8 dicas de profissionais para o cronograma perfeito

Um dos sonhos de emprego da maioria dos brasileiros é a estabilidade do serviço público. Para isso, aprender como estudar para concurso é uma parte indispensável da sua preparação para as provas.

Contudo, entendemos que pode ser complicado saber por onde começar. Então, deixamos algumas dicas importantes ao longo deste conteúdo, para te ajudar a dar os primeiros passos em busca do sonho da aprovação.

Por que aprender como estudar para concurso?

Hoje, a concorrência para concursos públicos é bem ampla, e os candidatos mais se preparam muito bem. Portanto, é fundamental não somente ler os conteúdos, mas aprender de fato como estudar para a prova.

Assim, existem vários fatores que influenciam na hora de conseguir sua vaga. Portanto, bons hábitos, planejamentos e cronograma de estudos podem fazer toda uma diferença durante o processo de preparação.

Confira 8 dicas para aprender como estudar para concurso

Então, separamos algumas dicas importantes para te ajudar a começar seus estudos e se organizar bem. São 8 dicas para quem quer começar a se preparar para os concursos que estão em aberto no momento.

1.Crie um ambiente para estudar em casa



A primeira parte de aprender como estudar para concurso é o ambiente. Afinal, é quase impossível absorver conteúdos sem tranquilidade, ou em um local desconfortável. O relaxamento também possui uma boa relação com o aprendizado.

Por isso, separe um ambiente tranquilo em sua casa, longe de interrupções, barulho ou outros incômodos. Tenha todos os seus equipamentos próximos, para evitar a falta de um lápis, uma calculadora ou algo assim.

Ainda, é importante estar em uma posição confortável quando estiver estudando. Afinal, você passará algumas horas de seu dia nesse ambiente, priorize a qualidade de seus estudos nesse momento.

2.Trace uma rotina diária – como estudar para concurso

Depois de separar um lugar para estudos, hora de traçar uma rotina. Essa também é uma parte importante para aprender como estudar para concurso. Afinal, manter a disciplina te ajuda a cumprir os cronogramas e se preparar bem.

Por isso, separe um tempo para todas as necessidades diárias: alimentação, sono, lazer e as pausas. Principalmente para quem estuda pelo computador, precisa de alguns momentos para se alongar, pelo menos 15 minutos a cada duas horas de estudo.

De preferência, mantenha essa rotina com os horários fixada em algum lugar que você sempre possa ver. Dessa maneira, facilita o entendimento e assimilação das suas tarefas, e com o tempo isso se tornará natural.

3.Conheça e separe os conteúdos

Então, é hora de separar os conteúdos e verificar as matérias que cairão em sua prova. Normalmente é possível encontrar essas informações no edital de cada concurso, com as matérias e temas dentro delas.

Assim, não se desespere se você não souber uma ou mais delas. Afinal, o tempo de estudo serve exatamente para aprimorar os conhecimentos e agregar novos conteúdos ao que você precisa para conseguir sua aprovação.

4.Organize um plano de estudos – como estudar para concurso

Depois de entender bem quais são os temas que cairão em sua prova, é hora de organizar um plano de estudos. Separe as matérias e temas para encaixar em sua rotina, utilizando uma forma lógica e progressiva para criar o planejamento.

Assim, divida todos os conteúdos e faça ciclos de estudo para cobrir todas as matérias. Verifique quanto tempo falta para a prova e quantos tópicos existem para estudar. Encaixe esses temas no cronograma para não sobrar nenhum ponto faltando.

5.Utilize diferentes métodos de estudo

Ainda, não mantenha somente uma forma de conteúdo de estudo, utilizando diferentes tipos de plataformas para aprender. Existem algumas pesquisas que falam sobre a eficácia de usar a variedade de conteúdos para tornar o ensino mais interessante.

Então, aproveite a leitura, videoaulas, aplicativos e simulados para conseguir aprender cada vez mais. Assim, confira alguns aplicativos que podem ajudar a estudar e medir seu desempenho de aprendizado:

Simulados App (para Android e iOS);

Biblioteconomia (apenas para Android);

Acertei: questões de concursos (apenas para Android).

Esses aplicativos possuem milhares de questões, separadas por categorias e temas específicos. Além disso, é possível verificar as estatísticas com seu desempenho e avaliar a progressão do seu aprendizado.

6.Aproveite provas anteriores – como estudar para concurso

Muitos candidatos não sabem, mas resolver provas e simulados é uma parte fundamental do processo de preparação. Por isso, não economize tempo na hora de se prepara dessa forma, e crie um ambiente similar ao do concurso.

Existem vários conteúdos na internet com simulados e provas, inclusive com as resoluções das questões. Portanto, entre o final de cada ciclo de estudos, utilize esses conteúdos para verificar se ainda existem temas que precisam de maior atenção.

7.Reavalie seu desempenho

Contudo, não basta somente estudar, mas também avaliar seu desempenho enquanto estiver no processo. Com isso, é possível entender se você está ou não com algum ponto falho, temas que precisem de maior atenção ou melhoria no desempenho.

Você pode utilizar as provas antigas para medir seu nível de domínio de cada tema. Aproveite o final dos ciclos de estudo, e faça testes regulares antes de passar para o próximo tópico.

Então, se for necessário, avalie de forma crítica e volte em pontos onde precisa melhorar seus conhecimentos. Vale lembrar que essa é uma parte fundamental do preparatório e que pode definir sua posição na classificação geral.

8.Mantenha hábitos saudáveis e trabalhe o emocional

Além disso, é muito importante trabalhar outros aspectos de seus estudos: os hábitos saudáveis e o lado emocional. Afinal, não adianta somente estudar, mas não absorver os conteúdos por falta de uma boa noite de sono ou alimentação.

Então, é fundamental manter seu descanso em dia, seguir uma boa rotina alimentar e evitar os excessos. Além disso, exercícios regulares também pode ajudar a diminuir a ansiedade antes das provas e facilitar seu processo de estudos.

Ainda, aproveite para conferir também quais os principais concursos em aberto no país e comece agora mesmo a se preparar. Além disso, não deixe de explorar mais conteúdos e ficar por dentro dos editais que estão disponíveis.