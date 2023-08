7 dicas INFALÍVEIS para economizar na CONTA DE LUZ sem abrir mão do conforto

A conta de luz tem te tornado uma das maiores despesas do orçamento doméstico dos brasileiros. Assim, após aumentos em vários estados do Brasil, muitos tem buscado alternativas para economizar.

No entanto, isso não significa que você precisa sacrificar o seu bem-estar para economizar na conta de luz. Com algumas mudanças simples de hábitos e escolhas inteligentes de equipamentos, você pode reduzir o consumo de energia sem perder o conforto.

Dicas infalíveis para economizar da conta de luz sem abrir mão do conforto

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e conheça 7 dicas infalíveis para economizar na conta de luz e ainda ajudar o meio ambiente.

1 – Desconecte os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso

Você sabia que muitos aparelhos elétricos continuam consumindo energia quando estão em modo stand by? Isso acontece com computadores, carregadores de celular, televisores, micro-ondas, cafeteiras e outros.

Para evitar esse desperdício, o ideal é desconectar esses aparelhos da tomada quando não estiverem em uso.

2 – Troque as lâmpadas por modelos mais econômicos

As lâmpadas incandescentes são as que mais consomem energia e geram calor. Por isso, o ideal é substituí-las por lâmpadas de LED ou fluorescentes, que são mais econômicas e duráveis.



Além disso, aproveite ao máximo a iluminação natural durante o dia e pinte as paredes internas com cores claras, que refletem melhor a luz.

3 – Prefira aparelhos com selo de eficiência energética

Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, verifique se ele possui o selo de eficiência energética do Inmetro/Procel, que indica o nível de consumo de energia do aparelho.

Os mais eficientes são os que possuem a letra A, enquanto os menos eficientes são os que possuem a letra G. Essa informação pode fazer uma grande diferença na sua conta de luz no final do mês.

4. Regule a temperatura dos aparelhos que geram calor para economizar na conta de luz

Os aparelhos que geram calor, como chuveiro elétrico, ar condicionado, aquecedor e ferro de passar, são os que mais consomem energia na casa. Por isso, é importante regular a temperatura desses aparelhos para evitar um consumo excessivo.

No caso do chuveiro elétrico, por exemplo, você pode usar a opção verão nos dias mais quentes e reduzir apenas um grau na opção inverno nos dias mais frios.

5. Mantenha os aparelhos limpos e em bom estado

A sujeira e o mau funcionamento dos aparelhos elétricos podem aumentar o consumo de energia e diminuir a vida útil dos equipamentos.

Por isso, é importante fazer uma manutenção periódica dos seus eletrodomésticos com um profissional especializado.

Além disso, mantenha os aparelhos limpos e livre de poeira, principalmente os filtros do ar condicionado e da geladeira.

6. Evite abrir a geladeira com muita frequência

A geladeira é um dos aparelhos que mais consome energia na casa, pois fica ligada o tempo todo. Para economizar na conta de luz, evite abrir a geladeira com muita frequência ou por muito tempo, pois isso faz com que o ar frio escape e o motor tenha que trabalhar mais para manter a temperatura interna.

Além disso, não coloque alimentos quentes ou em excesso na geladeira e não seque roupas atrás dela.

7. Usar ventilador pode diminuir a conta de luz

O ar condicionado é um dos maiores vilões da conta de luz, pois consome muita energia para resfriar o ambiente. Por isso, sempre que possível, prefira usar o ventilador, que consome menos energia e também ajuda a refrescar o ambiente.

Mas se você não abre mão do ar condicionado, opte por um modelo inverter, que é mais econômico e possui a opção quente e fria, podendo ser usado em todas as épocas do ano.