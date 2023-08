6 maneiras de consertar o controlador que não funciona em Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 é o mais recente participante da corrida, e tudo o que os fãs que esperam agora são erros. Os jogadores estão relatando que o controlador não funciona em Baldur’s Gate 3. Infelizmente, nem todo mundo está se divertindo com Baldur’s Gate 3, mesmo depois de tanta espera e lançamentos beta. No entanto, se você perceber que o Controlador não está funcionando no Baldur’s Gate 3, não se preocupe. Neste guia, mostraremos como você pode corrigir o problema de não funcionamento do controlador em Baldur’s Gate 3 e também discutir por que isso acontece.

O que faz com que o controlador Baldur’s Gate 3 não funcione?

O controlador que não funciona em Baldur’s Gate 3 pode ser atribuído a vários motivos. Um dos motivos mais comuns é que o driver do controlador não está instalado no PC. Se for esse o caso, você pode simplesmente acessar o site do fabricante e baixar o driver do controlador. Se não for esse o caso, um dos seguintes pode ser o motivo para o controlador não funcionar em Baldur’s Gate 3:

Método de entrada errado: Ao jogar, você deve primeiro definir o método de entrada e o dispositivo. Caso contrário, por padrão, seu PC receberá entradas do teclado e do mouse. Isso ocorre porque esses dois são os principais componentes de um PC.

Entrada de vapor: Se você tiver selecionado o método de entrada do Steam errado, o controlador não funcionará com Baldur's Gate 3. Isso ocorre principalmente porque o jogo foi comprado no Steam e é a parte principal.

Conflito de motorista: Se você tiver vários drivers de controle instalados em seu sistema, o controlador conectado poderá funcionar. Por exemplo, você tem dois controladores Razor e Logitech. Mas agora você está jogando com o controlador Razor em vez do controlador Logitech. Isso pode causar grandes conflitos com o seu PC sem ser capaz de detectar o dispositivo.

Arquivos de jogo corrompidos: Às vezes, arquivos de jogo corrompidos podem causar problemas não apenas no controlador, mas em todo o jogo. Nesse caso, nem o controlador, nem o teclado ou mouse funcionarão perfeitamente. A melhor maneira de corrigir isso é verificando a integridade dos arquivos do jogo.

Esses foram alguns dos problemas mais comuns. Continue lendo para descobrir mais motivos e corrigi-los ao longo do caminho.

Maneiras de consertar o controlador que não funciona em Baldur’s Gate 3

Se o seu controlador não estiver funcionando no Baldur’s Gate 3, aqui estão todas as maneiras possíveis de consertar antes de começar a desfrutar do jogo. Certifique-se de seguir cada passo cuidadosamente e na série eles são mencionados.

Reinicie o seu PC e reconecte o controlador

Freqüentemente, reinicia e reconecta um controlador e corrige vários problemas contínuos com o controlador. A reinicialização do seu PC deixará o jogo ciente das mudanças no controlador e tornará a troca mais suave. Além disso, você reconectará o controlador, o que o ajudará a se acostumar com o PC. No entanto, faça conforme indicado nas etapas para que as alterações entrem em vigor:

Em primeiro lugar, você precisa desconectar o controlador do PC. Em seguida, reinicie o seu PC normalmente. Assim que o seu PC reiniciar, abra o inicializador do jogo, mas clique em Jogar. Conecte o controlador até ouvir o som ding. Uma vez conectado, clique em Jogar.

O controlador agora deve estar funcionando com Baldur’s Gate 3. Se o controlador ainda não estiver funcionando, prossiga com a próxima correção.

Mudar para uma porta USB diferente

Esta correção se aplica apenas se você estiver usando um controlador com fio. Para wireless, prossiga com a próxima correção.

É possível que o seu controlador não funcione com esta porta USB específica. Se você estiver usando um controlador novo, certifique-se de conectá-lo usando a porta USB 3.0 e não a porta 2.0 mais antiga.

Isso ocorre porque o controlador é um dispositivo de entrada para jogos e é necessária uma transferência de dados mais rápida. Às vezes, também é possível que a porta USB esteja com defeito e, nesse momento, o controlador não consiga extrair eletricidade dessa porta, tornando-a completamente inútil.

Vimos esse problema se intensificar ainda mais no caso de usuários que usam regularmente hubs USB para conectar vários dispositivos USB. Um hub USB funciona muito bem, mas apenas no caso de dispositivos de áudio, impressoras e dispositivos de armazenamento.

Mesmo no caso de dispositivos de armazenamento, se você conectar uma unidade de disco rígido externa, haverá dificuldades. Portanto, remova a porta USB e conecte seu controlador. Se a remoção do hub USB for um problema, tente desconectar outros dispositivos do hub USB e reconectar o controlador.

