7 dicas para passar no concurso PRF

Você quer fazer parte da elite da segurança pública brasileira? Aliás, você quer ter uma carreira que alia prestígio, desafio e recompensa? Então, você precisa se preparar para o concurso PRF, que é um dos mais concorridos e exigentes do país.

Pois, neste artigo, vamos te dar algumas dicas valiosas para passar no concurso PRF: o que é, quais são os requisitos, as etapas, as disciplinas e as estratégias de estudo. Então, siga essas dicas e aumente suas chances de conquistar sua vaga na PRF!

O que é a PRF?

A PRF é uma instituição policial federal que integra o Sistema Nacional de Segurança Pública (SNSP). Em suma, tem como missão exercer o patrulhamento ostensivo e a fiscalização das rodovias federais, bem como as áreas de interesse da União.

Como policial rodoviário federal, você terá a oportunidade de atuar na fiscalização e patrulhamento das rodovias federais. Assim, contribuindo para a prevenção e combate a crimes como o tráfico de drogas, contrabando, roubo de cargas. Além disso, deve promover a segurança viária e proteção dos usuários das estradas.

A PRF conta com um efetivo de cerca de 10 mil policiais rodoviários federais, distribuídos em 27 superintendências regionais, 150 delegacias e 413 unidades operacionais. Ademais, também possui uma estrutura administrativa composta por diversos setores, como a Diretoria Geral, a Corregedoria Geral, a Ouvidoria Geral, a Academia Nacional da PRF e o Núcleo de Operações Especiais.

A PRF oferece uma carreira prestigiada, desafiadora e recompensadora. O salário inicial de um policial rodoviário federal é de R$ 9.899,88. Além disso, os policiais rodoviários federais têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-moradia, assistência médica e odontológica, plano de carreira e aposentadoria especial.

Dicas para passar no concurso PRF

Para ingressar na carreira de policial rodoviário federal, é preciso passar por um concurso público que é composto por duas etapas. Sendo assim, a primeira etapa consiste em provas objetivas, provas discursivas, exame de capacidade física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social. Enquanto, a segunda etapa consiste em curso de formação profissional.

O concurso PRF é um dos mais disputados do país, pois oferece vagas para candidatos com nível superior em qualquer área de formação. Por isso, veja algumas dicas que podem te ajudar nessa jornada:



Dica 1: Conheça o edital

O edital é o documento que contém todas as informações sobre as etapas do concurso. Bem como, as disciplinas cobradas na prova, os requisitos para participação e os critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora.

É essencial que você leia atentamente todas as informações presentes no edital. Assim, será mais fácil entender em detalhes o que será exigido na prova e direcionar seus estudos de forma adequada.

Dica 2: Organize seu tempo de estudo

Defina um cronograma que contemple todas as disciplinas que serão cobradas no concurso, bem como as revisões e os simulados. Para isso, estabeleça metas diárias ou semanais de estudo e cumpra-as rigorosamente.

Reserve um tempo para o lazer e o descanso, pois eles são importantes para aliviar o estresse e a ansiedade.

Dica 3: Escolha bons materiais

Procure por materiais atualizados e confiáveis que abordem os assuntos do edital de forma clara e objetiva. Aqui, você pode optar por cursos on-line ou presenciais, apostilas, videoaulas ou outros recursos que se adaptem ao seu perfil de aprendizagem.

Dica 4: Resolva questões e provas anteriores

Faça exercícios de fixação e simulados para testar os seus conhecimentos e avaliar o seu desempenho. Então, resolva também as provas anteriores da PRF e de outras instituições policiais, pois elas podem servir como base para o novo concurso. Por último, analise os erros e os acertos e revise os conteúdos que apresentar dificuldade.

Dica 5: Mantenha-se informado

Acompanhe as notícias sobre o concurso PRF e sobre os temas atuais que podem ser cobrados nas provas. Dessa forma, você pode acessar sites especializados em concursos públicos, que oferece informações atuais e confiáveis sobre o concurso PRF.

Dica 6: Cuide da sua saúde física e mental

Não descuide da sua alimentação, do seu sono, da sua hidratação e da sua atividade física. Pois, esses fatores são essenciais para manter a sua disposição, a sua concentração e a sua memória.

Além disso, prepare-se para o exame de capacidade física, que consiste em quatro testes: de flexão em barra fixa, de impulsão horizontal, de flexão abdominal e de corrida de 12 minutos. Por isso, pratique regularmente os exercícios e siga as orientações do edital.

Dica 7: Tenha confiança e motivação

Acredite no seu potencial e na sua capacidade de passar no concurso PRF. Sendo assim, mantenha uma atitude positiva e otimista diante dos desafios e das dificuldades. Lembre-se dos seus objetivos e dos seus sonhos. Busque apoio na sua família, nos seus amigos e nos seus colegas de estudo. Portanto, não desista!