No mundo em constante evolução, a transformação digital tem sido um catalisador fundamental para a otimização de processos em diversos setores da sociedade. A digitalização de documentos tem se tornado uma prática cada vez mais comum, trazendo consigo inúmeras vantagens, desde a melhoria na eficiência até a redução da burocracia.

7 aplicativos essenciais para emitir e gerenciar seus documentos digitais de forma prática

Além disso, essa transição para o meio digital simplifica o acesso às informações, permitindo que documentos importantes estejam sempre à mão, seja em smartphones, tablets ou outros dispositivos móveis. Confira sete aplicativos que tornam o processo de emissão e gestão de documentos digitais mais fácil e acessível.

O impacto positivo da migração para documentos digitais no meio ambiente

A produção de papel envolve a exploração de recursos naturais como árvores e água, além de demandar energia para processamento e transporte. Por isso, optar por documentos digitais evita a necessidade de imprimir em papel físico, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Além disso, a acumulação de documentos físicos resulta em resíduos que afetam a gestão de aterros sanitários e processos de reciclagem, gerando impactos ambientais adicionais. Portanto, a transição para documentos digitais não apenas oferece conveniência, mas também representa um passo importante em direção a um futuro mais sustentável e consciente.

1. gov.br (RG ou CIS – Carteira de Identidade Nacional)

O aplicativo gov.br disponibiliza a versão digital do RG, que agora será substituído pelo Carteira de Identidade Nacional (CIS). Desse modo, a partir de 6 de novembro de 2023, todos deverão adotar o novo formato. O app está disponível para Android e iOS.

2. Receita Federal (CPF)



A versão em papel do CPF foi abandonada em 2011. Agora, é possível gerar seu CPF digital acessando o site da Receita Federal e fornecendo algumas informações pessoais. Assim, uma alternativa é baixar o aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis.

3. CNH Digital

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também está disponível em versão digital, oferecendo praticidade aos condutores. Dessa forma, caso sua CNH contenha um QR Code no verso, você pode escaneá-lo para baixar a versão digital.

4. CNH Digital (CRLV – Licenciamento do Veículo)

No aplicativo CNH Digital, é possível adicionar o número do Renavam do seu veículo e o código de segurança do CRV para acessar o licenciamento do veículo digital.

5. Título de Eleitor

O aplicativo do Título de Eleitor permite checar informações como local de votação, certidão de quitação eleitoral e histórico de justificativas. Além disso, alguns documentos possuem QR Code para facilitar a identificação.

6. ConecteSUS

O aplicativo ConecteSUS possibilita acessar a carteirinha do SUS, resultados de exames laboratoriais, comprovantes de vacinação e informações sobre medicamentos. Basta fazer o login pelo Gov.br.

7. Carteira de Trabalho e Previdência Social

Com o aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social, você pode acessar seus contratos de trabalho e exportar informações relevantes.

Um forma prática e sustentável de lidar com a rotina

Em conclusão, a transição para documentos digitais não apenas simplifica a forma como lidamos com informações importantes. Uma vez que também contribui para um futuro mais sustentável, ao reduzir o uso de recursos naturais e minimizar impactos ambientais.

Desde melhorias na eficiência até a redução de custos e o fortalecimento da sustentabilidade, a digitalização se tornou um componente crucial para o progresso das organizações e da sociedade como um todo.

Dessa forma, os aplicativos mencionados acima facilitam a emissão e gestão de documentos digitais, oferecendo praticidade e acessibilidade em um mundo cada vez mais conectado. Portanto, aproveite as vantagens dessa transformação digital e faça parte desse movimento em prol da eficiência e da preservação do meio ambiente. Além disso, essa é uma forma prática de organização pessoal.