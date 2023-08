600 mil aposentados e pensionistas já emitiram Carteira Digital do INSS. Veja como emitir a sua!

A carteira digital do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem se mostrado uma opção conveniente e vantajosa para os aposentados e pensionistas. Em apenas três meses desde o seu lançamento, mais de 591 mil pessoas já aderiram ao programa Meu INSS+, que oferece uma série de benefícios e descontos exclusivos. Neste artigo, vamos explorar como emitir a sua carteira digital do INSS, os serviços oferecidos e como aproveitar ao máximo essa nova funcionalidade.

Vantagens da Carteira Digital do INSS

Uma das principais vantagens oferecidas pela carteira digital do INSS é o acesso a descontos em uma variedade de estabelecimentos e serviços. Os beneficiários podem desfrutar de até 75% de desconto em farmácias, 50% de desconto em cinemas e uma série de outros benefícios, como descontos em shows, academias, lojas e viagens. Além disso, a carteira digital também oferece serviços de telemedicina e até mesmo consultas para pets.

Como Emitir a Carteira Digital do INSS

Emitir a sua carteira digital do INSS é um processo simples e pode ser feito totalmente pela internet, sem a necessidade de ir até uma agência do INSS. Veja o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo Meu INSS, disponível para iOS e Android. Clique no item “Carteira do beneficiário”. Selecione uma foto para a sua carteira do beneficiário. Clique no quadrado informando que está ciente de que ao apresentar a carteira, os dados do benefício serão compartilhados por meio do QR Code. Em seguida, clique em “Continuar”. Pronto! Sua carteira do beneficiário estará disponível. Nos próximos acessos, basta clicar em “Carteira do beneficiário”.

Parcerias com Bancos e Acesso aos Benefícios

A carteira digital do INSS conta com parcerias estratégicas com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Por meio dessas parcerias, os aposentados e pensionistas podem acessar os benefícios oferecidos pelos bancos, além das vantagens da carteira digital.

Acesso aos Benefícios no Banco do Brasil



No Banco do Brasil, os clientes aposentados e pensionistas têm acesso a benefícios exclusivos, como cashback, cupons de desconto em lojas parceiras, telemedicina e até mesmo atendimentos médicos para animais de estimação. Para conferir a lista completa de vantagens, basta acessar o aplicativo do BB e clicar na opção “Meus benefícios” indicada no menu. Mesmo aqueles que não são correntistas também podem acessar os benefícios por meio do site do Banco do Brasil.

Acesso aos Benefícios na Caixa Econômica Federal

Na Caixa Econômica Federal, a carteira digital do INSS estará disponível apenas para os beneficiários que recebem seus vencimentos pelo banco. Entre as vantagens previstas, destacam-se descontos de até 75% em farmácias e 50% em cinemas para aqueles que possuem cartões da bandeira Elo, além de serviços de crédito e seguros. Para conferir a lista completa de benefícios, o site da Caixa disponibiliza todas as informações necessárias.

Como Aproveitar ao Máximo sua Carteira Digital do INSS

Agora que você já emitiu a sua carteira digital do INSS e tem acesso a uma série de benefícios, é importante saber como aproveitá-la ao máximo. Aqui estão algumas dicas para tirar o melhor proveito da sua carteira digital:

Explore os descontos em farmácias, cinemas, shows e outras lojas parceiras. Verifique regularmente quais são os descontos disponíveis e planeje suas compras de acordo.

Utilize os serviços de telemedicina para consultas médicas online. Essa é uma ótima opção para evitar deslocamentos desnecessários e obter atendimento médico de qualidade.

Aproveite os benefícios exclusivos oferecidos pelos bancos parceiros. Se você é correntista do Banco do Brasil ou recebe seus vencimentos pela Caixa Econômica Federal, não deixe de conferir as vantagens adicionais disponíveis.

A carteira digital do INSS é uma solução inovadora que oferece uma série de vantagens e benefícios exclusivos para aposentados e pensionistas. Com acesso a descontos em farmácias, cinemas, shows e muito mais, essa ferramenta ajuda a melhorar a qualidade de vida dos beneficiários. Ao emitir a sua carteira digital do INSS e aproveitar ao máximo os serviços oferecidos, você estará se beneficiando de uma forma prática e conveniente de acessar benefícios e descontos. Aproveite essa oportunidade e desfrute de todas as vantagens que a carteira digital do INSS tem a oferecer.