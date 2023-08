9 maneiras de consertar produtos não licenciados do Microsoft Office 2019

Se você estiver usando uma versão offline do Office, como o Microsoft Office 2019, precisará ativá-la com a chave do produto fornecida ao comprar o software. Se, por algum motivo, o produto permanecer inativado ou você estiver usando a avaliação gratuita do software, será solicitado um problema de produto não licenciado.

O problema de produtos não licenciados do Microsoft Office 2019 pode limitar os recursos do Office e às vezes até impedir que você use todo o software que vem com o pacote Office 2019. Se você receber esse erro e quiser se livrar dele, este artigo irá ajudá-lo. Leia mais adiante para saber como consertar produto não licenciado do Microsoft Office 2019

O que é erro de produto não licenciado no Microsoft Office 2019?

Este produto não licenciado do Microsoft Office 2019 é um erro de ativação que geralmente ocorre quando o Office 2019 não é ativado. A Microsoft verifica a autenticidade do produto que você usa e, se a Microsoft detectar algo suspeito com o licenciamento do Office 2019, você receberá este erro. Os motivos mais comuns pelos quais esse erro pode ocorrer são-

Você pode encontrar esse problema se houver algum problema com sua Internet enquanto tenta ativar o produto.

Esse problema também pode ocorrer se você estava usando a avaliação gratuita do Office 2019 e agora ela expirou.

Outro motivo para esse problema ocorrer é uma chave de produto incorreta.

O tempo limite do servidor ou de ativação é outro motivo que pode causar esse problema.

Você pode enfrentar esse problema se houver alterações no software ou hardware do sistema.

Se você estiver enfrentando um erro de produto não licenciado no Microsoft Office 2019, isso pode ser devido a conflitos de software, antivírus e firewalls de terceiros.

Se a instalação atual for corrompida, esse também pode ser o motivo do problema.

Você não deve ter várias instalações do Office em seu PC. Se vários arquivos do Office instalados ou arquivos de dados de qualquer versão antiga do Office permanecerem no seu PC, isso também poderá causar esse problema.

Outro motivo mais comum por trás do erro de produto não licenciado é o uso de software Office pirata.

Como consertar produtos não licenciados do Microsoft Office 2019

Se esse problema ocorrer com você e você não conseguir usar o Office 2019, não se preocupe; Estamos aqui para ajudá-lo. Abaixo estão todas as maneiras de ajudá-lo a corrigir erros de produto não licenciado do Microsoft Office 2019 –

Corrigir problemas de Internet

Você pode enfrentar esse problema se sua Internet estiver lenta ou instável. Mas como posso saber se o problema está na minha internet? Você pode usar estes ferramentas para verificar a velocidade da internet.

Se você encontrar problemas de Internet, terá que corrigi-los. Você pode seguir este guia para resolver problemas com a Internet e aumente a velocidade da conexão com a internet no seu PC.

Tente ativar seu produto novamente

Se, por algum motivo, o produto tiver sido desativado, isso pode causar esse problema. Tente ativar seu produto novamente com a chave do produto. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abra qualquer produto do Microsoft Office, como MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, etc.

Agora, clique no Arquivo opção no canto superior esquerdo.

Agora, clique em Conta e depois Ativação de produto .

Você deve fazer login com sua conta da Microsoft e inserir a chave do produto.

Uma vez feito isso, isso ativará o pacote Microsoft Office e você não deverá mais enfrentar o problema.

Execute aplicativos do Office como administrador

Os aplicativos do Office podem exigir certas permissões para serem executados sem problemas. Você pode garantir que os aplicativos do Office tenham todas as permissões executando-os como administradores. Isso pode ser feito seguindo as etapas fornecidas abaixo-

Clique no Começar ícone na barra de tarefas e procure o aplicativo Microsoft Office que deseja abrir.

Selecione o aplicativo e clique em Executar como administrador .

No prompt do UAC, clique em Sim . Isso executará o aplicativo como administrador.

Se você estiver tendo um problema de produto não licenciado, pode ser devido a uma data e hora incorretas. Você deve verificar a data e a hora e garantir que estejam corretas. Você pode seguir este guia para alterar a data e hora no Windows 11. Defina a data e hora corretas por região e reinicie o aplicativo Microsoft Office. Isso provavelmente deve corrigir o produto não licenciado do Microsoft Office 2019.

Certifique-se de que sua chave de produto seja genuína

Outro motivo comum por trás desse problema são chaves de produto incorretas ou falsificadas. Isso acontece quando você compra um produto de um varejista que não é genuíno. Se você comprou o produto de uma fonte oficial e genuína, certifique-se de que a chave do produto inserida está correta.

Além disso, evite usar versões piratas do Microsoft Office. Produtos piratas fazem mais mal do que bem. Embora você possa usar o Office pirata gratuitamente, isso pode causar problemas como esse no longo prazo, por isso é melhor evitá-los.

Versões desatualizadas do Office geralmente apresentam bugs. Os desenvolvedores tentam resolver os bugs da versão anterior com as atualizações mais recentes. Você deve atualizar seu Office para as versões mais recentes para corrigir o produto não licenciado do Microsoft Office 2019. Abaixo estão as etapas para corrigi-lo-

Abra qualquer aplicativo do Microsoft Office em seu PC com Windows.

Agora, clique no Arquivo guia no canto superior esquerdo e clique em Conta .

A seguir, sob o informação do produto seção, clique em Opções de atualização e então Atualizar agora .

Isso instalará todas as atualizações disponíveis.

Desinstalar aplicativos de terceiros

Se você começou a enfrentar esse problema após instalar um aplicativo específico, esse aplicativo pode ser o culpado por trás do problema. Você deve tentar desinstalar esse aplicativo e iniciar o Microsoft Office. Veja como você pode fazer isso-

Imprensa o Janelas + R combinação de teclas, digite appwiz.cpl e pressione Digitar .

Clique no aplicativo que você instalou recentemente e, em seguida, clique no botão Desinstalar opção.

Clique em Desinstalar novamente para confirmar a desinstalação do programa.

Uma vez feito isso, reinicie o seu PC e inicie o Microsoft Office novamente.

Desative Firewall e Antivírus

Não apenas aplicativos de terceiros, mas você também pode encontrar esse problema devido a antivírus e firewalls em seu PC. Desative o firewall e desabilitar o antivírus no seu PC com Windows. Depois de fazer isso, reinicie o Microsoft Office e você não deverá mais enfrentar o problema. Se isso não resolver o problema, o firewall e o antivírus não estavam causando o problema e você poderá reativá-los.

Desinstalar a instalação anterior do Microsoft Office

Se o seu PC tiver alguma instalação anterior do Office, isso pode causar problemas com a ativação do Microsoft Office 2019. Você deve desinstalar qualquer instalação anterior do Microsoft Office. Desinstale qualquer outra versão do Microsoft Office em seu PC e reinicie-o. Feito isso, tente reinstalar o Microsoft Office 2019 e ativá-lo.

Conclusão

Esses são os caras completos; isso deve corrigir o produto não licenciado do Microsoft Office 2019. Se, por algum motivo, você ainda enfrentar o problema, entre em contato com o Suporte ao Cliente Microsoft equipe. Esperamos que este artigo resolva o problema e, se isso acontecer, dê um joinha na seção de comentários.

