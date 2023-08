8 maneiras de consertar o download do Netflix travado ou congelado em 0%

Se você adora assistir filmes ou programas, o Netflix é o seu destino preferido. No entanto, pode ser extremamente frustrante quando você tenta reproduzir um vídeo que trava. Embora seja um simples erro de Internet, quando você prossegue com o download do Netflix e ele fica preso em 0%, as coisas começam a mudar.

Embora o problema não seja comum hoje em dia, com as velocidades da Internet atingindo níveis cada vez mais altos, alguns usuários também têm Internet lenta, bem como problemas de armazenamento que levam a tais problemas. Se você estiver enfrentando qualquer outra coisa, neste guia, ajudaremos você a corrigir o download do Netflix travado em 0%. Vamos começar.

Por que o download do Netflix está travado em 0%?

Se o download do Netflix travar em 0%, o download não será iniciado. Embora você certamente possa assistir ao filme ou programa, não poderá baixá-lo para assisti-lo mais tarde. Pode haver vários motivos pelos quais ele está preso em 0%. Presumimos que o motivo mais comum por trás disso seja o problema da Internet. Se a sua internet não for rápida o suficiente, o download terá um custo. Nesse caso, o download pode travar em 0% e, mesmo que comece, ficará travado em outro lugar.

Além da velocidade da Internet, também surgiram problemas relacionados ao armazenamento. Se houver menos ou nenhum armazenamento, os arquivos baixados não poderão ser armazenados; portanto, o download está travado. Além disso, pode haver um problema com sua conta Netflix, como não ser o plano que permite o download ou, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão tentando fazer o download. No entanto, seja qual for o motivo, ajudaremos você a corrigi-lo rapidamente.

Como consertar o download do Netflix travado em 0%?

Se o download do Netflix travar em 0%, não se preocupe. Você não está sozinho. Muitas pessoas geralmente enfrentam os mesmos problemas ao longo do tempo e continuam tentando. Aqui está tudo que você precisa para resolver o problema e se livrar dele de uma vez por todas.

Correção 1: verifique sua conexão com a Internet

A primeira coisa que você precisa observar se o download do Netflix travar em 0% é verificar sua conexão com a Internet. Hoje em dia, uma conexão rápida à Internet é tudo que você precisa para ficar livre de erros. Como resultado, se você acha que a velocidade da sua internet está abaixo de 5 Mbps, pode ter certeza de que o download não começará tão rapidamente. Mas começará depois de alguns minutos.

Por outro lado, se a velocidade da sua internet for inferior a 3 Mbps, o download do Netflix ficará travado em 0% por muitas horas antes de poder começar. Nós tentamos e testamos, e é verdade. Se você não tiver certeza sobre a velocidade da sua internet, acesse os sites para verificar. Se a sua internet estiver lenta, você terá que consertar para melhorar a velocidade da internet.

Correção 2: verifique seu armazenamento

Se não houver armazenamento suficiente no seu smartphone ou dispositivo, o download do Netflix pode travar em 0%. Mesmo que você tenha alguns gigabytes de armazenamento restantes, o download do Netflix ficará travado em 0%.

Isso ocorre principalmente porque o seu PC precisa de algum armazenamento para funcionar com eficiência. E se esse pouco de armazenamento também for usado para um filme ou programa, seu dispositivo começará a gaguejar e atrasar da pior maneira possível. Como resultado, é o algoritmo do seu dispositivo que para de fazer isso.

Correção 3: verifique o compartilhamento de senha

A Netflix proibiu este mês o compartilhamento de senhas na maior parte do mundo. No entanto, esse nem é o problema principal. Se o seu amigo, cuja senha você está compartilhando ou com quem você compartilhou, também estiver tentando baixar um filme ou programa, então seu o download ficará travado em 0% e você não poderá fazer muito a respeito.

Isso ocorre porque, de acordo com a política da Netflix, por vez, apenas uma pessoa pode baixar um programa e mantê-lo. Se muitos o estiverem usando, pare com isso e baixe você mesmo. Se esse não for o caso, prossiga com a próxima correção.

Correção 4: verifique seu plano

Nem todos os planos da Netflix permitem baixar e assistir filmes ou programas posteriormente. Existem certos planos que não permitem nem mesmo assistir a um filme ou programa em Full HD. Portanto, dê uma olhada em seu plano. Se você precisa desesperadamente baixar ou assistir a uma série, verifique nossas contas gratuitas da Netflix atualizadas diariamente.

Correção 5: reinicie o aplicativo

Se você estiver enfrentando o problema de download do Netflix travado em 0% em seu smartphone, tente reiniciar o aplicativo. Você também pode forçar o fechamento e reiniciar para verificar. Outras coisas que você pode tentar incluem reiniciar o telefone ou até mesmo forçar a reinicialização, se possível. Uma reinicialização geralmente corrige a maioria dos problemas em questão, incluindo o download travado em 0%. No entanto, se não for possível corrigi-lo, prossiga com a próxima correção.

Correção 6: limpar cache e dados do aplicativo

Se você está tendo problemas com o download do Netflix travado em 0%, a próxima coisa que você pode fazer é limpar o cache e os dados do aplicativo. Durante o uso, o Netflix, como qualquer outro aplicativo, coleta cache. Com o tempo, esse cache e outros dados podem ficar obsoletos e, finalmente, corrompidos. Como resultado, para remover isso, você precisa limpar os dados e, às vezes, até mesmo os dados. Siga estas etapas para limpar o cache do Netflix no Android-

Pressione e segure o Netflix aplicativo.

aplicativo. Agora, toque em Informações do aplicativo (i) ícone.

Role para baixo até Armazenar Uso e toque nele.

Toque em Limpar cache opção.

Feito isso, reinicie o Netflix e tente baixar algo nele.

Se você possui um iPhone e deseja limpar o cache do Netflix, siga este guia para limpar o cache do aplicativo no iPhone.

Correção 7: reinstale o Netflix

Se você tentou limpar o cache do aplicativo Netflix, mas isso não resolveu o problema, tente reinstalar o Netflix. Veja como você pode fazer isso-

Toque e segure o Netflix aplicativo e toque em Desinstalar/Excluir ícone. Confirme a desinstalação do aplicativo.

Depois de fazer isso, abra Loja de aplicativos (em dispositivos iOS) ou Loja de jogos (em dispositivos Android).

(em dispositivos iOS) ou (em dispositivos Android). Procure o Netflix aqui e abra-o no resultado da pesquisa.

aqui e abra-o no resultado da pesquisa. Agora toque em Instalar para instalar o Netflix.

Depois que o aplicativo for instalado, inicie-o e faça login na conta.

Se nenhuma das correções acima funcionou para você corrigir o download do Netflix travado em 0%, agora você pode prosseguir e entrar em contato com o suporte do Netflix para buscar ajuda. No entanto, ao fazer isso, certifique-se de que sua conta Netflix seja sua e não seja compartilhada por ninguém.

Se você já o compartilhou com alguém, você pode remover os dispositivos usados ​​​​recentemente e contatá-los para que não apontem seu erro.

Conclusão

Não é possível baixar o conteúdo do Netflix? Muitos usuários relataram que sempre que tentam baixar filmes e programas de TV da Netflix, permanecem presos em 0%. Se você também estiver enfrentando esse problema, as etapas de solução de problemas discutidas neste artigo deverão ajudá-lo.