Verifique a conectividade Bluetooth e a bateria

Se você estiver usando um controlador sem fio baseado em Bluetooth, é possível que ele esteja sem bateria ou que o Bluetooth esteja causando problemas. De qualquer forma, você terá que consertar isso.

Para problemas de Bluetooth, você pode reconectar seu dispositivo desemparelhando e emparelhando novamente o dispositivo. Se isso não resolver o problema, atualize o driver Bluetooth no Windows. Atualizar o driver Bluetooth é um processo tedioso e requer uma série de etapas a serem seguidas. Certifique-se de seguir nosso guia para este processo.

Outro motivo é a bateria descarregada. Normalmente, quando jogam, os jogadores não ficam de olho na duração da bateria de seus conectores. Além disso, a duração da bateria de um controlador Bluetooth é de apenas 6 a 7 horas se usado continuamente. Se tiver motores de passo para vibração, a duração da bateria será de cerca de 3 a 4 horas.

Coloque seu controlador em funcionamento por pelo menos 2 horas até ver o indicador de carga parar de piscar. Depois disso, conecte-se e tente jogar. Deveria funcionar. Se o controlador ainda estiver funcionando no Baldur’s Gate 3, prossiga com a próxima correção.

Baixe e instale o driver do controlador

Ao comprar um novo controlador, o dispositivo virá com um driver de CD que contém os drivers instaláveis ​​e outras pastas. No entanto, com as mudanças recentes, os usuários não conseguem utilizar esse CD e conectar-se diretamente ao controlador. Mas isso não é possível.

Seu conector, embora conectado ao PC, funcionará simplesmente selecionando e navegando pelo Windows. No entanto, quando chegar a hora de atirar, flanquear e pular, o controlador não funcionará em Baldur’s Gate 3.

Acontece que todos os fabricantes populares de controladores fornecem o mesmo driver online que está disponível no CD. Portanto, dependendo da sua marca, acesse o site oficial do fabricante e baixe o driver e depois instale-o.

No nosso caso, usamos Logitech F130, não o F710 usado no Titanic! Para o F130, os drivers estão disponíveis em seu site. Você só precisa baixá-los e instalá-los para iniciar o processo. Assim que o processo for concluído, você precisará reiniciar o PC para que as alterações tenham efeito.

Depois de tudo feito, inicie o Baldur’s Gate 3 e verifique se o controlador está funcionando ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

Verifique se há conflitos de driver

Se você tiver dois controladores, pode haver um conflito entre os dois drivers que pode fazer com que o controlador não funcione no Baldur’s Gate 3. Isso acontece principalmente se você tiver instalado dois drivers de controlador em seu PC. Embora o problema não seja regular, às vezes ainda pode acontecer no caso de jogos mais recentes que não conseguem distinguir entre os controladores. Se for esse o caso, siga estas etapas:

Escolha o controlador que deseja usar. Agora, clique com o botão direito do mouse no janelas botão. No menu pop-up, clique em Gerenciador de Dispositivos. Expandir o Som, Vídeo, e controladores de jogo. Agora, clique no Driver do controlador você não planeja usar por alguns dias. No topo, clique em Desativar Motorista.

É isso. Agora, inicie Baldur’s Gate 3 e verifique se o jogo consegue detectar o controlador ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

Alterar as configurações do controlador no Steam

Cortesia de um usuário do Steam, descobrimos que essa correção funciona de maneira interessante a favor de nosso controlador com Baldur’s Gate 3. O Steam tem suas próprias configurações de controlador, e editar essas configurações pode valer o tempo e o esforço se corrigir o problema de o controlador não funcionar erro em Baldur’s Gate 3.

Segundo o usuário, essa correção foi pensada para funcionar apenas no caso do Baldur’s Gate 3, onde o controlador não funciona é eminente. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Lançar Vapor Vá para Biblioteca. Clique em Jogos. Selecione Portão de Baldur 3 e clique com o botão direito nele. No menu pop-up, clique em Propriedades. Clique em Controlador. Clique em Usar configurações padrão e no menu suspenso, clique em Desativar entrada Steam.

É isso. Agora inicie o Baldur’s Gate 3 e o controlador deverá estar funcionando bem. Em casos raros, se o controlador ainda não estiver funcionando, seria aconselhável verificar a integridade dos arquivos do jogo. Você pode conferir este guia sobre como verificar a integridade dos arquivos do jogo para saber mais sobre isso.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se O controlador não está funcionando em Baldur’s Gate 3. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudar.

