50º aniversário de Dave Chappelle repleto de amigos famosos

Dave Chappelle A festa de 50 anos de John parecia mais com o Oscar ou o Grammy, à medida que seus amigos famosos continuavam a participar da festa.

Dave e companhia estiveram no The Comedy Cellar em Nova York na quinta-feira para comemorar. Entre os convidados – Chris Rocha , Justin Timberlake , TI , Chance, o Rapper , Jon Hamm , Aziz Ansari , Jaleel Branco , Tisha Campbell e mais.

Testemunhas nos dizem que Dave foi um dos últimos a deixar a festa por volta das 2 da manhã e ficou extremamente grato a todos que compareceram… até mesmo agradecendo aos policiais do lado de fora.

Não está claro se ele fez algum tipo de stand-up, mas você deve imaginar que Dave pegou o microfone pelo menos uma vez durante a noite. Dave também está no meio de uma temporada de 4 noites no Madison Square Garden… com shows nos dias 22, 23, 25 e 26.