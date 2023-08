Investir em dicas para deixar seu celular mais rápido é um caminho promissor para evitar a necessidade de comprar um novo aparelho. Afinal, às vezes, pequenas “limpas” já podem ajudar na hora de você acelerar o funcionamento do sistema e diminuir aqueles momentos em que tudo parece estar travado.

Neste texto, elencamos 7 dicas que podem te ajudar nessa missão. Não deixe de conferir!

7 DICAS INFALÍVEIS para deixar seu CELULAR mais RÁPIDO

Quando foi a última vez que você fez uma verdadeira limpa no seu celular? Você se lembra de quando reiniciou o seu celular pela última vez? Acredite, pequenas ações como essas já podem ajudar a deixar seu celular mais rápido. A seguir, damos mais detalhes:

1. Faça uma limpa nos aplicativos

Observe quantos aplicativos você tem no seu celular e perceba que, muitas vezes, muitos deles não são utilizados há muito tempo. Por conta disso, um bom caminho para deixar o celular mais rápido é justamente excluindo esses apps que ocupam memória e espaço.

2. Instale um aplicativo de limpeza

Existem apps com foco em limpeza que ajudam a limpar o cachê, apagam arquivos obsoletos, entre outras funcionalidades. Considere baixar um app nesse sentido.

Lembrando, ainda, que existem celulares que já vêm com esse tipo de aplicativo. Procure no seu aparelho.

3. Remova as fotos e vídeos que só ocupam espaço

O celular precisa de espaço em sua memória para funcionar adequadamente. Por isso, fazer uma limpeza periódica em fotos e vídeos que só ocupam espaço é essencial.

Muitas vezes, há fotos duplicadas, por exemplo, que não têm valor algum, mas que são mantidas no aparelho.

4. Feche os aplicativos que não estão em uso

Você não precisa deixar os aplicativos abertos enquanto não estiver usando. Feche aqueles que você não precisa no momento para garantir que não fiquem ocupando a memória do aparelho.

5. Opte por versões mais leves dos apps

As versões mais leves dos apps, como no caso do Facebook Lite, por exemplo, é uma ótima alternativa para deixar seu celular mais rápido. Troque os apps dessa forma e veja como isso pode fazer diferença.

6. Considere formatar o seu celular

A formatação do celular pode ser uma medida drástica, mas que pode ajudar a fazer uma limpeza profunda e deixar seu celular como novo. No entanto, apenas lembre-se de salvar todas as suas informações, fotos e arquivos antes de excluir tudo, ok?

7. Reinicie o aparelho eventualmente

Acredite, por mais óbvio que isso possa parecer, há pessoas que, simplesmente, não pensam na possibilidade de reiniciar o celular na hora de deixá-lo mais rápido.

Esse simples ato pode fazer com que a memória seja mais liberada para o funcionamento dos apps e, por isso, pode ser uma excelente ideia.

No entanto, se nenhuma dessas medidas ajudarem a deixar seu celular mais rápido, é válido conversar com um técnico para descobrir o que pode estar acontecendo. Às vezes, a versão do celular é muito antiga e não suporta as demandas dos novos aplicativos e, nesses casos, é um pouco difícil conseguir deixar ele muito mais rápido.