, alho e sal, doure bem e, depois, frite o bacon. Adicione a canjiquinha, assim como o tomate picadinho. Coloque água o bastante para cozinhar. Quando a panela pegar pressão, deixe em fogo baixo, permitindo que cozinhe por cerca de 10 minutos. Caso queira, sirva com um pouco de feijão.