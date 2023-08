7 dicas infalíveis para arrasar em uma entrevista de emprego online

As entrevistas de emprego online se tornaram cada vez mais comuns durante a pandemia do Covid-19, mas também são uma tendência para o futuro do trabalho.

Isso porque elas permitem que as empresas recrutem candidatos de qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de deslocamento ou de um espaço físico específico.

No entanto, as entrevistas online também exigem alguns cuidados e preparativos por parte dos candidatos. Assim, eles devem se adaptar às novas tecnologias e às novas formas de comunicação.

Como se preparar para uma entrevista de emprego online

A seguir, confira as melhores dicas para você se preparar e se destacar diante dos concorrentes em uma entrevista de emprego online.

1 – Pesquise sobre a empresa e a vaga

Antes da entrevista, é fundamental fazer uma pesquisa sobre a empresa e a vaga para a qual está se candidatando. Nesse sentido, busque informações sobre a história, a missão, visão e valores, bem como os objetivos da empresa. Assim, será possível demonstrar conhecimento e interesse pela organização.

Além disso, procure saber mais sobre as atribuições, as responsabilidades, as competências e as habilidades exigidas para a vaga. Dessa forma, você poderá mostrar como o seu perfil se encaixa nas expectativas da empresa e como você pode contribuir para o seu crescimento.

2 – Ambiente adequado

Um dos aspectos mais importantes para uma entrevista online é a escolha do ambiente onde ela será realizada. Você deve optar por um local tranquilo, silencioso, iluminado e organizado, que não tenha distrações ou interrupções durante a conversa.

Evite locais com muito barulho, como ruas movimentadas ou obras próximas. Também evite locais com muita movimentação de pessoas ou animais. Assim, o ideal é escolher um local mais reservado, que pode ser um escritório ou mesmo um espaço do seu quarto.

Além disso, é importante observar se o fundo da imagem não tem elementos que possam comprometer a imagem profissional ou desviar a atenção do entrevistador. Por isso, uma das recomendações é utilizar um fundo liso ou o mais discreto possível.

3 – Teste a sua conexão antes da entrevista online

Outro aspecto essencial para uma entrevista online é o funcionamento dos equipamentos e da conexão de internet que serão utilizados. Você deve testar com antecedência se o seu computador, tablet ou celular está funcionando corretamente e se tem bateria suficiente.

Também verifique se o microfone, a câmera e o fone de ouvido estão em boas condições e se captam bem o som e a imagem. Além disso, confira se a sua conexão de internet é estável e rápida o suficiente para suportar uma chamada de vídeo sem travamentos ou quedas.

4 – Vestimenta adequada

A forma como você se veste pode influenciar na sua imagem profissional e na impressão que passará na entrevista online. Por isso, é importante escolher uma roupa adequada ao cargo e à empresa que está se candidatando.

Geralmente, as roupas sóbrias, discretas e confortáveis são excelentes opções. Mesmo sendo uma transmissão online, é fundamental transmitir uma imagem de profissionalismo e confiança ao entrevistador. E a forma de se vestir pode fazer essa comunicação.

5 – Se prepare para as perguntas

É fundamental se preparar também para as perguntas que o entrevistador vai realizar. Normalmente, são perguntas para conhecer mais sobre o entrevistado e se ele é a pessoa adequada para a vaga.

Por isso, seja claro, objetivo e sincero em suas respostas. Procure destacar as suas qualificações, as suas experiências e os seus diferenciais para a vaga. Além disso, mostre motivação e interesse pela empresa e pela oportunidade.

6 – Faça perguntas relevantes na entrevista online

A entrevista online não serve apenas para o entrevistador conhecer o candidato, mas também para o candidato conhecer mais sobre a vaga e a empresa. Normalmente, ao final da entrevista, é possível fazer alguma pergunta ou acrescentar algo a mais.

Por isso, faça perguntas relevantes relacionadas à vaga e evite fazer perguntas que já foram respondidas ao longo da entrevista.

7 – Agradeça

Ao final da entrevista online, agradeça ao entrevistador pela oportunidade e pelo tempo dedicado. Você pode aproveitar para reforçar o interesse pela vaga e se colocar à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou enviar qualquer documento adicional.