A Apple supostamente tem planos de comprar a ESPN e obter os direitos da NBA, NFL, MLB e muito mais

Gmesmo o efeito massivo Lionel Messi teve em da Apple serviço de radiodifusão, CEO Tim Cook está finalmente percebendo quanta receita os esportes ao vivo trazem para a empresa. O pessoal da Esportes da recepção estão prevendo que a única maneira viável de gastar seu domínio nesta arena é comprando um dos principais cães da transmissão de esportes ao vivo. A ESPN é amplamente considerada a principal rede de esportes do mundo e foi comprada por Disney em 1996. Desde então, ESPN cresceu para ser o proprietário dos direitos de transmissão de ligas como a NFL, NBA, WNBA, MLB, NHL, UFC, PGA Tour, tênis Grand Slams, Fórmula 1e uma infinidade de esportes universitários na América.

Uma empresa que existe há 44 anos e se expandiu para a Europa e América Latina, tendo direito a alguns dos maiores torneios do mundo. Ao efetuar a compra, A Walt Disney Company comprou a Capital Cities/ABC por um estimado $ 19 bilhões. Na época, essa holding tinha 80% do ESPN e fez da Disney a maioria efetiva dona de bifes. Cada vez que uma empresa de transmissão esportiva é vendida para um novo proprietário, ela quase sempre vem acompanhada de um enorme portfólio. No entanto, a melhor chance da Apple de se tornar líder em transmissão esportiva é fazer da Disney uma oferta apenas para seus canais esportivos.

Quanto a Apple teria que pagar pela ESPN?

De acordo com Fortunaa previsão é que considerando a inflação e o valor atual da ESPN, Maçã deve oferecer entre $ 50 e $ 60 bilhões para a rede. Se formos a uma calculadora de inflação comum, a Disney pagou US$ 38 bilhões pela empresa. Se eles recebessem $ 50 bilhões, eles ainda teriam um lucro enorme com isso. Atualmente, a Disney não vive um grande momento com a greve de roteiristas e atores. Eles definitivamente poderiam usar muito desse dinheiro para chegar a um acordo e tirar aquele peso enorme de seus ombros. ESPN como uma empresa vem sofrendo demissões por anos e a Apple tem a infraestrutura para evitar isso. No caso de a Apple fazer uma oferta, a Disney deveria considerá-la?

