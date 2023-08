99Pay libera conta digital que DEVOLVE dinheiro das compras e oferece cupons de desconto

A concorrência no mundo dos aplicativos de transporte não para de evoluir, e o 99, conhecido por rivalizar com o Uber, está celebrando um marco importante: o aniversário de 3 anos da sua carteira digital, a 99Pay.

99Pay: compartilhando as comemorações de 3 anos com benefícios e descontos

Nesta celebração, a empresa está presenteando seus usuários com oportunidades incríveis para economizar e ganhar dinheiro de volta por meio de sua inovadora central de recompensas.

Explorando a central de recompensas

Disponível exclusivamente no aplicativo 99, a Central de Recompensas é o lugar onde a festa acontece! A 99Pay está trazendo uma série de missões personalizadas, elaboradas especialmente para cada usuário.

Em suma, a ideia é simples: quanto mais missões você concluir, mais prêmios poderá conquistar.

As tarefas incluem atividades como cadastrar chaves Pix, gerar boletos, recarregar o celular e muito mais. A diversidade das missões torna a experiência empolgante e engajadora.

Presentes em abundância

O destaque da celebração fica por conta dos presentes oferecidos aos participantes. Ao executar as missões, você terá acesso a uma gama de benefícios, incluindo cupons de desconto, ofertas especiais e cashback, que é o retorno de parte do dinheiro gasto nas compras. Contudo, essas recompensas não se limitam a um único tipo de serviço – você pode aproveitar os benefícios em corridas, pagamento de boletos e outras transações.

Como participar?

Para obter essas vantagens, basta acessar o aplicativo 99 e procurar o presente que aparece na tela. No entanto, a campanha estará disponível até o dia 27 de agosto, então não perca tempo e comece a conquistar suas recompensas agora mesmo!



Sobre a 99Pay

A 99Pay é uma parte integrante do aplicativo 99, que concorre diretamente com o Uber. Mais do que uma simples carteira digital, a 99Pay oferece uma maneira inovadora de gerenciar suas finanças e realizar transações.

Desse modo, uma característica única é a rentabilidade do saldo na carteira – de acordo com a empresa, esse saldo gera um lucro 3,5 vezes maior do que a poupança tradicional. A rentabilidade é escalonada com base no saldo. Tomemos como exemplo um saldo de até R$500 na 99Pay, o qual resulta em um rendimento correspondente a 220% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Já a partir de R$500,01, o lucro equivale a 100% do CDI. Isso significa que, além de usufruir dos benefícios da Central de Recompensas, você também pode fazer seu dinheiro render enquanto está guardado na carteira digital.

Utilize seu saldo com versatilidade

A 99Pay oferece uma ampla gama de possibilidades para utilizar seu saldo. Além das tradicionais transferências via Pix e pagamento de boletos, é possível aproveitar o saldo para recarregar seu celular e até mesmo investir em criptomoedas e Giftcards de mais de 5 tipos diferentes.

Segurança e acesso

Para aproveitar ao máximo todos esses recursos, é essencial garantir a segurança da sua conta. Desse modo, a empresa exige uma verificação de identidade por meio do aplicativo 99, seguida pelo cadastro de uma senha de 4 dígitos. Essa senha será necessária em todas as transações realizadas através do app, garantindo um nível extra de proteção para suas transações.

Benefícios para o cliente

Portanto, ao celebrar o terceiro aniversário da 99Pay, o 99 não está apenas comemorando, mas também compartilhando os benefícios com o cliente. Dessa forma, aproveite as missões da central de recompensas, colha os frutos do cashback e descubra uma maneira inovadora de administrar seu dinheiro com a 99Pay.

É muito importante considerar o cashback oferecido pelas empresas e diretamente pelo cartão de crédito. Já que é possível obter relevantes vantagens através dos programas de fidelização do cliente. Sendo assim, faça esse tipo de pesquisa para obter vantagens de forma planejada, dentro de um processo financeiro pessoal.