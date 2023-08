9 maneiras de corrigi-lo rapidamente

Muitos usuários relataram problemas de ping alto durante o jogo. Todos nós sabemos o quanto os problemas de ping alto nos perturbam quando estamos jogando. O mesmo aconteceu com os jogadores que jogam o recém-lançado jogo Baldur’s Gate 3.

Os usuários ficaram muito frustrados com o problema, e é por isso que estão procurando algum guia para resolver o problema. Portanto, neste guia, listaremos as soluções pelas quais você poderá resolver o problema.

Por que estou enfrentando problemas de ping alto no Baldur’s Gate 3?

Muitos usuários relataram que estão enfrentando problemas de ping alto. Estamos aqui com algumas das razões pelas quais você pode estar enfrentando o problema. Vamos dar uma olhada.

Problemas de Internet: Um dos principais motivos pelos quais você pode estar enfrentando o problema de ping alto é a conexão com a Internet à qual você está conectado.

⚡Maneiras instantâneas de corrigir problemas de ping alto no Portão de Baldur 3

Aqui estão algumas soluções simples que você pode tentar ao enfrentar problemas de ping alto com o jogo em seu sistema.

Verifique a conexão com a Internet: Se você estiver enfrentando um problema, a primeira coisa que deve tentar é verificar a conexão com a Internet. Portanto, sugerimos que você faça isso prioritariamente antes de implementar qualquer outro método listado neste guia. Para saber mais sobre as etapas para verificar a conexão com a Internet, consulte este guia. Certifique-se de que a conexão com a Internet que você está usando é estável. Se não, então corrija.

Como corrigir problemas de ping alto no Baldur’s Gate 3?

Se você ainda estiver enfrentando o mesmo problema, experimente os métodos listados nesta seção para resolvê-lo. O problema pode estar ocorrendo devido a outros problemas para os quais listamos os métodos para resolver. Verifique-os para resolver o problema.

Alternar para uma rede diferente

Os usuários que ainda enfrentam o problema devem tentar mudar para uma rede diferente. Isso pode ajudá-lo a analisar se o problema está ocorrendo devido a problemas no sistema ou na rede. Se você estiver usando Wi-Fi para jogar, sugerimos que você se conecte a qualquer outra rede ou mude para dados móveis. Isso ajudará você a analisar se o ISP está causando problemas. Se o jogo rodar sem problemas no celular ou outra rede, você deve entrar em contato com seu ISP a respeito.

Reinicie o roteador

Aqueles que estão enfrentando o problema também podem tentar reiniciar o roteador. Muitas vezes, mantemos os roteadores ativos por 24 horas. Isso também pode causar problemas. Portanto, será bom reiniciá-lo, pois o roteador poderá detectar a conexão corretamente e poderá fazer uma conexão confiável adequada e estável. Isso certamente ajudará a resolver os problemas relacionados à rede.

Tente usar a conexão com fio

Os usuários também podem tentar usar uma conexão com fio através da Ethernet para jogar. Todos sabemos que a rede sem fio flutuará com o ping e você enfrentará um problema de ping alto. No entanto, se você mudar para uma conexão com fio, esse problema será facilmente resolvido. Muitos usuários tentaram isso e conseguiram resolver o problema sem problemas.

Use VPN para se conectar com servidor próximo

Aqueles que usam a VPN podem tentar se conectar com a região com os servidores do jogo. Isso ajudará a diminuir os problemas de ping alto do jogo. No entanto, se você fizer isso, verifique se está usando uma VPN paga. Caso contrário, a solução não o ajudará a resolver o problema. Tente isso e verifique se isso ajuda a diminuir a VPN ou não.

Os usuários que não atualizaram seu driver de rede e tentam jogar o jogo provavelmente enfrentarão o problema. Isso ocorre porque o jogo dependerá do driver de rede para fazer uma conexão adequada. Se o jogo não conseguir estabelecer uma conexão adequada com o servidor mais próximo, é provável que você enfrente problemas de ping.

Há muitas coisas que afetam o ping do jogo. Sugerimos que você atualize o driver de rede em seu sistema e verifique se o problema foi resolvido. Listamos as etapas para atualizar o driver de rede; certifique-se de segui-los corretamente para atualizar o driver corretamente.

