8 maneiras de consertar o passe de temporada da MLS que não funciona na Apple TV

Milhões de fãs de futebol em todo o mundo gostam de assistir aos jogos da Major League Soccer (MLS), caracterizados por jogos emocionantes e apoio apaixonado. Com tecnologia moderna, os fãs podem assistir a emoção de casa por meio de diversas plataformas de streaming.

No entanto, às vezes pode haver falhas técnicas que causam problemas com o MLS Season Pass. Recentemente, muitos usuários da Apple TV relataram que MLS Season Pass não funciona na Apple TV. Este artigo discutirá os motivos por trás desse problema e como você pode corrigi-lo.

Por que o passe de temporada da MLS não funciona na Apple TV?

Os usuários da Apple TV ainda não estão recebendo as atualizações do MLS Season Pass, então o servidor Apple ou o servidor MLS estão demorando para fazer isso. Existem vários motivos pelos quais o erro ocorre:

Os usuários não recebem acesso ao Passe em tempo hábil.

Pode ser um problema de aplicativo da Apple ou de um usuário.

A assinatura do MLS Season Pass terminou.

Você pode ter um problema com sua conta ou dispositivo.

Pode haver um problema com o próprio servidor Apple.

Como consertar o passe de temporada da MLS que não funciona na Apple TV?

Se você gosta de assistir MLS ao vivo na sua Apple TV, provavelmente este é um ponto de gatilho para você. É por isso que reunimos algumas soluções para você; portanto, certifique-se de realizar as correções mencionadas posteriormente neste artigo. Então, vamos começar com o guia.

Correção 1: verifique a assinatura do MLS Season Pass

Caso o seu MLS Season Pass não esteja funcionando na sua Apple TV, verifique se a assinatura está ativa. Para garantir que sua assinatura seja válida ou expirou, você precisa verificar sua assinatura do MLS Season Pass.

Se expirar, atualize a assinatura para resolver esse problema. Assim que concluir esta etapa, você poderá encontrar e acessar o MLS Season Pass na sua Apple TV sem nenhuma dificuldade.

Correção 2: reinicie o Apple TV

Existem algumas falhas e problemas temporários que podem ser resolvidos simplesmente reiniciando o sistema. Você pode reiniciar sua Apple TV seguindo estas etapas:

No controle remoto da Apple TV, mantenha pressionado o botão TV e também o botão Menu.

Enquanto mantém pressionados os dois botões, a luz de status do Apple TV começará a piscar rapidamente.

Reinicie sua Apple TV.

Agora você deve conseguir acessar o MLS Season Pass na Apple TV após reiniciar o dispositivo.

Correção 3: verifique a conexão com a Internet

Em seguida, verifique a conexão com a Internet para garantir que esteja estável. Os usuários da Apple TV não podem acessar o Passe de Temporada da Major League Soccer sem uma conexão com a Internet, pois o serviço é uma oferta online. Você deve verificar a velocidade da internet; se a velocidade da sua conexão for lenta, você deve mudar para outra rede.

Correção 4: faça login novamente para o passe de temporada da MLS

Depois de tentar os métodos acima, se o problema do MLS Season Pass Not Working não for resolvido, tente fazer login em sua conta. Aqui está o que você precisa fazer para fazer login novamente no MLS Season Pass.

Para começar, vá para o seu dispositivo Configurações .

No seu dispositivo, selecione Contas .

No respectivo dispositivo, selecione MLS .

Para sair do MLS Season Pass, toque no Sair botão.

Feito isso, faça login com as credenciais de assinatura adequadas.

Não há mais restrições quando se trata de acessar o Passe de Temporada da Major League Soccer na sua Apple TV.

Você deve certificar-se de que sua Apple TV esteja equipada com a versão mais recente do aplicativo MLS. Se você deseja verificar se há atualizações em sua Apple TV para resolver o problema O passe de temporada da MLS não funciona na Apple TV problema, certifique-se de executar estas etapas:

Vou ao Loja de aplicativos e procure o aplicativo MLS. Instale todas as atualizações disponíveis.

Correção 6: verifique a disponibilidade para sua região

É possível que o MLS Season Pass não esteja disponível em alguns países ou regiões. Dependendo do contrato de licenciamento, determinados conteúdos podem ser restritos em determinados locais. Se o Passe de Temporada da MLS não estiver disponível em seu país, verifique com a MLS.

Correção 7: desinstale e reinstale o aplicativo

Você pode tentar desinstalar o aplicativo MLS da sua Apple TV e reinstalá-lo se as etapas acima não resolverem o problema do MLS Season Pass Not Working usando as etapas mencionadas abaixo:

Basta ir para a tela inicial, destacar o aplicativo MLS e manter pressionado o touchpad no controle remoto até que o aplicativo comece a tremer. Em seguida, selecione D eleger e desinstale o aplicativo. Depois disso, vá para o Loja de aplicativos e procure o aplicativo MLS. Instale o aplicativo MLS e inicie-o.

Nenhuma dessas soluções funcionará, então entre em contato com o suporte da Apple para obter mais assistência. Você pode contar a eles sobre o problema que está enfrentando. Eles irão ajudá-lo com o que pode ser feito para corrigir o problema da temporada da MLS na Apple TV.

É possível que o seu passe de temporada da MLS não esteja funcionando só porque você não o assinou corretamente. Então, aqui vamos te ensinar como você pode assinar o passe de temporada da MLS corretamente. Portanto, vamos conferir as etapas necessárias:

No seu dispositivo iOS, instale o Apple TV aplicativo e inicie-o.

A seguir, clique no Assista agora botão.

Role para baixo até chegar à seção de canais.

Em seguida, localize Passe de temporada da MLS .

Você pode então abri-lo.

Clique no inscrição botão.

Agora você pode comprar o Passe de Temporada da Major League Soccer usando seu Credenciais da Apple TV .

Se você adquirir o MLS Season Pass, poderá utilizá-lo na tela dedicada de acordo com a assinatura.

Empacotando

Então, é assim que você pode corrigir o problema do MLS Season Pass que não funciona na Apple TV. Se você estiver enfrentando problemas com o MLS Season Pass em sua Apple TV, o guia acima deve ajudá-lo a resolver o problema.

