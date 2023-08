A atriz de ‘Os Sopranos’, Drea de Matteo, abre sua conta OnlyFans fazendo pose de ‘Bada Bing’

Drea de Matteo quem jogou Adriana La Cerva sobre Os Sopranos acaba de abrir sua conta OnlyFans fazendo o anúncio oficial no Instagram enquanto vestia uma camiseta Adriana La f-ing Cerva no estilo Sopranos.

De Matteo, de 51 anos, mencionou que por apenas US$ 15 por mês, os fãs podem ver conteúdo exclusivo da atriz cuja foto de perfil a mostra completamente nua, usando botas de salto alto e fumando um cigarro como fazia no programa.

A atriz interpretou adiana la cervao Bada Bing operadora e namorada do subchefe do crime e sobrinho de Tony Soprano, Cristóvão Moltesanti.

Os fãs do show podem se lembrar de sua personagem que apoiou A vida de Motesanti mesmo quando ele estava deprimido, lutando contra o vício em heroína, e mesmo quando quis mudar de vida tornando-se roteirista de Hollywood.

De Matteo postou no X: “Venha se juntar ao circo, não será censurado aqui!”

Assim que De Matteo mencionou que ela estava abrindo oficialmente sua conta OnlyFans, os fãs começaram a intervir e encorajá-la. “Não poderia ter se juntado a ela mais rápido… Linda,” postou um fã no X. “Pegue sua bolsa, mana!“, disse outro.

Outros também confirmaram seu fandom ao ex-operador do Bada Bing “Se entrar no térreo do Onlyfans de Drea De Matteo é errado, não quero estar certo,“.

De acordo com o New York Post, De Matteo tem sido muito popular entre os fãs de The Sopranos e apresenta um podcast de releitura enquanto comenta informações privilegiadas de seu tempo no programa icônico da HBO.