Abra o Gerenciador de Dispositivos Nas suas PC . (Você pode encontrá-lo facilmente pressionando Win + X Key)

Nas suas . (Você pode encontrá-lo facilmente pressionando Win + X Key) Agora, selecione e expanda o driver de rede .

. Depois disso, selecione o motorista e clique com o botão direito nele.

e nele. Agora, selecione a opção de Atualizar driver.

você vai ver o janela de pop-up . Siga as instruções que são dadas atualize o driver de rede .

. Siga as instruções que são dadas . Depois de atualizar o Driver de rede , reinicie o sistema .

, . Depois reiniciando o sistemaverifique se o problema foi resolvido.

Verifique as interrupções do servidor

Isso é importante para os usuários garantirem que os servidores Baldur’s Gate 3 estejam funcionando corretamente. Se algum problema de servidor estiver acontecendo com o jogo, você enfrentará muitos problemas. Portanto, sugerimos que você verifique o status do servidor sempre que enfrentar problemas de ping alto durante o jogo por um longo tempo. Há chances de que algumas interrupções possam ocorrer devido ao problema. Será resolvido após algumas horas; no entanto, você tem que esperar por esse tempo. Você pode conferir aqui.

Os usuários que enfrentam o problema constantemente devem garantir que estão usando a versão mais recente do jogo. Às vezes, esse tipo de problema começa a acontecer se você estiver usando a versão desatualizada do jogo. Portanto, será bom que os usuários verifiquem as atualizações mais recentes do jogo para evitar que esses problemas aconteçam.

Muitos usuários relataram isso e não queremos que você enfrente esse problema por não atualizar o jogo para a versão mais recente. Vá para a loja de jogos e verifique se há atualizações. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para verificar as atualizações do jogo.

Abra o Loja de jogos .

. Agora, vá para o Biblioteca .

. Depois disso, selecione o jogo .

. Clique com o botão direito nele, e você verá se há qualquer atualização disponível para o jogo.

nele, e você verá se há para o jogo. Se houver atualizações disponíveis, baixe.

Desativar recursos de economia de rede

Muitos usuários se esquecem de desabilitar a opção Metered Connection em seu sistema, o que faz com que eles comecem a enfrentar vários problemas com aplicativos que exigem conexão com a Internet. Os aplicativos consumirão menos dados, pelo que não serão executados corretamente. Sugerimos que você desative essa configuração. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Para Wi-Fi

Abrir Configurações .

. Agora, clique no Rede e Internet .

. Depois disso, selecione Wi-fi .

. Selecione os Wi-fi ao qual você está conectado.

ao qual você está conectado. Role para baixo e procure a opção de Conexão limitada .

. Clique no ícone de círculo para ligar/desligar.

Tenha certeza de desative-o .

. Agora, execute o jogo; é provável que o problema seja resolvido.

Para Ethernet

Abrir Configurações .

. Agora, clique no Rede e Internet .

. Depois disso, selecione Ethernet .

. Procure a opção de Conexão limitada .

. Clique no ícone de círculo para ligar/desligar.

Tenha certeza de desative-o .

. Execute o jogo; o é provável que o problema seja resolvido.

Os usuários que estão enfrentando o problema devem certificar-se de que atualizaram o Windows para a versão mais recente. O Windows funciona melhor com os aplicativos e jogos quando está na versão atualizada.

Se você não atualiza o Windows há muito tempo, o problema começará a ocorrer, pois os drivers, software, componentes, tarefas, etc., não funcionarão corretamente. Você pode verificar as etapas listadas abaixo para atualizar o Windows para a versão mais recente.

Abrir Configurações de Menu Iniciar .

de . Clique no atualização do Windows opções.

opções. Depois disso, clique no Verifique se há atualizações opção.

Agora, clique no Baixar e instalar opção se houver atualizações pendentes.

opção se houver atualizações pendentes. Depois de clicar, aguarde o processo para ser concluído .

. Depois que o sistema reiniciadoComece o jogo de novo e verifique se está funcionando corretamente.

Empacotando

Muitos usuários ficaram frustrados com o problema de ping alto. O problema do ping causa muitos problemas, devido aos quais os jogadores não conseguem jogar o jogo corretamente. Listamos algumas soluções através das quais você poderá resolver o problema de ping alto do Portão 3 de Baldur. Por hoje é isso. Tente os métodos corretamente e comece a jogar novamente depois de resolver o problema.

