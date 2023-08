A capa do novo álbum de Drake recebe um toque pessoal de um jovem artista conhecido

EUNo mundo da música em constante evolução, os artistas são conhecidos pela sua inovação e criatividade inovadora. Mas e se disséssemos que uma das capas de novos álbuns mais emocionantes não foi criada por um designer gráfico renomado ou por um artista consagrado? Não, desta vez é o trabalho de um artista iniciante que tem apenas 5 anos: ninguém menos que Drake’s o próprio filho, Adônis.

Drake, o extraordinário rapper, revelou recentemente a capa de seu próximo álbum em seu Instagram, e é uma obra-prima visual que certamente chamará a atenção. Mas a reviravolta mais emocionante? O artista por trás da capa cativante não é outro senão seu filho, Adonis Graham

Compartilhando a capa com seus milhões de seguidores, Drake legendou a postagem com uma mensagem simples, mas impactante: “PARA TODOS OS CÃES. Coberto por Adônis.” Sim, você leu certo – Adonis é o gênio artístico por trás da arte da capa do álbum. Com apenas 5 anos, ele já está causando sucesso na indústria musical ao adicionar um toque pessoal aos empreendimentos musicais de seu pai.

Mas esta colaboração criativa não é apenas um evento único. Drake e Adônis temos passado bons momentos juntos neste verão, construindo um vínculo mais forte que é tão emocionante quanto a própria obra de arte. O 5 anos ainda teve a oportunidade de assistir a um dos concertos de seu pai, marcando uma ocasião importante na relação pai-filho.

Drake’s os shows são conhecidos por sua atmosfera energética, e os fãs mostram seu entusiasmo de maneiras inesperadas. No entanto, para este show específico em Os anjos, Drake teve um pedido que mostrava seu novo papel como pai amoroso. Em um momento sincero capturado pelos fãs, o rapper pegou o microfone para se dirigir ao público: “Olha, para ser sincero, não posso falar sobre peitos esta noite em Los Angeles porque meu filho está no show pela primeira vez, “, comentou com humor.

Um caso familiar de criatividade que é transmitido de geração em geração

Com seu charme característico, Drake continuou: “Então, temos que manter esse PG de verdade esta noite. Fiquem com seus sutiãs. Jogue-os aqui outra noite.” É um doce testemunho do compromisso do artista em criar uma experiência memorável para seu filho.

Adônisnascido em 2017, é produto de Drake’s relacionamento com artista francês Sofia Brussaux. Este Verão, Adônis tem roubado corações a torto e a direito com suas aparições no Instagram de seu pai. De momentos emocionantes com sua avó a fotos adoráveis ​​​​de tranças de cabelo feitas por ninguém menos que seu famoso pai, Adonis está chamando a atenção de várias maneiras.

Enquanto o mundo da música aguarda ansiosamente o lançamento de Drake’s novo álbum, uma coisa é certa: Adônis já deixou sua marca na indústria, deixando um rastro de criatividade e vínculo familiar tão inesquecível quanto qualquer sucesso no topo das paradas. Com sua arte estampando a capa do álbum, este jovem artista está provando que a idade é apenas um número quando se trata de causar impacto no mundo da música.