Erling Haaland é atualmente um dos melhores jogadores de futebol do mundo e seu talento para marcar gols pelo Cidade de Manchester é notável de ver. Mas para além do campo de futebol, o avançado norueguês também procurou outros desafios.

É por isso que lhe perguntaram se deseja competir com um dos melhores atletas do mundo. O jovem de 24 anos Alice Schmidtque tem se destacado como grande expoente do atletismo, tanto em seu país, a Alemanha, quanto no mundo todo quando compete internacionalmente, manteve contato.

Aliceque também é uma das personalidades mais bonitas e famosas das redes sociais, com milhões de seguidores, tem tentado alcançar Haaland para que possam competir em uma corrida de 400m.

Isso vem depois Schmidt ela mesma fez a mesma coisa com outro jogador de futebol. Era Mats Hummelso renomado zagueiro central que teve grandes momentos com Bayern de Munique e Borussia Dortmundassim como a seleção alemã.

Alica Schmidt desafia Erling Haaland

É importante destacar que a bela velocista alemã não só triunfa pelo seu físico, mas também por todo o talento e qualidade que possui. Já conquistou diversas medalhas internacionais; ela ostenta excelentes tempos de 52,18 nos 400 metros.

Ela usou sua conta oficial de mídia social para desafiar Haaland correr juntos em uma pista de atletismo.

“Acho que nos 400 metros eu poderia competir contra Erling Haaland. Nos 200m pode ser mais difícil. Mas eu ainda ficaria feliz se a corrida acontecesse… Temos que perguntar a ele, mas estou sempre pronto. Então, Haaland, se você estiver pronto para concorrer, ficarei feliz. Vamos ver quem é mais rápido!” revelou Aliceque foi questionada sobre a possibilidade em um vídeo que obteve a aprovação de seus fãs, que já estão ansiosos pelo confronto entre os dois.

Espera-se que Haaland responda

Depois Alice SchmidtO vídeo de se tornou viral, os seguidores dos dois atletas estão apenas esperando que eles combinem uma data oficial.

O desafio seria mais um para Aliceque venceu facilmente Hummels há pouco tempo e espera continuar sua ótima corrida em corridas amistosas.

Enquanto espera Haalandresposta, ele continuará a liderar Pep Guardiolade Cidade de Manchester na busca por mais títulos para se consolidar como o melhor jogador do mundo.