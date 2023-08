5 truques que você precisa aprender agora

O WhatsApp Web é uma versão do mensageiro WhatsApp que permite aos usuários acessar suas mensagens e conversas diretamente do computador. Embora muitas pessoas já estejam familiarizadas com essa ferramenta, existem alguns recursos e truques que podem facilitar ainda mais o uso do WhatsApp Web no dia a dia.

Neste artigo, vamos explorar cinco truques incríveis que vão ajudar você a aproveitar ao máximo essa plataforma.

1. Ative o modo escuro

Assim como no aplicativo para celular, o WhatsApp Web também oferece a opção de ativar o modo escuro, que aplica um tema com tonalidades de cinza em todo o layout do mensageiro no computador. Esse recurso é especialmente útil para utilizar o WhatsApp Web em ambientes com pouca iluminação ou durante a noite.

Para ativar o modo escuro, basta clicar nos três pontinhos de opções no canto superior direito, selecionar “Configurações”, acessar a seção “Tema” e escolher a opção “Escuro”.

2. Facilite a busca por Emojis

Se você é fã dos emojis e gosta de usá-los com frequência nas suas conversas, existe um truque que pode ajudar a encontrar o emoji desejado de forma mais rápida. Basta digitar o símbolo de dois pontos (:) seguido do nome do emoji desejado, sem espaços.

Por exemplo, se você digitar “:coração”, o WhatsApp Web mostrará todos os emojis relacionados a corações em uma janela acima da barra de digitação. Basta selecionar o emoji desejado ou pressionar a tecla “Tab” para inseri-lo na mensagem.



3. Compartilhe arquivos rapidamente

O WhatsApp Web oferece uma maneira rápida e prática de compartilhar arquivos diretamente nas conversas. Ao invés de clicar no ícone de “+” ao lado da barra de digitação, você pode simplesmente arrastar o arquivo do seu computador e soltá-lo na janela do WhatsApp Web.

Essa funcionalidade funciona para fotos, vídeos, documentos em PDF e outros tipos de arquivos. Além disso, antes de enviar o arquivo, você ainda pode editar e adicionar uma legenda, caso deseje.

4. Atalhos de teclado

Para agilizar o uso do WhatsApp Web, você pode aproveitar os atalhos de teclado disponíveis. Esses comandos permitem realizar ações como iniciar uma nova conversa, marcar mensagens como não lidas, fechar janelas, silenciar chats, pesquisar mensagens e muito mais.

Confira abaixo alguns atalhos úteis:

Atalho Função Ctrl + Alt + Shift + U Marcar como não lida Ctrl + Alt + Shift + M Silenciar chat Ctrl + Alt + Shift + E Arquivar conversa Ctrl + Alt + Backspace Apagar conversa Ctrl + Alt + Shift + P Fixar conversa Ctrl + Alt + / Pesquisar Ctrl + Alt + Shift + F Pesquisar na conversa Ctrl + Alt + N Nova conversa Ctrl + Alt + Tab Próxima conversa Ctrl + Alt + Shift + Tab Conversa anterior Esc Fechar conversa Ctrl + Alt + Shift + N Novo grupo Ctrl + Alt + P Perfil e recado Shift + . Aumentar velocidade de mensagem de voz Shift + , Diminuir velocidade de mensagem de voz Ctrl + Alt + , Configurações Ctrl + Alt + E Painel de emojis Ctrl + Alt + G Painel de GIFs Ctrl + Alt + S Painel de figurinhas Alt + K Pesquisa estendida Ctrl + Alt + L Bloquear tela

5. Use diferentes contas no mesmo computador

Caso você precise acessar diferentes contas de WhatsApp em um mesmo computador, existem algumas maneiras de fazer isso. Uma opção é abrir uma nova página de login em uma aba anônima do navegador. Outra opção é utilizar um navegador diferente para acessar o WhatsApp Web com outra conta.

Por fim, você também pode baixar o programa oficial do WhatsApp para desktop, que permite cadastrar uma conta diferente daquela utilizada no navegador. Independentemente do método escolhido, basta fazer a leitura do código QR e aguardar a sincronização das mensagens do celular no computador.

Agora que você conhece esses cinco truques incríveis, aproveite ao máximo o WhatsApp Web e facilite ainda mais a sua vida. Experimente cada um desses recursos e descubra como eles podem tornar a sua experiência no WhatsApp Web ainda melhor.

Lembre-se de que o WhatsApp Web está em constante evolução, portanto, fique atento às atualizações e novidades que podem surgir. Divirta-se explorando os recursos e aproveite todo o potencial dessa ferramenta incrível!